Direto da fonte Campo neutro no jogo da paz Nem Palestina, nem Israel. Lula pediu à CBF que o jogo da paz seja realizado em campo neutro. E, a depender da vontade do presidente, não será entre Corinthians e Flamengo, dia 17 de setembro, e sim entre a Seleção Brasileira e um combinado de jogadores israelenses e palestinos. A ideia discutida com Ricardo Teixeira, sexta - no mesmo encontro em que se falou de mudança no calendário do Brasileirão - exigirá uma megaoperação a quatro mãos. Lula se dispôs a falar diretamente com Silvio Berlusconi e Luis Zapatero para que ajudem na liberação de jogadores brasileiros que atuam na Espanha e na Itália. E Teixeira, de outro lado, ficou com a missão de convencer Joseph Blatter - quando este desembarcar por aqui, em setembro - a incluir a partida no calendário oficial da Fifa. Campo neutro 2 Não bastasse tudo isto, Lula pedirá ainda apoio de Obama e da ONU para viabilizar a partida, que deve acontecer em um estádio pequeno. O ideal, segundo os organizadores, seria um local para até 15 mil torcedores. Trem aéreo Já está nas planilhas da Embraer uma espécie de "Hércules C-5 brasileiro" - versão menor do gigante americano.Trata-se do KC-390, encomenda da FAB, que a Embraer vai executar a um custo calculado de R$ 3 bilhões. Para levá-lo adiante, a ex-estatal está procurando outros clientes para dividir custos. Mais Wagnão Wagner Moura está tomando aulas de aviação. Não por hobby, mas para compor o personagem do estelionatário Marcelo da Rocha - o "falso filho do dono da Gol". Em VIPS, de Toniko Melo. Articulação A intenção dos governos de Brasil e México, apoiada pela Fiesp, é chegar ao mais próximo do livre comércio. Paulo Skaf e Felipe Calderón discutem o tema, pessoalmente, no dia 15. De bandeja O Bradesco ganhou oito lotes no leilão da nova folha de pagamento do INSS, equivalentes a 100 mil novas contas a cada mês. Que podem subir para 150 mil. É que, pela regra da licitação, o 2º colocado fica com o benefício onde o banco vencedor não tiver ponto de atendimento. É o caso do Banco Mercantil do Brasil em mais de 350 cidades de SP. Na prática: 9 milhões de novos clientes em cinco anos. 1 + 1 = 1 + 1 Fracassou o projeto de fusão entre o PPS e o PSDB. O assunto nem foi discutido no Congresso do PPS. Só dá ele O novo longa a ser dirigido por Selton Mello, Filme de Estrada, vai sair do papel. Ganhou o edital do Fundo Setorial do Audiovisual e leva R$ 800 mil para casa. Saravá, Regina Decidido: o Prêmio Moda Brasil deste ano vai homenagear Regina Guerreiro. Na Casa Fasano, dia 28 de outubro, capitaneado por José Maurício Machline e Shopping Iguatemi. Fila no caixa Os shoppings paulistanos comemoram a volta da freguesia. O nível de atividade do setor, negativo até junho, cresceu 7,5% em julho. O novo índice é do MercadoFlux - indicador criado pela dupla Ibope Inteligência e Feixe Tecnologia. Na frente Fundação Carlos Drummond de Andrade, prefeitura de Itabira e Vale lançam hoje projeto de revitalização do Museu de Território Caminhos Drummondianos. Que conta a história da cidade do poeta. A filha do escritor uruguaio Juan Carlos Onetti, Litty, desembarca em São Paulo amanhã. Convidada para discutir a obra de seu pai, no Instituto Cervantes. Arnaldo Pappalardo está ensinando fotografia para as meninas da Fundação Stickel. Apostando nos possíveis 15 minutos de fama, mais de 50 mil participantes já se inscreveram para a próxima edição de Big Brother, em janeiro. Dib Carneiro, do Caderno 2, e Déborah Bresser, da Revista JT, vão mediar mesa-redonda sobre jornalismo de moda. Hoje, na Cultura do Market Place. Considerado um dos grandes representantes da arte contemporânea portuguesa, José Pedro Croft chega a São Paulo para exposição em dose dupla. Amanhã na Marilia Razuk e sábado, na Pinacoteca. Moças fumantes em trajes íntimos formaram filas nas calçadas do centro e da Baixa Augusta no fim de semana. Para evitar a gripe entre as "funcionárias", donos de casas noturnas prometeram providenciar... roupões.