Direto da fonte Inversão de papéis Consta que o embaixador brasileiro em Caracas, Antônio Simões, está ansioso para saber o resultado da sua peregrinação pelo Senado, que o obrigou a ficar quase 30 dias em Brasília. O homem de confiança de Celso Amorim - que trabalhou no seu gabinete antes da designação, há um ano e meio - falou pessoalmente com os 81 senadores defendendo a adesão da Venezuela ao Mercosul, projeto que está em vias de ser votado pela Casa. Foi tão enfático que um dos senadores contatados ponderou: "Deste jeito, Simões vai tirar o emprego do embaixador venezuelano no Brasil." Faustinho? Ao que tudo indica, o médico goiano Áureo Ludovico de Paula está satisfeito com a operação de redução de estômago de Faustão - que se encontra em fase de recuperação. Paula foi ajudado pelo paulista Antônio Luís Macedo. Bruto Murilo Barbosa, o nome bancado por Nelson Jobim pra ser presidente da Infraero, foi barrado por Dilma. O novo nome no mercado é o do brigadeiro Paulo de Brito, chefe do Estado- Maior da Aeronáutica. Que o partam? A chuvarada das últimas 48 horas bateu um recorde em São Paulo. Dos 32 mil raios que caíram em todo o País, metade desabou sobre o teto dos paulistanos. O que é inédito num mês de julho, marcado por estiagem. Sem flashes Athina não embarcou no navio Pink Fleet para o jantar de abertura do Athina Onassis Horse Show, deixando desorientados os paparazzi. Que, por seu lado, não reconheceram a filha da princesa Caroline de Mônaco, Charlotte Casiraghi. Pianíssimo Frisson na música erudita: Nelson Freire aceitou fazer gravação... ao vivo. Dia 3, no Festival de Salzburgo, ele revive a dupla com Martha Argerich tocando as Danças Sinfônicas de Rachmaninoff. Graças à Decca, que abriu mão dos direitos sobre seu trabalho. Aparecidos A secretaria estadual da Saúde suspira, aliviada, ante a decisão de se anunciar semanalmente os novos casos de gripe suína. É que muitos prefeitos estavam transformando qualquer resfriado no vírus H1N1 para gerar... mídia. A confirmação - ou não - de cada caso caía, diariamente, no colo do secretário Luiz Barradas. À francesa Isabelle Huppert desembarca em São Paulo. Será estrela da peça Quartett, de Heiner Müller, em setembro, no Sesc Pinheiros. Com legendas em português. Das cadeiras Samuel Pinheiro Guimarães foi incluído na bolsa de apostas para o lugar de Mangabeira Unger. Com as bênçãos de Celso Amorim. Merecido O talento do arquiteto modernista Oswaldo Bratke foi parar no Centro Georges Pompidou, em Paris. Seus herdeiros - Carlos, Roberto e Maria de Lourdes - doaram cinco projetos por ele criados no século passado. Entre os quais, o de sua própria casa e o que fez para o balneário de Águas de Lindóia. Senhores do destino Choca, em Trancoso, a repetição, altamente concentrada, da disparidade econômica e social que existe pelo Brasil afora. Em escala bem menor que a do Rio de Janeiro, onde favelados moram colados a apartamentos luxuosos, o município baiano atrelado a Porto Seguro (já tentou sua independência, sem sucesso) tem uma só escola, doada por Elba Ramalho, onde dois únicos professores se revezam nas aulas, e um posto de saúde que a muito custo merece esse nome. A ambulância, doada por Sandra Habib - que também assumiu financeiramente a creche - não funciona por falta de dinheiro para a gasolina. Medo de ficar doente? Bom, se o dono de uma das casas de US$ 1 milhão a US$ 6 milhões - o barão Philippe de Rothschild, por exemplo - passar mal, pode usar algum jato estacionado no aeroporto do condomínio Terravista. Mas este não foi o caso, semana passada, da atendente Marcia Lima Santos, que seria mãe pela primeira vez. Depois de se deslocar várias vezes até o Hospital Luiz Eduardo Magalhaes, em Porto Seguro (o posto de Trancoso não tem condições de fazer um parto), desconfiada de que a gestação da criança já havia ultrapassado os nove meses, foi mandada para casa pela médica responsável. Resultado: a criança ingeriu as próprias fezes e não resistiu. Segundo se apurou, este é um fato corriqueiro por lá, sem contar outros inúmeros desleixos. Na frente Anda repercurtindo um e-mail que circula na internet com foto de Dilma Rousseff a bordo de sua Kelly Bag, bolsa que custa algo como 3 mil euros. Eliana Cardoso faz as malas. Está se licenciando da Economia da FGV para ser economista-chefe do Banco Mundial na Ásia. E Manuela D?Ávila faz anos hoje. Com festa em Porto Alegre comemorando 10 anos de PC do B. Rosangela Lyra, da Dior, recebe para jantar em torno de representantes do sofisticado Hotel Cheval Blanc, em Courchevel. Terça-feira. Maria Montanarini lança, segunda, seu livro Soja-Nutrição e Gastronomia. Na Livraria da Vila dos Jardins. O Coletivo Angu de Teatro vem de Pernambuco para apresentar, pela primeira vez em São Paulo, Rasif - Mar que Arrebenta, no final de semana, no Sesc Pompéia. Constatação de uma mãe preocupada, em shopping paulista repleto de crianças em plena quinta-feira à tarde: "É, a gripe suína saiu das escolas mas periga ter vindo para cá!!!"