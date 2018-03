Direto da fonte Madoff paulista A Secretaria da Fazenda suspendeu o registro da Tecta One, que oferecia pela internet a multiplicação de ganhos por meio da nota fiscal paulista, reproduzindo uma espécie de "pirâmide". O interessado retirava a Nota Paulista indicando como beneficiário o CNPJ da empresa. Registrada a nota no site, o prêmio era calculado usando o sistema "marketing paulista". Além disso, os donos Tecta One estão tendo que arcar com multa de R$ 50 mil aplicada pelo Procon. Os clientes da operação, no entanto, não terão seus créditos devolvidos. Bloco verde Está quase fechada a primeira aliança do PV para a campanha de Marina Silva em 2010: com o cristão PSC. O acordo tem a bênção da candidata, que é da Igreja Batista. Outra negociação que avança rápido é com o PSOL de Heloísa Helena. O PV, aliás, decide quarta quem será o novo líder do partido na Câmara. Gabeira é o favorito. Alívio para a alma Acaba segunda-feira o processo de quimioterapia de Dilma Rousseff. A ministra ficará livre das sessões no Hospital sírio-libanês. Burburinho Discussão bélica, quarta, durante o almoço, entre Manuel Alceu Affonso Ferreira e Antônio Cláudio Mariz de Oliveira. Não foi em torno algum caso complicado e sim sobre... Literatura. Precaução A gripe suína causou baixa GLS. O Miss Brasil Gay, que seria essa semana em Juiz de Fora, foi adiado. Meu primeiro Twitter Tecnisa sai na frente: vendeu o 1º imóvel brasileiro pelo Twitter. Apê de R$ 510 mil. Terra e soja gordas A decisão do STJ favorável ao ex-dono da Boi Gordo, Paulo Roberto de Andrade, não muda a situação dos compradores lesados. Advogados do ramo calculam que o leilão das fazendas arrestadas pode render mais de R$ 1,2 bilhão, com a valorização das terras e da soja. Equilíbrio Para Armínio Fraga, da Gávea Investimentos, a economia mundial melhorou sim, como apontam os indicadores de Ben Bernanke, do Fed, mas ainda não dá para cantar vitória. "Os americanos estão tirando o pé do acelarador suavemente no que se refere a incentivar o crescimento por lá. Mas pisar no freio, nem pensar," pondera. Obra King-Kong Um das obras mais esperadas de São Paulo vai erguer-se no último terreno vazio da Av. Faria Lima. Pelo que conta Marc Rubin, do escritório Botti Rubin, o projeto que está sendo desenvolvido vai ocupar uma quadra inteira de 19 mil m2. Será o endereço do edifício corporativo Brookfield Malzoni, com nada menos 174 mil m2. "Haverá andares de até 5 mil m2", conta o arquiteto. King Kong 2 A obra é tão gigantesca que será construída a partir de 37m de altura, com direito a parque e passarela de 44m de largura para travessia entre as ruas. De quebra, será restaurada a Casa Bandeirista, instalada no local. Segundo round O Brasil rema, rema e acaba na mesma praia. Depois do sucesso do longa O Assalto ao Trem Pagador, de 1962, é a vez do episódio de o assalto ao Banco Central, em 2005, ganhar sua versão cinematográfica. Será um thriller, produzido pela Total Filmes e dirigido por Marcos Paulo. Na frente Bambambã da indústria americana de entretenimento, Josh Berman desembarca por aqui em setembro. Vai falar no Festival de Cinema do Rio. Marcelo Araújo, da Pinacoteca, recebe dia 21 a insígnia de Cavaleiro da Ordem das Artes e Letras. Do cônsul francês Jean-Marc Gravier. Xodó nacional, Paulo Szot faz a sua estreia, hoje, no Metropolitan Opera. Em NY. A convite da Volkswagen e da Almap, a Spray Filmes assina seu primeiro comercial. Filme de três minutos para lançamento do cupê Eos. Terra da Gente e canal Futura ganharam o 9º Prêmio de Reportagem sobre a Biodiversidade da Mata Atlântica. Duas exposições pontuam os 20 anos da Casa Triângulo. A partir de amanhã, o argentino Gómes Canle leva suas pinturas para lá. E Carlito Conti monta vídeoinstalação. Mulheres cínicas tem 16% mais chances de morrer mais cedo que as otimistas. A conclusão é de estudo com 100 mil mulheres, publicado na revista científica Circulation. Direto da fonte Colaboração Doris Bicudo doris.bicudo@grupoestado.com.br Gabriel Manzano Filho gabriel.manzanofilho@grupoestado.com.br Pedro Venceslau pedro.venceslau@grupoestado.com.br Marilia Neustein marilia.neustein@grupoestado.com.br