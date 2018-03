Direto da fonte Doutores da favela Harvard e Columbia disputam quem conhece melhor as... favelas paulistanas. Uma comissão de 15 especialistas em urbanização de favelas do Slum Lab de Columbia chega dia 1º de novembro, com intenção de ficar um mês em São Paulo. Vão visitar e desenvolver projetos em 145 favelas, em parceria com o secretário da Habitação do município, Helton Zacarias, e a coordenadora da área, Elisabete França. Já Harvard recebeu recentemente 10 especialistas no escritório da universidade, na Avenida Paulista. Estudaram a favela "Cantinho do Céu" para suas defesas de mestrado, que foram avaliadas por uma banca de arquitetos paulistas. São Paulo entrou na "rota acadêmica" depois que o projeto de Paraisópolis foi escolhido para integrar a Bienal de Roterdã. Dia do "vem" O PV rasga a fantasia. Faz ato público batizado de "Vem Marina". Domingo, na Avenida Paulista. Oscar goes to... Suspense, hoje, para saber quais produtoras dividirão os R$ 15 milhões do Fundo Setorial do Audiovisual. O anúncio, no Rio, terá torcedores ilustres na plateia. Os atores Wagner Moura e Débora Falabella confirmaram presença. Chops e dois pastel Não se sabe qual cargo Ciro Gomes irá disputar em 2010, mas seu título de eleitor será de São Paulo. Tomb Raider tupiniquim Ivete Sangalo mergulha na terceira dimensão. Está produzindo desenho animado em 3D, Ivete Stellar e a Pedra da Luz. Os bem amados Caetano Veloso e Zélia Duncan gravam juntos, semana que vem, música para a trilha do filme O Bem Amado, de Guel Arraes. Ainda sem nome. Hermanos Criminal, do argentino Javier Daulte, vai ganhar versão brasileira. Com a direção de Pedro Granato. Soma de menos Mauro Ricardo Costa, da Fazenda paulista, descobriu que os usineiros estão faturando 25% a mais e pagando 15% a menos de impostos. Resultado: está chamando um a um para uma conversa, diríamos assim, conciliatória. Questiona, ouve e, no final, determina: paguem. Soma de mais Além de duas usinas no Paraná, a Bunge acaba de comprar a Moema, de Maurílio Biagi, em São Paulo. Algo como R$ 300 milhões. Way out E José Rainha, do MST, trocou o Pontal de Paranapanema por Araçatuba. Fugindo da avaliação do Itesp para poder angariar cestas básicas do Incra para seus assentamentos. Voando alto Aviação executiva em baixa, Marco Bologna, da TAM Aviação Executiva, surpreendeu-se com a demanda nos três dias da feirra Labace. "Potencializamos 103 negócios", conta. cama e mesa Amir Slama trocou os biquínis pelos lençóis. Aceitou convite de Adriana e Romeu Trussardi para integrar a equipe de criação da Trousseau. Deu rolo Nas incertas que anda fazendo pelo comércio paulista, o Instituto de Pesos e Medidas dedicou uma operação... ao papel higiênico. Tem empresa vendendo rolos faltando 50, 70 e até 100 metros do produto. Na frente Jason Ralston, um dos estrategistas da campanha de Obama, aterrissa em SP para participar do seminário organizado pela George Washington University. Em outubro. Carla di Palma e Flavia Viacava, da Bo.Bô, abrem hoje loja no Shoppping Iguatemi. A holding Restoque anuncia que, até o fim do ano, pretende abrir mais oito pontos da marca. Com estúdio na Rocinha, Falcão e os músicos do Rappa gravam DVD. Domingo. Corre na blogsfera que o polêmico filme Brüno teve cenas de sexo cortadas na versão brasileira. As mesmas da versão australiana do longa. Marco Mariutti abre, hoje, mostra na Mônica Filgueiras. Também hoje, o pianista Rod Abbamonte toca no Teatro do Colégio Santa Cruz. O astrofísico Mario Livio - do Telescópio Espacial Hubble (NASA) - faz palestra, amanhã, chez Paulo Bilyk. Em Campos do Jordão. Quem viu se impressionou. Carlos Alberto Riccelli mandou bem ao encarnar personagem engajado na luta armada durante a ditadura. Na minissérie Trago Comigo, de Tata Amaral. Estreia dia 30, na TV Cultura. Operadores de mercado relataram ontem terem tido pesadelos ante a iminente saída de Henrique Meirelles do BC. Um chegou a sonhar com o BC subordinado ao... Ipea.