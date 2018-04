Direto da fonte A novela dos guaranis Quem viu o "filme" sobre a reserva contínua de Raposa Serra do Sol pode se preparar para o replay. Começam a chegar hoje à área dos guaranis, no Mato Grosso do Sul, os técnicos e antropólogos da Funai encarregados de definir onde começa e onde acaba a área exclusiva dos indígenas. Escaldados pela derrota em Roraima, fazendeiros da região estão armados até a 3ª instância: foram ao STF pedir orientação. E o governador André Puccinelli promete "vigiar" a ação da Funai. Um dos planos do pessoal: exigir notificação, com 10 dias de antecedência, para deixar o pessoal entrar. Coração de ouro Isso é que é diagnóstico. Ao ver o clima para lá de amigável na mesa de Serra, Lula e Dilma, sexta, no jantar para Roberto Kalil, Heráclito Fortes disparou: "O dr. Kalil é um médico tão bom que amolece o coração das pessoas." Vingança na rede Amigos de José Sarney ignoraram Sêneca e seu conselho - silêncio, paciência e tempo. No site em sua defesa- www.ficasarney.com.br. - montaram uma suástica aplicada à foto do senador Pedro Simon. Que, semana passada, pediu a renúncia de Sarney. Periscópio Brasil e Alemanha vão construir na selva amazônica uma torre de 300 metros. Para monitorar a poluição. Pra francês ver As bordadeiras da Paraíba conseguiram o que muitos estilistas brasileiros vêm tentando. Entraram no salão de prêt-à-porter de Paris. Criando tecidos étnicos para Ronaldo Fraga. Terras de ninguém O Itesp, que cuida dos conflitos fundiários em São Paulo, teve de deixar de lado a força das leis, tempos atrás, e foi queixar-se ao bispo. É que ele constatou que toda a área de Bonsucesso de Itararé, no Sudoeste do Estado, pertencia a um santo. Isso mesmo: um fazendeiro católico doou tudo ao seu protetor, no século 18. A saída era negociar com a diocese, que entendeu o drama e cedeu o terreno. O que ela pediu em troca? Uma capela na região. Enquanto isso, o Itesp teve de por ordem em Itapirapuã, onde nenhum dos 4.000 habitantes era dono do lugar onde vivia. A trabalheira foi maior. A guerra da gripe A gripe suína comendo solta em Londres, e a Associação Médica Britânica foi ao ataque contra duas empresas aéreas. É que elas estão exigindo atestados médicos de passageiros suspeitos de terem o vírus. Peter Holden, da AMB, adverte: "É um completo nonsense. Nada impede que alguém pegue a gripe entre o consultório e o aeroporto." Mais do mesmo Fábio Barreto adorou a receita. Findo o filme sobre Lula, já prepara novo longa. O tema? Uma história de dois jovens que enfrentam a pobreza no Nordeste... VOZ DE ALUGUEL Luana Piovani, Paulo Ricardo e até Jerry Adriani vão emprestar suas vozes para uma animação. Procura-me, da Sumatra, em pré-produção, é a história de uma assassina à solta. Família vende Enquanto procura um château para chamar de seu, em Madri, Cristiano Ronaldo colocou à venda sua casa de Manchester. Pela qual está pedindo a bagatela de US$ 8 milhões. Na frente Luiz Roberto Ortiz Nascimento e mais nove empresários brasileiros têm agenda nobre hoje: serão recebidos por Obama, em Washington. Tipo importação, Ivo Pitanguy é o presidente de honra do Congresso Científico Internacional de Estética. Agosto, em SP. Serena Williams vai agora atacar de atriz. Quer fazer o papel de uma super-heroína. O enólogo português Ricardo Bohn Gonçalves pilota jantar harmonizado com vinhos das regiões do Alentejo e Douro. Hoje, no Antiquarius. Com participação especial de Seu Jorge, a Banda Sociedade Amigos da Gafieira faz show hoje. No Na Mata Café. Obras de artistas brasileiros, que viveram na França, compõem a mostra Os Caminhos da Arte entre França e Brasil. Agosto, no Salão de Arte da A Hebraica. A Dior traz para o Iguatemi a mostra Couturier Parfumeur. Dia 31, no Iguatemi. O mundo está mesmo perdido. A Arábia Saudita acaba de autorizar a abertura de salas de cinema. Só para homens, claro. Interinos: Gabriel Manzano Filho, Doris Bicudo, Pedro Venceslau e Marilia Neustein.