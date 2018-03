Direto da fonte União faz força Apoiadores da cultura - como Jorge Gerdau e Milú Villela - jantaram anteontem com Juca Ferreira. Ficou combinada a elaboração de documento consensual sobre a melhor forma de fazer uso dos incentivos fiscais na cultura. Para logo. Ex-cheer Leader Quem conversou em particular, esta semana, com o presidente da New York Stock Exchange, Duncan Niederauer, em sua passagem por São Paulo, se impressionou. O moço não está nada otimista em relação aos EUA. Sangre de España Andrea Barata, da O2, comprou os direitos autorais de Fogo nas Entranhas para produzir um longa. Autor? Ninguém menos que Pedro Almodóvar. Social-reunismo Gilberto Carvalho vai à paisana representar o PT no 15º Encontro do Foro de São Paulo, que começa hoje na Cidade do México. Sinal dos tempos: o evento, famoso por acolher a nata do radicalismo de esquerda mundial, desta vez não contará com as Farc. Avanço inflamável Os boatos ontem eram fortes. A Odebrecht teria comprado a Brenco, do setor sucroalcooleiro. O Grupo avisa que não comenta rumores. Objeto identificado Susto na BR-116, anteontem. Por conta de nave espacial gigante trafegando. Nada de ETs. Apenas uma peça construída em Porto Alegre e que ia para o Rio, onde "atuará" no longa Nosso Lar, sobre Chico Xavier. Técnica brasileira Em tempos da polêmica Roger Abdelmassih, uma boa notícia: a Huntington Medicina Reprodutiva criou técnica que permite saber até se o futuro bebê terá Síndrome de Down. Isso, sem retirar células do embrião para biópsia. Sem melancia A coluna não concorda, mas já se fala numa vice para Marina: a Mulher Samambaia, que cairia como uva madura na candidatura ainda... Verde. Fonte digna Valeu a Mônica Pinhanez, da GVlaw, um doutorado no MIT - em 2008 - o trabalho a que se referiu Lina Vieira quando defendeu, no Senado, os progressos da fiscalização tributária. Reinventando a Arrecadação Tributária mostra avanços da Receita no Rio Grande do Norte. Onde Lina foi secretária da Fazenda duas vezes. Direto da fonte Colaboração Doris Bicudo doris.bicudo@grupoestado.com.br Gabriel Manzano Filho gabriel.manzanofilho@grupoestado.com.br Pedro Venceslau pedro.venceslau@grupoestado.com.br Marilia Neustein marilia.neustein@grupoestado.com.br