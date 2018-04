Direto da fonte Renunciômetro Se houvesse em Brasília um aparelho para medir a disposição de José Sarney ele indicaria, hoje, que o senador já esteve bem mais firme do que agora na decisão de ficar no cargo. Quem o diz sabe que a safra de más notícias para ele não está ainda próxima do fim. Nome aos bois Ao contrário do que avisou Lula, Aloizio Mercadante não é minoria no Senado. Teve apoio de 8 dos 12 petistas ao pedir que José Sarney deixe a presidência. Dos 4 que discordaram, Ideli Salvatti é líder do governo. João Pedro emplacou na Comissão de Ética. E Delcídio Amaral e Augusto Botelho acham que há "outras coisas" por trás de tudo. Follow the Leader Forza_Felipe é o nome do twitter que está acumulando mensagens positivas para o piloto Felipe Massa. A página tem José Serra e outros 2.230 seguidores. Aerosheik O primeiro superjato executivo Lineage 1000, da Embraer, virou rapidamente a sensação de Abu Dabi. Luxuoso, montado para apenas 13 passageiros - caberiam 112... - já voou 180 horas em 2 meses. Levando quase sempre o dono, o xeque Abdul Jalil Al Fahim. Taco e rédea São Paulo vai ganhar duas novas escolas públicas... de golfe e de hipismo. O golfe será instalado em um campo na Raposo Tavares. E Márcio Toledo, presidente do Jockey, ofereceu as instalações e cavalos da casa para os jovens carentes. Salud! Argentina, lá vamos nós. A produção de vinho brasileira em 2008 bateu nos 350 milhões de litros. E deve crescer 13% até 2011. Esfriamento já As metas contra o aquecimento global, assumidas pelos governos, não resolvem nada e têm de ser antecipadas de 2050 para 2020. Essa é a ideia central de grande campanha mundial do State of the World Forum. Que reúne ONGs do mundo todo a partir de dia 4, em Belo Horizonte. Rei do rádio Entre os muitos roteiros que tem em mãos, Fábio Assunção está mesmo inclinado a aceitar o convite de Maria Adelaide Amaral. Para viver Herivelto Martins, na minissérie sobre Dalva de Oliveira que estreia em janeiro de 2010. Gisele verde Tia Gigi vai ensinar os pequenos a preservar a natureza, em série na internet. Gisele Bündchen terá como companheiro de programa o megamilionário Warren Buffet, que vai falar sobre... Finanças. Pas de Deux A gripe suína calçou sapatilhas e se instalou no Royal Ballet de Londres. Entre as vítimas do vírus, a primeira-bailarina Marianela Nuñez, casada com o brasileiro Thiago Soares. Picasso em obras O Museu Picasso de Paris fecha as portas em agosto. Para uma reforma que custará 20 milhões de euros. Letras da ribalta Paulo José virou curador. Foi convidado pela Bienal do Livro do Rio para dirigir as sessões das leituras dramatizadas.Em setembro. Bad old times O diretor Ken Loach está levando paulada de todo lado. A mídia descobriu que, dois meses atrás, ele avisou ao Festival de Cinema de Edinburgo que boicotaria o evento se lá estivesse um certo autor israelense. O festival o atendeu. Loach foi acusado de Macartismo. Na frente Marcada para abril de 2010 a chegada da exposição Timeless Audrey - sobre a vida e a obra de Audrey Hepburn - ao Brasil. A iniciativa é de Gabriela Monteiro de Barros, da Infinito Cultural. Cida Moreira e o ator André Frateschi se apresentam na terceira Gant Sessions. Show hoje, no Baretto. Maurice Ravel é pano de fundo para as novas coreografias das companhias Sociedade Masculina e Studio3. Com espetáculos amanhã e sexta, no Teatro de Dança. Israel Klabin, da SOS Mata Atlântica, reúne-se hoje com representantes de grandes grupos empresariais. Na Coalizão de Empresas pelo Clima. Quatro grandes ampulhetas, em São Paulo, Santos, Campinas e Ribeirão Preto, fazem contagem regressiva para a entrada em vigor da Lei Antifumo. Que começa dia 7. Estudo da Universidade de Florença adverte: tomar vinho tinto aumenta a libido sexual feminina. Desde que com moderação, claro... Interinos: Gabriel Manzano Filho, Doris Bicudo, Pedro Venceslau e Marilia Neustein. Direto da fonte Colaboração Doris Bicudo doris.bicudo@grupoestado.com.br Gabriel Manzano Filho gabriel.manzanofilho@grupoestado.com.br Pedro Venceslau pedro.venceslau@grupoestado.com.br Marilia Neustein marilia.neustein@grupoestado.com.br