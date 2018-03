Direto da fonte Antes que a lei atrapalhe Não é difícil explicar por que Lula aumentou em quase 10% o valor do Bolsa Família, quando a ideia da área técnica era a de corrigir o benefício pela inflação do período. É que a AGU lembrou aos navegantes as críticas que o governo sofreu do Tribunal Superior Eleitoral em dezembro de 2007, véspera do ano eleitoral de 2008. Naquela ocasião, uma MP ampliou o benefício do Bolsa-Família da idade limite de 15 anos para jovens de até 17 anos. Agora, anunciam o aumento seis meses antes, para não precisar mexer nos valores durante 2010. Palanqueira Silvia Machete terminou sua apresentação no Cine Fest Petrobrás, domingo, no Central Park de Nova York, anunciando que daria um CD seu a quem subisse ao palco e chupasse seu... dedão do pé. Constrangida, a plateia vip assistiu à performance de um voluntário "bocudo". Sai-não-sai Pesquisa do Instituto GPP deixou animado o candidato à presidência da OAB paulista, Rui Fragoso. Ela revela que 75% dos advogados paulistas rejeitam a tese de terceiro mandato para Luiz Flávio D?Urso. Humanos, os direitos Jair Bolsonaro voltou a estrilar. O deputado pendurou na porta de seu gabinete camiseta com a mensagem "Direitos Humanos: esterco da vagabundagem". E explicou: "Adoro essa camiseta. Ando sempre com ela em Copacabana..." Bola dentro Depois de as editoras quase saírem no tapa, quem levou foi a Ediouro. Comprou os direitos de Cautiva - livro no qual Clara Rojas descreve o período em que foi refém das FARC, ao lado de Ingrid Betancourt. A ser lançado na Bienal do Livro carioca, em setembro. Gângsters anos 80 Heitor Dhalia está em Los Angeles fechando acordo para produzir seu próximo longa, Serra Pelada. O parceiro de Patrick Siarrita começa a filmar em 2010. Mais que merecido Roger Wright - exímio velejador, com vários títulos nacionais e mundiais - será o homenageado da Match Race Brasil 2009, regata que reunirá no Rio, de 18 a 20 de setembro, os maiores velejadores do País. Como Torben e Lars Grael, além de Alan Adlers. O troféu da prova levará o nome do banqueiro morto. E a guerra segue Roberto Cabrini recebeu proposta irrecusável do SBT: R$ 350 mil de salário, três vezes maior que o atual, e R$ 3 milhões de luvas. A TV Record não fez nenhuma contraproposta. Tá-daná-de-bom! Durante a visita a Exu, no fim de semana, felicidade mesmo Serra sentiu ao encontrar garoto palmeirense e uma senhora que viveu na Moóca. Foi depois de comer bode assado, macaxeira, baião-de- dois, farofa de queijo, farofa com farinha de mandioca e carne, doce de leite - e repetir! Para quem tem problema de estômago, nada mau. Avesso do avesso Frase certeira de Manuel Affonso Ferreira sobre a censura ao Estadão: "Com tanta vergonha no Senado, é lamentável que o único punido seja o jornal..." Direto do lixo Deve estar sobrando dinheiro no governo argentino. A Inprotur - instituto argentino dedicado ao turismo - prepara road shows pelo Brasil inteiro para tentar explicar que a gripe A não representa... Perigo. Na frente Ana Luiza Lara Campos inova. Abre hoje, na Galeria 8Rosas, a exposição de seu marido Fernando Feierabend. Mas o vernissage, mesmo, será somente no dia... 11. O guru empresarial Steve Zaffron lança hoje seu livro na Cultura do Conjunto Nacional. Pela editora Primavera. Monica Filgueiras leva hoje, para a Galeria Daslu, a mostra coletiva Acontecimentos da Natureza. Entre os artistas, Paulo von Poser e Raquel Kogan. O enólogo Jorge Lucki faz hoje degustação no restaurante Baby Beef Rubaiyat. Inspirado nos estudos da cabala, o editor e chef de cozinha André Boccato estreia nas artes plásticas. Abre mostra hoje, na galeria Jo Slaviero/Guedes. Karim Rashid cancelou sua vinda ao Brasil, onde daria palestra na Escola São Paulo, por motivos de saúde. Gripe suína? O Brasil brilhou, sexta, na premiação da... Bundesliga. Que não vem a ser um concurso de atributos femininos, mas o nome do campeonato alemão de futebol.