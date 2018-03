Direto da fonte Casa com escala Marcio Fortes, das Cidades, gostou da ideia e já estuda como executá-la. Lair Krahenbuhl, agora vice-presidente do Fórum Nacional de Secretários da Habitação, propôs que se passe de 20 para 50 o mínimo de casas financiadas pelo Minha Casa, Minha Vida em cidades de até 20 mil habitantes. O limite atual, segundo Krahenbuhl, não permite economia de escala - e assim não atrai as construtoras. Ele sugere, também, passar de 50 para 100 casas nas cidades maiores. Speak English? Efeito Luiz Trabuco. Oito executivos do Bradesco farão curso avançado, durante oito meses, em universidades como Harvard, Columbia, Wharton, Duke, Queen?s School of Business e Tuck Scholl of Business. Parte da implantação de um programa de treinamento intensivo, o Advanced Management Program. Na Passarela O figurino de Carla Bruni é a cereja do desfile brasileiro da Dior, amanhã, no espaço Klabin Segall. Serão mostrados todos os looks usados por Mme. Sarkozy em viagens recentes. Pas de deux O Balé Nacional da Coréia do Sul desembarca em outubro e, em novembro, aterrissa o do Grand Théâtre de Genève. Este, com a brasileira Fernanda Barbosa no corpo de baile. Por obra e arte de Myrian Dauelsberg, da Dellarte. Fenômeno de asas E Ronaldo fez uma visita à Labace 2009. Secreta. Os organizadores da feira abriram o local, sexta à noite, para o craque examinar qual modelo de avião melhor cabe em sua nova silhueta, ops, seu bolso. Alô, Embraer. Ele mostrou maior interesse por modelos da canadense Bombardier. Sine qua non Marina Silva terá que promover uma reforma no PV se quiser contar com o apoio dos ambientalistas em 2010. Quem avisa é Mário Mantovani, dirigente do SOS Mata Atlântica. "O movimento precisa voltar a confiar no Partido Verde", diz. Mantovani afirma, porém, que a candidatura vai unir os ambientalistas, que estão hoje "numa bola dividida". Resistente Cláudio Barroso entrou no filão ditadura. Vai filmar História de um Valente, sobre Gregório Bezerra - um dos ícones da esquerda. No papel, João Miguel, de Cinema, Aspirina e Urubus, ou Jackson Antunes, o Leonardo de A Favorita. Menos uma Noves fora, Ribeirão Preto está fora. Agora a Fórmula Indy escolherá entre as cidades de Salvador e Rio. A sem-armazém Lula tem encontro hoje no Rio com... Regina Casé. Ela pedirá emprestado um armazém no Porto do Rio para fazer o seu "Museu do Encontro da Cidade". Antecipada brava Em conversas pelo mercado financeiro ontem, esta coluna apurou que o "lançamento" da candidatura de Henrique Meirelles ao governo de Goiás. por Lula, foi mal recebido. "Imagine se o Arminio Fraga, ainda no BC, resolvesse disputar o governo do Rio e recebesse bênção pública de FHC. O que o PT teria feito? No mínimo, pediria o impeachment do presidente", observa um conhecido banqueiro. Realmente, a coisa é estranha. Por exemplo: em termos técnicos, há quem considere que a entrada de Meirelles, sexta, na batalha entre a Fazenda e os bancos privados por juros menores, já é reflexo de sua opção. Meirelles declarou publicamente acreditar que os bancos privados terão de seguir os bancos públicos, ampliando a oferta de crédito e reduzindo a taxa de juros. Fala-se também que parte da alta dos juros futuros para 2011, negociados na BM&F, é resultado da forma como está sendo conduzida a opção do presidente do BC. Pelo jeito, Meirelles, daqui para a frente, terá que dar muitas explicações para suas ações e as do BC - coisa que pode colocar a diretoria em situação delicada. As apostas foram abertas: até quando o político-presidente segura esse rojão? Boa parte do mercado acha que ele sai do governo bem antes de março. Na frente Esta, a plateia de Paulínia não esperava. No concerto ao ar livre sábado, além dos três bis, Zubin Mehta fechou a apresentação em grande estilo: tocou Tico Tico no Fubá. Marcos Totoli assumiu o Rotary Clube de São Paulo, onde vai administrar US$ 90 milhões em bolsas educacionais internacionais. Com exposição de fotos inéditas de Ruth Cardoso, Margarida Cintra Gordinho lança hoje seu Livro de Ruth. Na LivrariaCultura do Conjunto Nacional. Camila Yahn, do Pense Moda, assina a curadoria do projeto In an Absolut World. Com desfile de jovens estilistas. Hoje, no Espaço Cartel 011. Regininha Waib recebe hoje as patronesses da 5º edição do Les Chefs et Décors. Na Cristallo do Terraço Daslu. Bia Lessa é a cenógrafa escolhida para o festival Back2Black, em outubro, no Rio. A ideia é recriar o ambiente de uma pequena África. Beber fortalece os ossos das mulheres. Mas só vale se for... cerveja. Quem garante é a revista científica Nutrition, que publicou pesquisa com 1.700 moças beberronas.