Direto da fonte A nicotina perde espaço Festa no arraial dos antifumantes. O IPI alto, as restrições à publicidade e às áreas para fumar já dão seus frutos na queda de vendas do setor. Depois de ter encolhido 1,4% em 2007, segundo a consultoria Nielsen, em 2008 elas diminuíram, no País, mais 1,5%. É pouco? Compare-se então com a Indonésia, onde o tabagismo corre solto, diz o médico João Paulo Lotufo, da USP. Lá o número de fumantes cresceu 139% entre 1995 e 2004. A nicotina 2 Mas ainda há muito a fazer, avisa Lotufo, que acaba de chegar de uma conferência mundial sobre tabagismo na Índia. Ele dá uma razão: "Cerca de 24% das crianças de 0 a 5 anos que chegam ao PS do Hospital Universitário têm nicotina no organismo". Cabeçudo Cena inusitada no encontro entre Lula e o piloto Hélio Castro Neves, na segunda. O presidente tentou colocar o capacete que ganhou do corredor - o mesmo de sua vitória nas 500 Milhas de Indianápolis. O acessório... não entrou. O jogo dos cartões Vêm aí mudanças "significativas" na área dos cartões de crédito. A ideia do Banco Central, diz Alvaro Musa, ex-Credicard e hoje consultor, "é combater a concentração do setor e estimular a concorrência". A Abecs, associação do setor, expôs em seu site as sugestões enviadas ao BC. Que fez as audiências públicas até junho, mas só revela os resultados em setembro. Santa coragem A gripe suína não assusta as Comunidades Eclesiais de Base. A partir de hoje elas reúnem 3.000 militantes do Brasil e da América Laitna, em Porto Velho. Rondônia não teve nenhum caso da doença até agora. Lei prometida Debater marcos regulatórios para as telecomunicações. Essa é a promessa de Antonio Carlos Valente, da Telefônica. Que acaba de ser eleito presidente da Federação Brasileira de Telecomunicações. REALITY LITÍGIO Gugu já é da Record, mas a disputa entre ela e o SBT, pelo espólio de seu programa, está longe de acabar. Agora os dois canais brigam pela posse dos quadros mais populares da atração: Construindo um Sonho e De Volta para Minha Terra. Mil vidas A história de Tiradentes vai virar longa-metragem. A direção será de Marcelo Gomes, que se associou ao espanhol José Maria Morales, produtor de uma série sobre os libertadores da América Latina. Na lista, além do mártir mineiro, San Martín e Simon Bolívar. Na trave Pedro Abramovay, da Justiça, pegou pesado contra os baderneiros. No Estatuto do Torcedor, que vigora a partir de outubro, a punição contra eles é prestar serviço comunitário. No dia e na hora em que seu time estiver jogando. Sem leãozinho Caetano Veloso seguindo os passos de Brad Pitt? É que, para se apresentar no Festival de Inverno de Bonito, MS, o cantor vai ficar no mesmo hotel onde teria se hospedado o marido de Angelina Jolie, há dois meses, o Zagaia Eco Resort. Bem no frame Enquanto Vincent Cassel veio de Paris para a pré-estreia de À Deriva, anteontem, Debora Bloch zarpou do Projac rumo a São Paulo. Mesmo assim, foi para Laura Neiva - que interpreta a filha da dupla no longa - que o diretor Heitor Dhalia dedicou a sessão. Com claque comandada, na plateia, por sua avó, a moça foi aplaudidíssima. Na frente Daniel Filho foi convidado para abrir o 13º Festival de Cinema Judaico de São Paulo, dia 3 de agosto. Apresenta o seu filme Tempo de Paz no "bar-mitzvá" da mostra. Lenora de Barros leva suas instalações, amanhã, para a Galeria Millan. Dira Paes e Anderson Müller - Norminha e Abel, de Caminho das Índias - vão atuar juntos fora da Globo. No longa Amazônia Caruana, da cineasta Tizuka Yamazaki. Naomi Campbell vai doar sua Birkin, da Hermès. Para ser leiloada em prol da The White Ribbon Alliance. O "poeta" Pedro Bial assina o prefácio do livro Diário Secreto de uma Ex-BBB. Que a "escritora" Fani lança dia 28. Interinos: Gabriel Manzano Filho, Doris Bicudo, Pedro Venceslau e Marilia Neustein. Direto da fonte Colaboração Doris Bicudo doris.bicudo@grupoestado.com.br Gabriel Manzano Filho gabriel.manzanofilho@grupoestado.com.br Pedro Venceslau pedro.venceslau@grupoestado.com.br Marilia Neustein marilia.neustein@grupoestado.com.br