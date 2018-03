Direto da fonte O momento para Raquel Arnaud é de mudança de penas. Fecha seu atual espaço para abrir nova galeria na Vila Madalena, que, além de seu acervo, também vai incluir o espólio de Sergio Camargo. "Estou tendo que dominar minha ansiedade", conta a galerista, que acaba de dar o start na obra. Crise? Nada disso. Está animada para receber a mostra de Frida Baranek, sábado. "A primeira individual dela no Brasil, depois de 17 anos." Follow me Muitos torceram para que fosse a gripe suína. Mas o que se espalhou pela Câmara em Brasília mesmo foi o Twitter. Segundo levantamento da Secretaria de Comunicação da casa, 73 parlamentares aderiram. PT e DEM são as bancadas mais "twitadas", com 16 deputados cada uma. Filho da lagartixa Anderson Muller, o Abel de Caminho das Índias, deu entrevista defendendo a legalização do jogo do bicho. Acha "um atraso" ele não ser legalizado, pois se perde uma "o-portunidade para abrir campos e incentivar a cultura". Seu pai, o famoso Aniz Abraão David, cumpre prisão domiciliar no Rio. Verdes Lobos? Roberto Minczuk se debruça sobre partituras variadas tentando escolher temas relacionados ao meio ambiente, conforme pedido da empresa Vale. O maestro vai se apresentar a céu aberto, em outubro - a data ainda não está definida - com toda a OSB, na Esplanada dos Ministérios. Pela educação A Fundação Lemann, de Jorge Paulo Lemann, resolveu traduzir e distribuir no Brasil o livro A Vantagem Acadêmica de Cuba - Por Que Seus Alunos Vão Melhor na Escola, de Martin Carnoy. Baseado em análise das escolas de toda a AL. A ser lançado amanhã, na Cultura da Paulista. Alface e a Maçã Estudo encomendado pela senadora Kirsten Gillibrand comprovou que Manhattan abriga o maior número de magros dos EUA. Pergunta que não quer calar: seria essa mais uma ditadura imposta por Anna Wintour? Pois a pesquisa aponta a indústria da moda como a maior responsável pelo fato. Responsabilidade social O ambientalista David de Rothschild juntou uma equipe para uma viagem inédita: a expedição Plastiki. Com patrocínio da IWC Schaffhausen, o grupo vai cruzar o Pacífico, de São Francisco a Sidney, num barco de garrafas de plástico. A Central Única das Favelas vai trazer a São Paulo, nos dias 15 e 16, o Festival RPB - Rap Popular Brasileiro - para dar voz aos novos rappers. O Metrô, o CIEE e o Sindicato de Empresas de Asseio vão criar cinco salas de aula de ensino fundamental. E oferecer aulas grátis a empregados do setor de limpeza. Cerca de 50 voluntários colocaram a mão na massa no VIII Mutirão Alcoa, da Ação Social Largo 13. Fizeram pintura, jardinagem e reparos no prédio da instituição. A Olvebra assumiu um compromisso com a ONG Greenpeace: não vai mais comprar soja plantada na região da Amazônia. A Procter & Gamble se uniu ao projeto da revista Sorria*. Que beneficia o GRAACC. A Escola de música Tom Jobim abriu inscrições para os cursos livres e gratuitos dirigidos à Terceira Idade. A S.O.S Educação Profissional firmou parceria com o Hemocentro de São Paulo. Vão dar força à campanha por doação de sangue. O Instituto Olga Kos de Inclusão Cultural recebeu o Prêmio Cultura e Saúde, promovido pelos ministérios dessas duas áreas. Já estão à venda os convites para a 6ª Feijoada Solidária, a ser pilotada no dia 15 por Mario Sérgio Andrade Silva no restaurante Charlô, do Jockey Club. A renda vai para a Associação Esporte Solidário Run&Fun. Direto da fonte Colaboração Doris Bicudo doris.bicudo@grupoestado.com.br Gabriel Manzano Filho gabriel.manzanofilho@grupoestado.com.br Pedro Venceslau pedro.venceslau@grupoestado.com.br Marilia Neustein marilia.neustein@grupoestado.com.br Produção Elaine Friedenreich