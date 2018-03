Direto da fonte Autoarmadilha Magoada, Lina Vieira, ex-secretária da Receita Federal, acabou se colocando em situação complicada. Se ela de fato esteve com Dilma Roussef e esta lhe pediu algo fora de roteiro, deveria ter entrado com uma representação contra a ministra - "obrigação de qualquer servidor público", segundo um grande conhecedor da RF. Se não o fez, adverte essa mesma fonte, pode ser agora acusada de conivente. Por outro lado, se o encontro não aconteceu, a ex-secretária corre o risco de ser acusada de calúnia pela ministra. Em resumo: se correr o bicho pega... e se ficar também. Alento Salvatore Cacciola recebeu boa notícia: a 3ª Vara de Justiça do Rio acatou requerimento de seus advogados José Luis Oliveira Lima e Jaqueline Furrier. Julgou extinta uma ação que não é parte do processo que trata de sua extradição para a Itália. Não leu Lula anda mal informado. Pesquisa da Fipe mostra que houve, sim, queda do preço médio do livro - entre 2004 a 2008 - de 20%. A desoneração do PIS-Confins e a concorrência entre editoras estão funcionando. Na bica O STF deve decidir hoje se exportação é "um setor" ou "uma atividade", na ação de crédito-prêmio de IPI. Se entender que é uma atividade, os exportadores terão direito a recuperar os impostos indevidamente pagos no passado. Ofensiva Ministério Público, Contru e Polícia Militar preparam uma ofensiva nos desmanches da cidade. Resultado da CPI das Seguradoras de Veículos. {HEADLINE} De letrinhas {TEXT} O Partido da Pátria Livre acaba de conseguir registro como 28º sigla do País. A turma estava antes no MR-8, braço do PMDB que até outro dia operava afinadíssimo com Orestes Quércia. Que tomou outros rumos e, em 2010, subirá nos palanques de José Serra. 90 milhões em ação Felipe Calderón anuncia sábado, durante almoço de Serra para 40 pessoas - só homens - no Palácio dos Bandeirantes, que quer montar um jogo entre o Santos brasileiro e o Santos mexicano, em julho de 2010, para marcar os 40 anos da Copa de 70, vencida pelo Brasil. A renda seria beneficiente, para jogadores brasileiros que moram no México e atravessam uma situação financeira delicada. Calderón convidou Pelé para o encontro de sábado, mas o Rei está fora do País. Outro lado da voz Maria Bethânia está envolvida em um projeto pessoal bastante diferente: trabalha em um disco de... poesias. A princípio, não será comercializado. Mas a Biscoito Fino, sua gravadora, lançará dois CDs dela este ano. No podium Já em casa, Lygia Fagundes Telles recupera-se com bom-humor da cirurgia de prótese total do quadril. "Faço fisioterapia todos os dias e, segundo os médicos, estarei andando normalmente em dois meses", conta alivada. E ainda brinca: "Mais um pouco, vou estar me preparando para a corrida de São Silvestre." Voz da experiência O Ministério da Fazenda aprendeu com as invasões do passado. Na terça, os 3.000 do MST não foram além do saguão. Rive gauche Chega a São Paulo um monólogo de Jean Genet, ícone da contracultura francesa. O Funâmbulo terá cenário de Daniela Thomas e direção de Joaquim Goulart. Dia 11 de setembro. Na frente Daniel Conti convidou figuras da cena paulistana para desenvolverem obras de arte inspiradas na moda. Gloria Coelho e Reinaldo Lourenço abrem hoje o projeto, que tem como objetivo ampliar o leque da programação da Fashion TV Brasil. E com direito a exposição no Shopping Iguatemi. Carlos Bratke autografa, hoje, livro que leva seu nome. Na Livraria da Vila dos Jardins. A Orquestra Jazz Sinfônica vai ganhar documentário, dirigido por Luiz Otávio de Santi e produzido pela Drama Filmes. Participam os maestros Ciro Pereira e Nelson Ayres. Aguinaldo Silva definiu Cinquentinha de forma original: "É um seriado sobre mulheres que se recusam a envelhecer". No elenco, Marília Pêra, Susana Vieira e Marília Gabriela. Em comum? Todas já passaram dos cinquenta. Marcelo Sebá foi escalado pelo fotógrafo americano Terry Richardson para acompanhar as primeiras provas do Calendário Pirelli 2010. Clicado em maio, em Trancoso. Surgiu na internet um movimento que prega a separação de São Paulo do Brasil. Batizado de Aliança para o Desenvoltimento Paulista, o grupo criou até um site, o www.soberaniapaulista.tk.