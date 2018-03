Direto da fonte Fechando a torneira As vacas gordas de grandes indenizações para os que se dizem perseguidos pela ditadura podem estar chegando ao fim. Um balanço recém-concluído da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, indica que, entre janeiro e junho, o total de beneficiados ficou em 1.057 - depois de ter alcançado 8.613 nos áureos tempos de 2007. Além disso, caiu bastante a média de prestações mensais pagas nessas indenizações - que, desde 2001, já serviram de consolo a mais de 30 mil pessoas. De R$ 3.800, em média, encolheram para R$ 2.570. O que aconteceu? Paulo Abrão, presidente da comissão, diz que passou a valer uma nova interpretação da lei 10.559. E a comissão agora usa "princípios da razoabilidade" para impedir que "reparações milionárias desmoralizem esse instituto fundamental para a democracia". A hora de Palocci Gilmar Mendes, presidente do STF e relator do caso que envolve Antonio Palocci e o caseiro Francenildo, avisa: Vai ler seu relatório e dar seu voto na semana que vem. No máximo, se houver algum problema de agenda, na seguinte. Tipo exportação A Sabesp entrou em sua primeira licitação internacional. Disputa no Panamá, com uma empresa americana e outra italiana, para consultoria em um programa de uso da água no país. Protoleilão Virou leilão a disputa entre os partidos pela filiação de Prótogenes Queiroz. Depois do PSol, PDT e PCdoB, ele foi sondado pelo PV. E já tem até um slogan: "O delegado do povo". Tipo importação? Além de proibir fumar em lugares públicos, o governo do Iraque acaba de estender o veto aos que fumam dentro de... Carros. Filé-mignon Disputa quentíssima no Rio: quem ficará com a privilegiada área do aterro do Flamengo onde está hoje a churrascaria Porcão. Pelo menos 14 pretendentes, mais o próprio Porcão, retiraram o edital de nova licitação na Prefeitura. Resultado sai segunda. Cheiro de ralo O ambiente em Brasília está mesmo esquisito. O Senado, segundo o site Contas Abertas, decidiu comprar 100 fones de ouvido e a Presidência, 600 tubos de aromatizadores de ambientes, além de 1.500 litros de detergentes. Dinâmica, a dupla Chimbinha e a Joelma, do Calypso, estão entre os 12 indicados para o Prêmio Trip Transformadores, que acontece dia 25 de novembro. Pelo seu trabalho social em Belém do Pará. Sem apoio das gravadoras, a dupla distribui milhões de discos a lojas e camelôs. Caminho do voto André Gonçalves, o bigodudo Gopal de "Caminho das Índias", vai mudar de profissão. Filiou-se ao nanico PMN para ser candidato a deputado estadual ano que vem. Jogou a toalha Antônio Fagundes desistiu. Perguntado, em entrevista coletiva, sobre os motivos de abrir mão de patrocínio - via renúncia fiscal - para o monólogo Restos, foi taxativo: "Estou cansado de ser chamado de ladrão". E lamentou que os responsáveis pelas leis culturais no Brasil sequer vão ao teatro. O CONVIDADO SUMIU Público e palestrantes preparados, segunda à noite, no Instituto Cervantes. Tudo para ouvir Fernando Arrabal, que... desapareceu. Organizadores foram encontrá-lo, meia hora depois, em seu hotel, fazendo um... lanche. Confundiu os horários. one Heart Festa Speed Date, hoje, no bar Volt, dá uma opção aos corações solitários. Participantes, devidamente etiquetados, vão trocar - em sistema de rodízio - seus pretendentes, a cada 3 minutos. Idade inteligente O que têm em comum pessoas como David Feffer, Andrea Matarazzo, Guilherme Affonso Ferreira, Yoshiaki Nakano, Ricardo Gomes, Maria Antônia Civita, Marcel Telles, Beto Sucupira, Purificacion Gomes, Fabio Carramaschi, Regina Duarte, Bernardino Tranchesi, Denise Steagall, entre outras, para uni-las num encontro fechado, em teatro da engarrafada Brigadeiro Luiz Antônio, em pleno rush de uma segunda-feira? Um grande interesse por saber viver melhor e por mais tempo, depois dos 50 anos. Foi este o tema central do evento organizado por Abilio Diniz para lançar oficialmente seu site, por meio do qual o empresário, de 72 anos - prestes a ter mais um filho - busca repatir o "know how" que acumulou sobre qualidade de vida e longevidade. "Fiz isto pensando na minha própria vida. E agora quero ajudar outros que tenham interesse em se manter com saúde e disposição", justifica. Pelo jeito, Diniz, de intrínseco espírito gerenciador, resolveu tomar as rédeas do seu processo de envelhecimento. "A minha parte, eu faço. O resto é com Deus", explica. Tamanha é a reconhecida determinação do empresário que um dos presentes não duvida: "Ele ainda vai encontrar uma maneira de negociar maior prazo com Ele. Só não achou ainda a melhor maneira de fazer pressão." Para falar sobre o tema, Abilio convidou dois professores: a geriatra Wendy Kohrt, da Universidade de Denver e Jacques Poortmans, da Universidade de Bruxelas. Entre as dicas, a plateia foi brindada com fatos curiosos. Pesquisa de Wendy prova que tomar cálcio antes de fazer exercício ajuda a solidificar os ossos e que exercícios de maior impacto, como squash, produzem mais efeito do que nadar. Comer menos significa viver mais . E malhar não garante uma vida mais longa. Já Poortmans sustentou que "o mundo hoje é dos gordos'', tanto na Europa como nos EUA. E, para isso, não apontou solução. Na frente Por meio de Luisa Strina, a Associação Brasileira de Arte Contemporânea distribuiu, ontem, manifesto em favor da permanência de Heitor Martins. Novo presidente da Bienal. Madonna tomou gosto pelos brasileiros. Escalou os DJs Gustavo Rosenthal e Felipe Lozinsky, para assinarem o remix de Celebration. Na coletânea que lança em setembro. Depois de Di Cavalcanti e Pietro Maria Bardi, Regina Silveira levou para casa o prêmio Bunge de Artes deste ano. Pela primeira vez, a Abest lança caderno de tendências feito só por estilistas brasileiros. Com proposta de cuidar de todas as etapas de projeto de comunicação, Alessandra Ferreira, Cristina Magalhães, Fátima Temer e Silvia Schiavon acabam de criar a Di#erente Time de Ideias. Já com clientes como Eletropaulo. A israelense Rina Zin é nova integrante do time da Esencial, de Maria Helena Cabral. Alberto Renault lança hoje o seu terceiro romance, Sr. R. Na livraria Travessa de Ipanema. Ary Oswaldo Mattos Filho, da GVlaw, reúne sexta Nelson Eizirik e Roberto Quiroga, entre outros, para debater desafios do ensino jurídico. Comentário entreouvido nos corredores do Senado: "Se Collor falar difícil assim comigo, respondo na língua do... P".