Direto da fonte Perigo real, não imediato Nas conversas de Brasília com o general americano Jim Jones, ontem, e com Alvaro Uribe hoje, um dos pontos cruciais não é nenhum perigo real e imediato, mas o futuro. É que a instalação de sete novas bases dos EUA na Colômbia para combater o narcotráfico e as Farc, confirmadas ontem ao governo brasileiro, pode ser para muito, muito tempo. No Peru a guerrilha volta a dar sinais de vida. Mais à frente, não se sabe como estarão Bolívia e vizinhos. Imagine-se, diz um estudioso da defesa, que daqui a 10 anos ou mais, com a Amazônia ali na esquina, "essas bases podem precisar de água, por exemplo". E ironiza: "Eles até pedem licença ao entrar num país - e pagam. Mas só saem quando querem." Ceará levou O vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura, Ronaldo Correia Brito, teve que ajudar Serra anteontem. Ao anunciar o vencedor, o governador ficou na dúvida e foi socorrido por Brito: "Sou cearense", esclareceu. Serra deve ter feito alguma associação de ideias e pediu mais empenho aos paulistas. Tenho hora Menos de dois meses após ser indiciado, Roger Abdelmassih segue trabalhando em seu consultório. Mas nada de subestimar pacientes. Ontem, quem ligava para marcar consulta era informado de que havia horário para... sexta. Meia no calção Depois de arrastada negociação com a Cosan, o Palmeiras fechou com a Lupo. A fabricante de meias vai patrocinar seus calções por R$ 3 milhões até 30 de dezembro de 2010. A ideia é estrear a parceria já nos próximos jogos. Banco é cultura Na corrida pelo primeiro lugar, o Bradesco - agora sob gestão de Luiz Trabuco - sai na frente na área teatral. São Paulo ganha, provavelmente em setembro, um novo teatro. Resultado de parceria entre Bradesco, Opus Promoções e o Grupo Záffari. O Teatro Bradesco terá 1,4 mil lugares na plateia e está sendo montado dentro do Bourbon Shopping. Unha e cutícula Já os "donos" do 1º lugar no ranking financeiro nacional, Pedro Moreira Salles e Roberto Setubal, mostram que a sintonia entre eles vai de vento em popa. Setubal comprou um apartamento e já está morando no mesmíssimo prédio onde mora Moreira Salles. Jumping Beans Lula recebe Felipe Calderón, do México, dia 17. Empenho Oswaldo Barba, o prefeito, é só sorrisos. São Carlos comemora recorde na queda da mortalidade infantil - 7,1 por mil. É um "banho" de saúde na média nacional, de 24,3 por mil, e duas vezes melhor que a do Estado. E os dois piores índices no País? Os de Alagoas, de Renan Calheiros e Collor, e do Maranhão, de Sarney. Sem economia no prazer Os seres humanos funcionam pelo princípio do prazer. Gostam mesmo é de ganhar dinheiro sem fazer força. E têm muita dificuldade de aprender com a experiência, que exige olhar a realidade. Assim, passado o perigo, voltam às "malandragens." Foi assim, com Freud a tiracolo, que a psicanalista Vera Rita Ferreira deu o recado, anteontem, no debate "Crise Financeira e Economia na Sociedade Contemporânea", que Roberto Teixeira da Costa organizou na Sociedade Amigos da Cinemateca. O outro convidado da noite, Eduardo Giannetti da Fonseca, deu números históricos a essas espertezas. Na atual crise mundial, revelou, a "economia de papel" - títulos e ações - nos EUA saltou de US$ 96 trilhões para US$ 167 trilhões, entre 2006 e 2008. E o endividamento do país bateu nos 350% do PIB. O impulso para voltar ao prazer, avisou Vera, é um indício de que as crises tendem a ser repetir. "Gente que perdeu em 2008 já anda arrependida por não ter lucrado com a recuperação da bolsa", diz. Na frente Lucinha Araújo, mãe de Cazuza, está tentando audiência com Lula. Quer ajuda para manter na luta a associação que leva o nome do filho. Camila Pitanga anda fazendo intensivo de direção. Tudo para "contracenar" com uma velha Kombi na próxima novela das seis, Cama de Gato. Sonia Galvão lança guia Dança Clássica Indiana - Odissi, amanhã, na Bothanica Paulista. Daniela Mercury faz performance-homenagem a Michael Jackson, sexta, na estreia de Canibália, no Citibank Hall. Em Black or White. É em prol da CIP que Zubin Mehta sobe ao placo da Sala São Paulo para reger a Filarmônica de Israel. Domingo. Os homens pintados do Blue Man Group, que descobriram o Brasil, já não trazem mais seu preparador físico a tiracolo. Contrataram o professor de ioga Luiz Albertini. Abacaxi. Renata Frisson, a conhecida Mulher Melão, decidiu fazer peregrinação por partidos políticos no Rio. Quer porque quer ser candidata a deputada estadual em 2010. Direto da fonte Colaboração Doris Bicudo doris.bicudo@grupoestado.com.br Gabriel Manzano Filho gabriel.manzanofilho@grupoestado.com.br Pedro Venceslau pedro.venceslau@grupoestado.com.br Marilia Neustein marilia.neustein@grupoestado.com.br Produção Elaine Friedenreich