Direto da fonte Música na praça Toni e Boni Coutinho Nogueira, da EPTV- afiliada da Globo no interior de SP- conseguiram o improvável. Promovem o único concerto ao ar livre da turnê da Orquestra Filarmônica de Israel, dia 16, em Paulínia. Após o evento, Toni Coutinho Nogueira pilota um jantar para receber o maestro Zubin Mehta em sua casa, na cidade de Campinas. Alfinetes e pérolas As desavenças e elogios entre Coco Chanel e Yves Saint Laurent são tema de documentário, narrado pelo próprio YSL, a ser lançado em novembro. Entre as farpas, uma nervosa madame Chanel acusando seu sucessor de plágio. E, na réplica, o estilista afirmando que ela fazia xerox de si mesma ao vestir as mulheres. Barulho e querosene Vem aí uma briga das boas na Câmara paulistana, envolvendo o aeroporto de Congonhas. A CPI de Danos Ambientais, que terminou sem grandes conclusões, recebeu da Secretaria do Verde um relatório de mais de 300 páginas, com novas informações. Inaugurado em 1936, o aeroporto não tem, até hoje, licenciamento ambiental. É liberado criar Com a lei antifumo, cinzeiros de alguns restaurantes estrelados, como Dom, Piselli e Fasano vão virar obra de arte. Pelas mãos de Vik Muniz, Alexandre Herchcovitch, Jack Vartanian e Bob Wolfenson. Depois de customizadas, as peças voltam ao local de origem, onde serão leiloadas para obras de caridade. Iniciativa da Loducca. Devolva meu sonho Os jovens de hoje não acreditam no amanhã e essa é uma das razões para 40% abandonar a escola, segundo pesquisa contratada pelo Instituto Unibanco e Editora BEI. A partir disto, o instituto montou o projeto O Valor do Amanhã, que recria, com vídeos e apostilas, as propostas do livro de Eduardo Giannetti da Fonseca, com o mesmo título. Responsabilidade social A Sala São Paulo recebe hoje Zubin Mehta e a Orquestra Filarmônica de Israel, ciceroneados pela Congregação Israelita Paulista. A renda será destinada a renda às suas obras sociais e assistenciais. O restaurante Quintal do Braz abriga no dia 22 o bazar O Prato É Seu, com direito a almoço. O evento vai arrecadar fundos para o Movimento Comunitário Estrela Nova. O selo Aqui se Brinca, da Omo, vai premiar 35 escolas do Estado de São Paulo que tenham implantado as melhores práticas do brincar. As inscrições vão até dia 31. Projetos ambientais, capacitação profissional e prevenção da exploração sexual infantil nas obras da usina de Jirau deram à construtora Camargo Corrêa o Prêmio Socioambiental Chico Mendes. Não vai acontecer mais - por falta de patrocínio - a 2ª Corrida e Caminhada Quilômetros de Solidariedade, na Cidade Universitária. Sete empregados do Grupo Telefônica na Europa chegam esta semana para o programa Férias Solidárias, promovido pela Associação de Apoio à Criança em Risco. A partir do dia 19, o Instituto Callis leva a 100 escolas da rede pública espetáculos de bonecos de Bunraku, para falar sobre o uso consciente da água. O projeto vai capacitar a manipulação de fantoches para 3.000 educadores. A Gerdau entrou no climada sétima arte. Por 2 meses vai exibir gratuitamente filmes em um caminhão transformado em sala de cinema, no interior de São Paulo. Tico Sahyoun e João Paulo Diniz recebem convidados, terça, na Forneria San Paolo, da Daslu. Pela campanha Fa- shion For a Smile, da Bobstore.