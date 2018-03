Direto da fonte Aeropolítica Nelson Jobim ressuscitou, quinta, o famoso "pede pra sair" - e desta vez para um amigo... Foi na posse de seu ex-chefe de gabinete, Murilo Barboza, como presidente da Infraero. "Ele sabe que se não atender às metas e resultados, sairá." Depois, amaciou: "Tenho certeza de que saberá cumprir." E o novo presidente mostrou que está pronto para o cargo. Perguntado sobre privatização de aeroportos, disse que isso "é com o BNDES e a Anac". Semana que vem, Jobim examina pré-modelo de concessão dos aeroportos à iniciativa privada. Pedra no caminho? O fato de a Infraero, negociadora do processo, não ser a dona da infra-estrutura aeroportuária. Em campanha Já tem gente fazendo livro com a biografia de Marina Silva. Maurílio Biagi foi procurado para contar a história de usina de álcool do Acre fechada em 79 - a Alcoolverde - que ele reestruturou. O fundador havia fugido com financiamento do BB. Contra o vírus José Aníbal apresentou projeto na Câmara isentando dos impostos a importação de tudo o que se refira à gripe suína. Coisa que outros deputados ligados à saúde não se haviam lembrado de fazer. Contra o vírus 2 Vão abrir juntos as aulas em São Paulo na segunda, em uma escola a ser escolhida, os secretários Paulo Renato e Barradas Barata. Com ou sem máscaras? Contra o vírus 3 Em boa hora o hospital Sírio-Libanês acaba de triplicar seu pronto-atendimento. Fruto de um polpudo investimento de R$ 8,8 milhões. Em todas Ronaldo gravou campanha pedindo à população que tire os documentos básicos. O convite foi de Lula. Os com-terra Nove dos dez militantes recebidos quinta por Gustavo Ungaro, do Itesp, são donos de casa e terra. "E dizem que a reforma agrária não avançou," ironiza Ungaro. Pista livre Sai até segunda, garante Carlos Minc, a licença prévia para a BR-317, no Acre. História anônima Vem aí campanha pedindo que a população doe ao Arquivo Nacional documentos sobre o período da ditadura. "Os nomes de doadores serão mantidos em sigilo", avisa Franklin Martins. Ele, o maestro Rodrigo de Carvalho, de apenas 35 anos, foi escolhido. É o novo regente titular da Orquestra Sinfônica Municipal - do Teatro Municipal de São Paulo. Tipo lotação Nunca antes na história do Festival de Gramado um homenageado havia causado tanto frisson. Xuxa, a rainha dos baixinhos, aterrissou em jatinho particular, quinta, acompanhada de Luciano Szafir e mais trinta seguranças. tipo importação Francisco Costa, da Calvin Klein, disse sim. Vem para o Oi Fashion Rocks. Já Donatella Versace ainda não confirmou presença no evento de outubro, no Rio. Eu, você, nós dois Uma releitura de Bim Bom, de João Gilberto, faz parte da trilha da segunda temporada da minissérie Ó Pai, Ó. Assinada a quatro mãos pelo compositor baiano Thiago Silva e Nizan Guanaes. Na frente Pela 1ª vez no Brasil, será montada La Musica, peça escrita por Marguerite Duras. Estrelada por Xuxa Lopes, estreia dia 11 no Tucarena. Ricardo Espírito Santo, do BES do Brasil, é quem apoia a exposição de Leda Catunda. Hoje na Pinacoteca. O cônsul britânico Martin Raven recebe, dia 22, para chá beneficente. Com direito a leilão em prol da Biblioteca Acer. Antes da sua apresentação no Via Funchal, em setembro, os americanos do Beiruth vão conhecer a Bahia. Quem quiser ouvir Roberto Duailibi em palestra, segunda, na Faap, vai ter que levar 2 quilos de alimentos não-perecíveis. Ciro Lilla recebe, segunda, no Hyatt, 30 produtores para o Tour Mistral. Em seguida, a caravana segue para mais 4 capitais. Correção: a última sessão que Dilma fará no Sírio-Libanês segunda é de radioterapia e não quimioterapia. Cada um salva as florestas como bem entende. A Ong norueguesa Fuckforforest aposta na venda de produtos eróticos.