Direto da fonte Pente fino nas seguradoras Vem aí uma investigação da pesada contra seguradoras de carros. Juntos, o Gaeco - tropa de elite do Ministério Público - e a Procuradoria Geral da República formarão uma força-tarefa para checar, entre outras, denúncias de formação de cartel e falsidade ideológica. Foi Fernando Capez, tucano da Assembleia paulista, quem preparou o relatório da CPI das Seguradoras que será usado pelo grupo. Ele vai averiguar se há cartel na pequena oferta de oficinas para consertos. A falsidade ideológica ocorreria nos casos de perda total dos carros. Revendidos fora dessa condição, eles alimentam o mercado de peças roubadas, diz o deputado. Infra-Infraero Está praticamente tudo acertado para que Nelson Jobim anuncie, talvez no dia 10, o chefe de gabinete de Cleonilson Nicássio, Murilo Marques, como novo presidente da Infraero. Essa briga já foi mais emocionante no passado. Hoje, lembra um conselheiro, o indicado tem de ser diretor de carreira e só há 11 cargos de assessores especiais. Freguês novo Seguindo seu habitual low profile, FHC foi visto sozinho, fim de semana, em um boteco da "prainha" da Avenida Paulista. Pediu misto quente, refrigerante... e beijo, tchau. Digital só na ida Está em andamento, na Justiça, o que um entendido chama de "operação enxuga-gelo". É a verba de R$ 49 milhões que o Conselho Nacional de Justiça liberou para o STJ digitalizar os processos judiciais. Como, na outra ponta, pouquíssimas varas e tribunais estão informatizados, cada vez que cartórios e juízes recebem um arquivo eletrônico, fazem o quê? Imprimem tudo para ler, em milhares de páginas. Atos não secretos A Secretaria da Fazenda é a primeira a abrir, em seu site, o Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal. A seção Prestando Contas traz os contratos e aditivos sobre suas obras - como metrô, saneamento e rodovias. Fica pra próxima Pelo twitter de seu produtor, Britney Spears manda avisar aos brasileiros que não passa por aqui com sua turnê The Circus. E também em nenhum outro país da América do Sul. Dente por dente O ator Santiago Cabrera, de Che, chega hoje a Fortaleza para a abertura do Cine Ceará, que mostrará a segunda parte do longa. Na plateia, Luis Carlos Gutierrez - o dentista cubano que transformou o rosto de Che Guevara para as guerrilhas no Congo e na Bolívia. De bandeja A Daspu acaba de lançar nova coleção. O nome: Da Farofa ao Caviar. De olho no mercado de luxo? The boss Em enquete no seu Facebook, Cristiana Arcangeli quis saber se aceita o posto de chefona à frente da nova fase do Aprendiz. O veredicto? Sim. Fila de espera Nem abriu a bilheteria do teatro da Faap e já começaram as reservas para Restos. Monólogo que Antonio Fagundes estreia dia 20. Na frente Rap não é só batida. Com bases de violino e saxofone, MV Bill lança seu novo disco Causa e Efeito. Em setembro. É Sarah Michelle Geller a estrela da primeira adaptação de Paulo Coelho para os cinemas, Veronika quer Morrer. Que estreia no Brasil dia 14. O autor José Luiz Tejon faz dupla de prosa e música com Irineu Palmira para debater os caminhos de superação na vida. Amanhã, na Livrariada Vila do Cidade Jardim. A America Latina liderou a performance mundial da Coca-Cola, neste semestre. O consumo avançou 3% em refrigerantes e 24% nos sucos, chás e águas. Carlos Domingos, da Age, lança hoje seu segundo livro. Pela Sextante. No Bar des Arts. A sugestão é do deputado tucano Milton Flávio: "Fernando Sarney, o filho, deveria ser investigado por... formação de família". Interinos: Gabriel Manzano Filho, Doris Bicudo, Pedro Venceslau e Marilia Neustein.