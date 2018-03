Direto da fonte Sem déficit esportivo Vai dar confusão. Ricardo Teixeira, da CBF, enviou para análise de Lula projeto para tentar colocar ordem nas finanças dos clubes de futebol. Basicamente, ele torna obrigatório que cada um apresente plano orçamentário viável atrelado à sua arrecadação. "Só pude avançar nisso porque meu mandato vai até 2015", explica. Punição aos clubes que apresentarem déficit? Perderão pontos... no Brasileirão. Argumento do presidente da CBF à coluna: "A única coisa que dirigente de clube respeita, mesmo, é ponto no campeonato." Sem déficit 2 De olho na Copa de 2014, Teixeira se diz otimista quanto aos estádios - acha que ficarão prontos a tempo. Mas levanta a questão: como sofrerão reformas, durante as obras não poderão abrigar os jogos habituais. Aí fica a dúvida cruel: onde os clubes farão então as suas partidas? Se for em estádios menores, perderão receita... Sem déficit 3 Sobre tranformar os clubes em empresas, como defende Luiz Gonzaga Belluzzo, do Palmeiras, Teixeira é reticente: "Vejo muitos economistas e empresários que, nas empresas, conseguem fazer o que pregam. Mas, ao chegar no futebol, mudam. Futebol é um negócio emocional, não tem jeito. Só isto explica, por exemplo, o pagamento de R$ 700 mil por mês a um treinador." Jogo rápido Foi só ontem que a determinação do Ministério do Trabalho para que funcionárias grávidas sejam dispensadas de trabalhar "em ambiente que favoreça a disseminação" da gripe suína saiu no DOU. Ainda bem que o País não es- perou por essa oficialização. Bate mas não mata A primeira munição não-letal - ou seja, balas de borracha - para revólveres calibre 36 do mundo é carioca. Iniciativa da empresa Condor, que lança o produto hoje, em Brasília. Dublê de roupa Cantando Black or White, Lázaro Ramos presta homenagem a Michael Jackson na temporada de Ó Pai, Ó. Com direito ao mesmo figurino que ele usou na gravação no Pelourinho, em 1996. Hotel Califórnia Drica Moraes vai viver a história de Nise da Silveira - famosa por suas batalhas na psiquiatra do Hospital da Praia Vermelha No longa A Senhora das Imagens, de Roberto Berliner. Cidade gaymurosa O Rio disputa com Barcelona, Buenos Aires, Londres e Montreal o título de melhor destino gay do mundo. A eleição está sendo promovida pela Logo TV, emissora americana especializada no público GLS. O after-Lula O governo brasileiro vai lançar Guido Mantega como candidato à presidência do BID. E já começou a trabalhar pelo mandato, de cinco anos. O colombiano Luis Alberto Moreno, atual ocupante, fica na cadeira até outubro de 2010. Efeito Rubinho Lineu Linardi, ex-piloto de Fórmula Indy, convenceu deputados da Assembleia paulista a criar uma "lei Rouanet" do automobilismo. Já está na CCJ um projeto que propõe isenção de parte do ICMS para empresas que patrocinarem pilotos ou equipes de corrida. Caranga Outro projeto quer instituir o 23 de outubro como dia do... "Antigo-Mobilismo". Sem direito a feriado. Ela por ela Maria Bethânia foi convidada para participar do último capítulo da novela Caminho das Índias. Vai interpretar... Maria Bethânia. Ainda não, violão Está adiado para o ano que vem o projeto de juntar bandas de rock com Roberto Carlos em um só show. Parte do ciclo ItaúBrasil. Na frente Carolina Ferraz compilou depoimentos amorosos de amigos na série Histórias de Amor, curtas roteirizados e dirigidos pela atriz. A maioria já está disponível no Youtube. É amanhã o lançamento do livro Museu da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Na provedoria do próprio Hospital. Abre, hoje, no escritório James Lisboa, exposição Sob um Céu Tropical, com obras de Mira Schendel, Cícero Dias e Vik Muniz, entre outros. Humberto Werneck lança hoje O Pai dos Burros - dicionário de lugares-comuns e frases feitas. Na Livraria Cultura do Conjunto Nacional. Cosette Alves será homenageada pela BrazilFoundation. Dia 29 de setembro, com jantar no Cipriani. A première do primeiro longa de Tom Ford, A Single Man, vai ser no Festival de Veneza. Dia 11 de setembro. Luiza Setubal monta hoje sua loja itinerante, a Lool, no Shopping Iguatemi. Rasgação de seda mútua no backstage do Criança Esperança. De um lado Pelé para Sandy, do outro, Sandy para Pelé. Rubinho avisou, domingo. Vai começar, agora, a brigar pelo título em caráter... irrevogável.