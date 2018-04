Direto da fonte Mais férias, menos gripe Duas semanas sem aula solucionam o problema da gripe suína? "Não, mas haverá, sim, redução de danos. Existem dados científicos sobre epidemias mostrando aumento do impacto nas escolas durante o inverno. Suspender aulas no lugar de restringir a circulação em áreas abertas, minimiza, comprovadamente, a transmissão do virus", considera David Uip, um dos maiores especialistas em imunologia no Brasil. "Quanto mais longo do pico do inverno e mais perto da vacina começarem as aulas, melhor será", diz Uip. E lembra que, nas crianças, o vírus é transmissível durante até 14 dias, mas esse prazo cai para 7 dias quanto se trata de adultos. Se essa gripe mata tanto quanto outras, por que se faz tanto alarde? "É que ela começou no México, registrando 150 mortes em cada mil infectados. Só agora é que ela está se acomodando." Dureza total Luiza Erundina teve seu apartamento e dois carros confiscados - ambos da década passada. E 10% de seu salário na Câmara está indo direto para os cofres do Poder Judiciário. A ex-prefeita foi condenada por ter publicado, quando no cargo, anúncio considerando legítima uma greve de motoristas de ônibus. Total da dívida? R$ 352 mil. Mais duas camas Depois de quatro anos na fila, Gilberto Carvalho conseguiu a guarda provisória de duas irmãs, de 6 e 4 anos. O braço direito de Lula tem três filhos homens - todos do primeiro casamento. People need people Faltam 86.754 habitantes para que a Região Metropolitana de São Paulo atinja a marca de 20 milhões. Questão de semanas, pelas contas da Emplasa. Sem ser Fugaz Nem só de musica vive Marina Lima. Vai lançar o livro Marina Entre as Coisas, pela editora Língua Geral. Marolinha tour Apesar da crise, a IBM pretende anunciar investimentos novos no Brasil. Mais precisamente na quarta-feira, quando Samuel Palmisano, presidente mundial da empresa, se encontra com Lula em Brasília. Yes, we CAN A Cidade Escola Aprendiz chegou a ninguém menos que... Barack Obama. Harvard enviou à Casa Branca, documento onde destaca a experiência bairro-escola desenvolvida pela ONG na Vila Madalena. A ideia é que esse modelo de atuação seja disseminado pelos Estados Unidos. Bandeira 2 Sai no dia 5, em Indianápolis, o nome da cidade brasileira em que a Fórmula Indy realizará uma de suas provas em 2010. Aviso às postulantes: ter largado na pole-position das negociações não vai bastar para assegurar a vitória. Pedra no caminho A esquerda do PT se rebelou contra o plano de Lula de lançar Ciro Gomes em São Paulo. "Não existe essa possibilidade", sentencia Walter Pomar, da executiva nacional petista. Sentença eterna Agora, não cabe mais recurso. Pelé, Aníbal Massaini Neto e a Anima Produções ganharam, depois de quatro anos, a ação contra a Universal Pictures. Que vai ter de pagar multas altíssimas por "ilícitos praticados na distribuição do filme Pelé Eterno". Na frente Atende pelo nome de Ricardo Marujo o médico responsável por transformar Ronalducho em... Ronaldo. Ed Motta presta homenagem a Michael Jackson em show gratuito, amanhã no Ibirapuera. Ao que consta, o cantor não deve se arriscar a fazer evoluções no palco. Para mostrar onde vai gastar R$ 30 milhões, o projeto Lagoa Limpa - que Eike Batista executa com Prefeitura e Estado do Rio para recuperar a lagoa Rodrigo de Freitas - montou portal na internet. O La Casserole está comemorando 55 anos com lançamento de rótulo próprio. O escolhido foi o vinho francês Château La Grave 2005. Iatã Canabrava lança livro de fotos , dia 4. No MuBe. Paôla Mansur e Vera Lopes pilotam, fim de semana, encontro do Luxury Marketing Council. No Copa do Rio. Depois de cinco meses no Rio, a comédia TOC TOC volta aos palcos paulistanos. A partir do dia 7, no Teatro Gazeta. Sig Bergamin não se intimidou com a confusão em torno de Tânia Bulhões e sua loja. Inaugura lá, na terça-feira, um espaço "mineiro". Cinquenta VIPs estão sendo convidados para a pré-estreia de O Contador de Histórias, de Luís Villaça. Segunda, no Cinemark do Iguatemi, com a presença de Maria de Medeiros. Comentário paulista sobre a rápida recuperação do ferrarista Felipe: "Massa!" Direto da fonte Colaboração Doris Bicudo doris.bicudo@grupoestado.com.br Gabriel Manzano Filho gabriel.manzanofilho@grupoestado.com.br Pedro Venceslau pedro.venceslau@grupoestado.com.br Marilia Neustein marilia.neustein@grupoestado.com.br Produção Elaine Friedenreich