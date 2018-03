Direto da fonte Nota quente A nota fiscal paulista está dando resultados onde menos se esperava. Na operação Pai Herói, feita ontem - véspera do Dia dos Pais - em São Paulo, pelo Instituto de Pesos e Medidas, os fiscais constataram um respeito muito maior por outras obrigações, como apresentação dos produtos em vitrines e informação ao consumidor. E na arrecadação a nota também ajudou. Números do secretário Mauro Costa indicam que, em julho, a arrecadação no Estado caiu só 2,7%. A da União, em junho, registrou queda acima de 7%. Ficha suja O movimento para emplacar uma lei contra candidaturas de quem tem ficha suja bateu em 1,3 milhão de assinaturas. Apresentado no Senado por Pedro Simon, o texto precisa de mais 300 mil para virar projeto de lei. À casa torna O brasileiro Adriano Costa Chaves - xodó da Orquestra Filarmônica de Israel, que toca em São Paulo de domingo a terça - retribui a ajuda do Instituto Bacarelli, onde foi descoberto. Ministra aulas com participação de colegas da orquestra. Minha vida A batalha de José Alencar contra o câncer, contada por ele mesmo, é o prato forte da revista Brasileiros. Antes tarde Ricardo Teixeira voa hoje para Brasília para conversar com Lula e Orlando Silva sobre a Copa de 2014 e mudanças urgentes no calendário do futebol brasileiro. Para evitar fuga de craques. Currículo Jesus Pinto da Luz quer se firmar como DJ. E o mercado brasileiro é o foco do moço, que vem comandando as carrapetas antes dos shows de Madonna. Para lembrar Ayrton Senna ganha homenagem em Roma. Para comemorar os 15 anos do Instituto tocado por Vivianne Senna, a Embaixada brasileira promove em setembro ampla exposição. E em outubro sai livro com a reprodução de seus documentos, boletins escolares, fotos e objetos pessoais. Verde imponente Luiz Gonzaga Beluzzo tem pronto um projeto para a criação da.... Orquestra Sinfônica do Palmeiras. Via Lei Rouanet, o "verdão"está tentando captar recursos para que o maestro Julio Medaglia, palmeirense roxo, possa dar o start. Belluzzo, aliás, recebe da FGV, segunda, resultado de encomenda: uma proposta de reformulação da administração do clube. Dinheiro do... Conhecida brasileira que optou pelo "verão" de Aspen soube que Lewis Sanders é o responsável por um novo recorde imobiliário local: acaba de comprar uma casa de 7 mil metros quadrados pela bagatela de... US$ 43 milhões. ...tesouro americano O banqueiro foi, até junho, presidente do AllianceBernstein. O fundo estava entre os maiores acionistas dos falidos Lehman Brothers, AIG e Fannie Mae e Freddie Mac, responsáveis pela derrocada mundial. Understand vous? Não foi em inglês nem em português a conversa entre Marco Aurélio Garcia e o general Jim Jones, da Segurança Nacional de Barack Obama, na quarta-feira. Como os dois estudaram e viveram em Paris, o bate-papo foi na língua de Sarkozy. Na frente O Masp e o Iphan assinam hoje parceria para maior proteção do acervo do museu. Entre as medidas, promover exposições pelo Brasil. O Consulado Britânico lança terça, no bar Feira Moderna, o portal Dreamaid. Espaço virtual para artesãos do mundo inteiro exporem e venderem seus trabalhos. É uma multifacetada Bárbara Paz que estará à frente do Curta São Paulo, no Canal Brasil. A atriz apresenta, dirige e faz a seleção dos curtas do programa. Estreia segunda. O ex-prefeito de São Carlos, Newton Lima, é o mais novo membro do Conselho de Administração da Finep. O custo de 35 mil euros no Hotel Cheval Blanc, em Courchevel, conforme registrou a coluna, é por mês. A semana por lá sai por 9 mil euros. Tem gente achando que Sarney protagonizou na quarta um Dia do Fico: "Se for para o mal de todos e infelicidade geral da Nação, diga ao povo que..." Direto da fonte Colaboração Doris Bicudo doris.bicudo@grupoestado.com.br Gabriel Manzano Filho gabriel.manzanofilho@grupoestado.com.br Pedro Venceslau pedro.venceslau@grupoestado.com.br Marilia Neustein marilia.neustein@grupoestado.com.br