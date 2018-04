Direto da fonte Falta combinar com os russos Se a barulheira que se faz pela candidatura de Ciro Gomes em São Paulo é para valer, um pequeno detalhe foi esquecido pelo Planalto: combinar com o PSB daqui. Nem ele nem a Executiva nacional foram consultados sobre a ideia. As conversas entre caciques, poucas, não incluíram figuras como Luiza Erundina, o principal nome do partido em São Paulo, além de outros. O assunto "nem passou pela Executiva", diz ela. E o PSB paulista diz que sequer conhece a agenda de Ciro em São Paulo. Los valientes O Paraguai é pequeno mas seu Senado tem peito. Mandou avisar a Fernando Lugo que provavelmente vetará o nome de Jorge Lara Castro, indicado para a Embaixada de Brasília. Não é só conversa, como ocorre em certos países. Nos últimos tempos, os senadores paraguaios derrubaram três outras indicações diplomáticas do presidente. Não entendi Geraldo Brindeiro não gostou da provocação de Lula, que na posse do procurador-geral Roberto Murgel disse ter escolhido o primeiro da lista para não levar a culpa se sua gestão fosse ruim. Todo mundo levou na brincadeira, mas Brindeiro - que foi procurador nos tempos de FHC e ficou com a fama de engavetador de processos - fechou a cara. Não entendi 2 Cesar Britto, da OAB, foi das poucas figuras dos meios jurídicos a faltar à posse de Roberto Murgel. É que só lembraram de chamá-lo na última hora. Há vagas Cresce, entre dirigentes do DEM - e não só em São Paulo -, a convicção de que Gilberto Kassab não vai concorrer ao Bandeirantes. Calouro O jovem Thomaz Alckmin acaba de dar a notícia ao papai Geraldo: foi aprovado no vestibular da Fatec - e vai cursar Eletrônica na unidade de Santo André. Está pensando longe. Nove de cada dez formados nas Fatecs estão empregados em menos de um ano. Animal chic Cercados do maior cuidado desembarcam no Rio, semana que vem, os animais que disputarão o Athina Onassis Horse Show. Para receber as estrelas, 40 baias foram construídas no Galeão. Depois do check up, seguirão para a Hípica, onde descansam até dia 31, início das competições. Espelho meu Com Mangabeira Unger de volta a Harvard, o jovem Daniel Vargas assumiu interinamente a pasta de Assuntos Estratégicos. Animadas, as moças de Brasília agradecem. Pipoca e dieta Em sessão privê, Luiz Carlos e Lucy Barreto comandaram a pré-estreia de Lula, o Filho do Brasil, anteontem, em... Curitiba. Mais precisamente, no Lapinha SPA, onde se hospedaram. Com debate no final. Régua e compasso Os designers brasileiros estão em estado de alerta. Chega na terça-feira o curador do Museu de Arte e Design de Nova York, David McFadden. Para contratos futuros. Teresa na tela A produtora Glaucia Camargos adquiriu os direitos de Tereza Batista Cansada de Guerra para o cinema. Assinou o contrato Paloma, filha de Jorge Amado. Na frente Charlotte Gainsbourg é a imagem do primeiro perfume que Nicholas Ghesquière criou para a Balenciaga. É Jayme Monjardim quem dirige o novo programa de Renato Aragão, O Didi. O mercado de luxo será debatido entre 9 e 11 de setembro, na Atualuxo, no Grand Hyatt. Sob a batuta de Carlos Ferreirinha. O americano Allan McCollum faz sua primeira individual no Brasil. Agosto, na Galeria Luciana Brito. Desembarca no Brasil, em agosto, a consultoria britânica McKinney Rogers. Dedicada a grandes clientes varejistas, faturou perto de US$ 13 milhões no ano passado. Finalistas do Prêmio São Paulo de Literatura se reúnem, segunda, no Mercearia São Pedro. Ao invés de pastéis, serão "servidos", mesa a mesa, os 20 livros selecionados. O Brasil está prestes a ganhar mais um capítulo no Guinness Book. O time do Coritiba quer o título de "maior jantar comemorativo de centenários do mundo". Interinos: Gabriel Manzano Filho, Doris Bicudo, Pedro Venceslau e Marilia Neustein. Direto da fonte Colaboração Doris Bicudo doris.bicudo@grupoestado.com.br Gabriel Manzano Filho gabriel.manzanofilho@grupoestado.com.br Pedro Venceslau pedro.venceslau@grupoestado.com.br Marilia Neustein marilia.neustein@grupoestado.com.br