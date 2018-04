Direto da fonte PEC de saias Assim que o recesso terminar, as 45 mulheres da Câmara dos Deputados vão desfraldar nova bandeira. Unidas em uma frente parlamentar, vão brigar pela aprovação da mais feminina de todas as PECs. Querem pelo menos uma vaga para elas na mesa diretora e nas comissões permanentes. Onde jamais plantaram o pé. Direito de papel Pode soar estranho, mas enquanto minorias são perseguidas na China, o governo anunciou um "Plano de Ação para os Direitos Humanos 2009-2010". Segundo o especialista Durval Noronha Goyos Jr., ele aborda várias áreas, como os "direitos civis e políticos" e os "das minorias étnicas" e promete liberdade de religião e de informação. Pois é. Energia verde Ganhar uma concorrência não é tudo. Além de faturar a construção da hidrelétrica de Santo Antonio, em Rondônia, a Santo Antonio Energia terá de investir pesado em meio ambiente. Serão R$ 900 milhões em 28 projetos que incluem controle da malária e convênios com a prefeitura de Porto Velho nas áreas de saúde, educação e lazer. Sampa é Top São Paulo é fashion. Pela primeira vez a cidade está na lista das dez maiores capitais de moda do Global Language - grupo americano que rastreia a palavra moda em todas as mídias. Hong Kong apareceu pela primeira vez. Nova York, depois de cinco anos consecutivos, perdeu o primeiro lugar para Milão. Paris, Londres e Roma completam a grade das primeiras. Gênio, tela e livro Um dos grandes eventos do Ano da França no Brasil, a exposição de Matisse na Pinacoteca do Estado, em setembro, será devidamente comemorado pela Cosac Naify. Com o livro Matisse: Imaginação, Erotismo e Visão Decorativa, que traz textos desde Apollinaire até T. J. Clark. E críticas de Paulo Pasta e Ronaldo Brito. Responsabilidade social Os 400 dançarinos de Yosakoi Soran estarão reunidos, hoje, no palco do Via Funchal. Os interessados em assistir ao Festival da Dança Japonesa devem levar 2 kg de alimentos, que irão para entidades assistenciais ligadas à cultura japonesa. A Bradesco Seguros e Previdência foi eleita a "Melhor Empresa de Seguros da América do Sul em 2009" pela revista britânica World Finance. O faturamento da seguradora no primeiro trimestre deste ano superou os R$ 5,5 bilhões. A VisaNet atingiu a marca de 200 mil livros emprestados em estações de metrô em SP, RJ, Recife e Porto Alegre. A animação Amigos da Nutrição, bolada pela Kraft Foods, informa as crianças sobre alimentação e prática de atividades físicas. A série será veiculada pela TV Escola em bibliotecas públicas de SP. Começaram a ser vendidos os convites para o tradicional jantar beneficente da ONG Viver e Sorrir. O evento acontece dia 27 de agosto no Espaço Rosa Rosarum. A empresa farmacêutica EMS acaba de renovar a parceria com o Instituto Qualidade no Ensino. Vai capacitar 650 professores para beneficiar 13 mil alunos da região de Caruaru. A Nike anunciou que não usará mais em seus produtos couro proveniente de animais criados na Amazônia. Deu aos fornecedores prazo até julho de 2010 para rastrearem a origem do couro que fornecem. O Senac São Paulo vai premiar os 20 vencedores do Prêmio de Incentivo a Pequenos Empreendimentos. Sexta-feira, na Fecomércio. Interinos: Gabriel Manzano Filho, Doris Bicudo, Pedro Venceslau e Marilia Neustein.