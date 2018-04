Direto da fonte Como o gigante sairá do atoleiro A crise continua pesada, mas não haverá nenhuma grande reforma nas instituições financeiras, dentro ou fora dos EUA. Daqui por diante os motores do crescimento terão de vir de outras áreas, "como alta tecnologia e tecnologia verdes". E Obama aproveitará o dólar mais fraco para exportar mais e o aperto para importar menos, chegando ao reequilíbrio das contas. As apostas são de um dos gurus do momento na economia americana, Barry Eichengreen, de Berkeley, e estão numa análise que ele faz para a Conjuntura Econômica que sai em agosto. Atoleiro 2 Coincidência ou não, os números divulgados anteontem confirmam Eichengreen: no semestre janeiro-junho o Brasil mais comprou do que vendeu aos EUA. O déficit, primeiro em nove anos, bateu em US$ 2,5 bi. Tucano além-mar Em Lisboa, onde está por conta própria, José Aníbal teve longa conversa com o presidente da Assembléia Nacional, Jaime Gama. Que lhe perguntou, meio aflito, por que diabos o senhor José Serra não começou ainda sua campanha presidencial, ora pois. Guerra da rampa Mara Gabrili está pedindo à Secretaria do Controle Urbano a interdição do campus da Unip na Avenida Paulista. Alega que o local não dispõe de instalações para deficientes - e citou até um cadeirante que foi à Justiça contra a escola. José Augusto Nasser, da Unip, garante que o prédio "está totalmente adaptado". Mau exemplo O PT teme que o lançamento antecipado de Tarso Genro no Sul vire moda. Contra Lula, o PT do Rio já fala em Lindberg Farias. Crimes secretos A moda bem que podia pegar. Brasília é a capital onde mais se elucidam os crimes no País: 70% dos casos. Mas os da política não contam. Na outra ponta, Rio BH. O gato-e-rato entre crime e polícia, em todo o País, virou livro de Michel Misse, da UFRJ, que sai até dezembro. Arco-íris A Prefeitura decidiu arejar os corredores dos gabinetes: uma frente de funcionários GLS está sendo organizada pela Secretaria de Participação e Parceria, de Ricardo Montoro. Para apurar denúncias e melhorar o atendimento aos homossexuais. La vie en rose Decidido: no show de 7 de Setembro, em Brasília, com presença de Nicolas Sarkozy, os cachês vão para a pesquisa do mal de Hansen. Será que Carla Bruni, que surpreendeu ao cantar para Mandela, vai dar canja? Beijo, tchau! Enquanto isso, avisa-se em São Paulo que Juliette Binoche não vem mais para o espetáculo de dezembro, no Alfa-Real. Culpa da crise. Made in Brazil Em clima de "Meu Brasil brasileiro", o pianista Marcelo Bratke e a Camerata Vale Música apresentam peças de Ernesto Nazareth, em agosto, no Auditório Ibirapuera. O mesmo repertório que abrirá, em setembro, a temporada internacional do grupo. Em Londres. Popozuda? Jade Barbosa radicalizou. No Mundial de Ginástica Artística de Londres, em outubro, a trilha sonora da coreografia de seu novo número será do DJ Marlboro. Homenagem O Cebrap vai criar a cátedra Ruth Cardoso, para pesquisadores do exterior. Parte dos eventos pelos seus 40 anos de vida. Na frente Duas estrelas no Michelin, Emile Jung, do Crocodile de Paris, é a estrela do Encontro Paraty de Cultura & Gastronomia. A partir de amanhã. Miguel Krigsner, do Boticário, inaugura hoje em São Paulo o Espaço do Olfato. Budapeste, de Chico Buarque, sai na República Tcheca. Pela editora Torst. Tiago Carneiro da Cunha leva, sábado, série de esculturas em faiança para a Fortes Vilaça. Além de ser o país do futebol e do samba, o Brasil está virando a terra do pôquer. Alexandre Gomes faturou US$ 1 milhão em concorrido torneio mundial de Las Vegas. Interinos: Gabriel Manzano Filho, Doris Bicudo, Pedro Venceslau e Marilia Neustein.