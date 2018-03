Direto da fonte Christiana Neves da Rocha - representante paulista do antiquário carioca Armando Camarão - reagiu bem na reviravolta do mercado das artes com a crise. "Passamos a importar menos móveis e mais objetos", explica. A dupla comemora dez anos em Sampa e também os bons resultados por ter agregado peças contemporâneas ao seu acervo. "Tendência mundial", avisa. Síndrome da China A China, com seu enorme poder de compra, será a salvação da economia mundial? A pergunta foi lançada na internet pelo World Economic Forum como parte da preparação para a Reunião Anual dos Campeões - a Davos do verão - na cidade chinesa de Dalian, em setembro. Quando as melhores respostas serão apresentadas. Agrocomilança Chamada de "Ivete Sangalo do Senado", a festeira Katia Abreu está criando uma "Confraria da CNA" - a Confederação Nacional da Agricultura - para testar as virtudes culinárias de celebridades. Nos planos iniciais, convocar Ligia Azevedo, do Rio, para um cardápio de spa, e Ronaldo Caiado para cuidar do... Churrasco. Sentado, o estilo Quarenta anos depois, uma cadeira assinada por Sérgio Rodrigues será produzida em série. O protótipo da Chifruda, que fazia parte do acervo de um colecionador americano, foi comprado pela Espasso - loja nova-iorquina especializada em design brasileiro. O lançamento será no dia 15 de setembro, com presença do arquiteto, de 82 anos. O jogo dos livros Amantes de futebol e literatura podem unir suas paixões. Na 3ª Copa de Literatura, livros vão disputar entre si, em chaves, como no Mundial. Os vencedores serão decididos por júri. O primeiro duelo está definido: Cordilheira (de Daniel Galera) vs. O Livro dos Nomes (de Maria Esther Maciel). Não se decidiu ainda a data do embate. Barbie be good A União Brasileiro-Israelita do Bem-Estar Social realiza quarta-feira um leilão beneficente saudosista. Cerca de 50 Barbies customizadas por lojistas do Shopping Cidade Jardim serão vendidas e o dinheiro vai para a instituição. O evento comemora os 50 anos da boneca e a Mattel vai ceder, para o leilão, algumas versões diferenciadas e exclusivas. Responsabilidade social A OFS Brasil, em parceria com a Fundação Prince Albert II, de Mônaco, promove leilão de arte em prol da Amazônia. Obras de Mariannita Luzzati, Claudia Jaguaribe e Sebastião Salgado, entre outros, estarão à venda no dia 17 de setembro, no Museu Oceanográfico de Mônaco. Vai para o Lar Escola São Francisco parte das vendas do livro Do Nilo ao Eufrates, de Daniel Davidsohn. Lançamento sexta, na sede do Lar. Voluntários do Soho Cabeleireiros vão distribuir, hoje, cinzeiros portáteis para os fumantes que passarem pela Avenida Paulista. Como parte do mutirão de limpeza da zeladoria do Planeta do Brasil. A ONG Spectaculu, de Gringo Cardia e Marisa Orth, e o Instituto Criar, de Luciano Huck, foram contemplados pelo projeto Oficina de Beleza L?Oréal Brasil, na área de cabelo e maquiagem. O projeto Velho Amigo, de Regininha Moraes, recebe parte da renda do leilão beneficente, dias 21 e 22, na Hebraica. A APAE elaborou um videoclipe especial com o tema "Inclusão Social não é um sonho, e sim uma realidade". Para o Criança Esperança 2009, que ocorre dias 22 e 23. A campanha Mais Eu, da Renner, dedicou o equivalente a 5% do valor líquido das vendas da marca para projetos de capacitação e geração de renda voltados para a mulher. Depois de três anos de trabalho, sai do forno o DVD Sou Meninos do Morumbi. O filme registra histórias de crianças que vivem na periferia paulistana. Trocar os instrumentos de trabalho por livros e apostilas é a proposta do Projeto Supletivo. Parceria que reuniu a Copagaz, o Sesi e instituições credenciadas pelo MEC. Direto da fonte Colaboração Doris Bicudo doris.bicudo@grupoestado.com.br Gabriel Manzano Filho gabriel.manzanofilho@grupoestado.com.br Pedro Venceslau pedro.venceslau@grupoestado.com.br Marilia Neustein marilia.neustein@grupoestado.com.br