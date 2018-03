Direto da fonte Meirelles na toca do leão O que podia parecer impossível aconteceu. Em encontro fechadíssimo na segunda-feira, no Instituto de Estudos de Desenvolvimento Industrial, Henrique Meirelles, presidente do BC, fez sucesso entre empresários que são historicamente os maiores criticos da política economica brasileira. "Foi o melhor encontro com ele nestes anos todos", atesta um integrante do instituto capitaneado por Josué Gomes da Silva. Dos quase 40 presentes, só um reclamou da taxa de juros, dizendo que ela poderia ser 0,25 ponto menor. Sintonias em curso, caminho reaberto para a política? Afinal, tudo indica que Meirelles vai mesmo sair candidato ao governo de Goiás. No leme Alain Belda assumiu o fundo Warburg Pincus para liderar suas operações na América Latina e atuar como conselheiro estratégico. Belda aposentou-se da Alcoa, onde continua como chairman do Conselho de Administração. Homem de visão Tasso Jereissatti, talvez prevendo o pior, engoliu duas pílulas contra pressão alta. Minutos antes de ser atacado em plenário por seu "colega" Renan Calheiros. Fio do bigode As comunidade anti-Sarney no Orkut e no Twitter se uniram por ato nacional pela saída do senador, dia 15. Em São Paulo, a concentração está marcada para o vão livre do Masp. Fio do bigode 2 A popularidade do bigode, última moda entre os fashionistas, está abalada. Contra Sarney, o recém criado movimento "Fora Bigode" pede cara limpa como forma de protesto. Em Família Cecilia, neta de Jorge Amado, montou um projeto: entrevistou 1.100 adolescentes não-atores de 22 ONGs de Salvador, para o longa Capitães da Areia. As filmagens, com 12 deles, duraram um ano - para captar a transformação física dos meninos. Trilha sonora? Carlinhos Brown - que, entre outras, ensinou um dos adolescentes a tocar caixa de fósforos. Todo cuidado Entre os hospitais privados em São Paulo, o Albert Einstein sai na frente. Pediu aos médicos para adiarem cirurgias não urgentes neste pico da crise da gripe A que lota parte deles. Claudio Lottenberg, presidente da casa, justifica a iniciativa: "Estamos tomando o devido cuidado para não perder qualidade nos procedimentos solicitados pelos médicos." Perigo ao próximo A Festa do Peão de Barretos vai ter muito mais que Chitãozinho, Xororó, rodeio e música. O distinto público vai ouvir, do Ministério da Saúde, que 6,6 milhões de homens brasileiros já declararam pelo menos um sintoma de doenças sexualmente transmissíveis: 17% do total. A pesquisa, inédita, diz ainda que entre as mulheres esse índice é de 10% - 3,7 milhões. Fogo amigo Um tambor e uma camiseta da Seleção uruguaia, autografada por Alcides Ghiggia- autor do gol que deu o título ao Uruguai em 1950. Foram estes os "presentes de grego" que Lula recebeu, anteontem, de José Mujica, candidato à presidência do país vizinho. Custo zero Maria Luiza Centelles, da Cajec - que cuida de crianças e adolescentes com câncer - está indignada. A Secretaria da Saúde do Estado está exigindo que entidades assistenciais se abasteçam de luvas, máscaras e gel, para prevenção contra a gripe suína... mas não quer custear o material . Contra-ataque Candidato ao terceiro mandato, Luiz Flávio d?Urso, da OAB, está exibindo pesquisa do Instituto Toledo & Associados que lhe dá 49% de intenções de voto, contra 28% de Rui Fragoso. Cara Nova Fernanda Vidal Com 30 anos de idade e sete de carreira, a psicóloga se divide entre seu consultório e o Hospital Albert Eistein, onde ajuda pacientes a parar de fumar. Especialista em dependência química pela Unifesp, Fernanda integra o Núcleo de Assistência ao Tabagismo do Eistein. Defensora ardorosa da lei que proíbe o cigarro em lugares públicos, conta que ela mesma parou há três anos. "Poucos conseguem abandonar o vício na primeira tentativa, mas quem não desiste do tratamento tem grandes chances. Vale a pena" , conclui. Na frente Vai ter visita ilustre amanhã, no encerramento da temporada paulistana de As Centenárias. Fernando Arrabal vai estar na plateia. Atenção, "morenos". Mariana Ximenes está solteira. Patrícia Rollo e Claudia Saad pilotam jantar-concerto em prol do Serviço de Psiquiatria da Infância e Adolescência. Terça, no Jockey. Confirmado, José Serra. Os irmãos Campana são as cerejas do lançamento da coleção Alessi. Terça, na Benedixt. Mel Lisboa cancelou sua apresentação de Cyrano em BH, fim de semana. Aceitou sugestão da secretaria de Saúde. Frida Baranek expõe a partir de hoje na Raquel Arnaud. Moradores do Morumbi estão fazendo abaixo assinado contra a administração do Parque Alfredo Volpi. Que simplesmente fechou o estacionamento do local. Facebook e Twitter tiveram, anteontem, pane de três horas. Os nerds de plantão logo relacionaram a tragédia aos "piratas" que tiraram o site da Casa Branca do ar.