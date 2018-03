Direto da fonte Sonho meu Exportadores estão lambendo as feridas da derrota no STF em relação ao ressarcimento do crédito de IPI nas vendas externas. Mas, segundo Roberto Giannnetti, da Fiesp, eles não vão desistir. Contam agora com Lula, que tem nas mãos uma MP, já aprovada no Congresso, autorizando o ressarcimento. Giannetti acredita que o presidente vai se decidir por algo salomônico, que agrade ao Congresso, a exportadores e à Receita. Algo que defina a data da vigência do crédito entre 1990, quando ele acabou, e 2002 - quando os exportadores acham que deveria ter acabado. Sangue quente Aloizio Mercadante quase põe tudo a perder durante depoimento de Lina Vieira - que não levou uma só prova do seu encontro com Dilma -, ontem no Senado. Foi tão incisivo que quase transformou a ex-secretária da RF, que não perdeu a calma, em vítima. Data do fico Fontes do governo garantem: Henrique Meirelles não sai do cargo antes de março. Aliás, nos próximos 20 dias sua agenda é toda no exterior. Só volta para o Brasil nos dois dias de reunião do Copom. E parte de novo. Fogo cruzado João Sayad deve estar com a orelha quente. Produtores teatrais foram até a Assembleia protestar contra o fim do patrocínio, de cerca de R$ 1,5 milhão, da Campanha de Popularização do Teatro. Agência & Co. A Anac segue os passos das grandes corporações. Chamou a Ernst & Young para sua reestruturação, que vai até dezembro. TCA volta à vida Em noite de festa, com Serra e Kassab entre os convidados, a antiga Sala São Luiz - e Espaço Promon - estreia oficialmente, segunda, o novo endereço do Teatro Cultura Artística: a sala "Cultura Artística Itaim". O evento também servirá para arrecadar recursos destinados à reforma da antiga sede, que pegou fogo. Ladrão de quê? A bronca de Antonio Fagundes, que disse estar "cansado de ser chamado de ladrão", calou fundo em Juca Ferreira e Gilberto Gil. O ministro afirma compreender "que grandes artistas estejam incomodados". E promete brigar para que recebam ajuda oficial. Já o ex-Cultura soltou o verbo: "Quem chamou ele de ladrão? A sociedade? Que sociedade irresponsável! Ele roubou o quê, de quem? As pessoas são muito mal-educadas..." Rio, eu estou aqui Jesus Pinto da Luz dá uma pausa em tempos de dolce far niente, ao lado de Madonna, no verão europeu. Comanda, sábado, as carrapetas da Pacha Búzios. Destino Parceiros de longa data, Daniela Thomas e Walter Salles se encontram no Festival de Veneza, em setembro. Ela, porque seu filme, Insolação, foi selecionado. Ele, porque vai buscar o prêmio Robert Bresson. Brincando de TV Ronaldo Fraga virou apresentador de televisão. O estilista vai mostrar curiosidades de Ouro Preto na nova série, Cidade Secreta, do History Channel Latino-America. Produção da Mixer. He is the world A última dos fãs de Michael Jackson: indicá-lo para... o Nobel da Paz. Literatela É pela cabeça e pelas mãos de Flávio Tambellini que o livro Malu de Bicicleta, de Marcelo Rubens Paiva, ganha versão para a telona. No elenco, Fernanda de Freitas e Marcello Serrado. Na frente A única exigência de Chuck Berry, que se apresenta hoje no Via Funchal, foi um raríssimo amplificador de guitarra. Antes de voltar para a Europa, Athina Onassis passeou com Doda Miranda por Angra. Gostaram tanto que pretendem comprar casa no balneário. Chantilly do Ano da França no Brasil, a mostra Christian Lacroix -Trajes de Cena abre sexta na Faap. Entre os destaques, o figurino criado pelo estilista para o balé Quebra-nozes. Levou cinco anos para Betty Milan terminar seu novo romance, Consolação. A ser lançado hoje, na Cultura da Paulista. A primeira "Cara-nova" publicada pela coluna (sessão aberta para novos talentos), Paula Szutan, não decepcionou. Levou para casa 3 Kikitos. Pelo curta Teresa, em parceria com Renata Terra. Os 20 anos da queda do muro de Berlim são o assunto do Instituto Goethe a partir de hoje. Com abertura de Wolfgang Bader, diretor do instituto. Auspicioso: o relator do projeto da volta dos bingos atende pelo nome de... João Dado. Direto da fonte Colaboração Doris Bicudo doris.bicudo@grupoestado.com.br Gabriel Manzano Filho gabriel.manzanofilho@grupoestado.com.br Pedro Venceslau pedro.venceslau@grupoestado.com.br Marilia Neustein marilia.neustein@grupoestado.com.br