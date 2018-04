Direto da fonte SuperDébora Enquanto Roberto Murgel não assume a Procuradoria Geral da República, a vice Debora Duprat aproveita cada segundo no cargo. Já despachou ao STF o pedido de reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo, contestou a regularização fundiária da Amazônia e emitiu um parecer favorável ao aborto no caso de anencéfalos. Nada secreto Os deputados terão uma surpresa quando voltarem do recesso parlamentar, em agosto. Está quase concluído o sistema de cabeamento que permitirá a transmissão ao vivo, pela internet, das sessões e comissões da Câmara. Até o fim do ano entra no ar, também, a transmissão de até quatro sessões simultâneas via TV digital. Nas telas do mundo A Apex-Brasil acaba de anunciar sua nova parceria. Vai investir, com o Programa Cinema Brasil, na distribuição dos filmes nacionais no exterior. Distribuidores e investidores internacionais terão apoio financeiro para seus gastos na divulgação dos filmes - com marketing, publicidade e cópias para salas de cinema. Serão aprovadas até dez propostas e cada uma receberá o valor de US$ 15 mil. Noite do bem Claudia Leitte disse sim a Regininha Moraes. Vai cantar na abertura do Les Chefs et Décors, em setembro, no Terraço Daslu. Com todas as cotas de patrocínio vendidas, o show terá um suíngue especial: a comemoração de 10 anos do Projeto Velho Amigo. E inclui o lançamento de livro de Ignácio de Loyola Brandão sobre a trajetória da ONG. Elegância molhada Giorgio Armani ataca em nova seara. Além de patrocinar o campeonato internacional de natação, que começa hoje em Roma, criou os uniformes dos times da casa. Fiquem tranquilos os atletas. Não vão passar a chateação da colega Flavia Zoccar, que teve seu derrière estampado no mundo inteiro, pelo "defeito técnico" de seu maiô, de outro estilista. Responsabilidade social A cantora Alcione uniu-se à Vale na solidariedade às vítimas das enchentes no Maranhão. Além de reverter renda de shows, entregou uma tonelada de donativos arrecadados por empregados da empresa para as famílias atingidas. O Instituto Alcoa realizou a 4ª edição paulista do painel A Alcoa e a Comunidade. Em que foram apresentados os resultados dos projetos comunitários feitos pela empresa e pela Alcoa Foundation. A Rhodia Energy decidiu investir US$ 100 mil no Fundo de Desenvolvimento Sustentável criado pela empresa em 2007 para aplicação de recursos em projetos sociais. Um debate sobre mobilização de recursos e sustentabilidade é a ideia do Instituto C&A para o Festival Latino-Americano de Captação de Recursos. O evento ocorre amanhã, no Teatro Tucarena. A Associação Alumni estará dando aulas de inglês, até o fim do mês, para 50 alunos de escolas públicas da região de Santo Amaro. A Convenção Básica das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas decidiu. Está valendo o Programa de Suinocultura Sustentável da Perdigão. A ideia é reduzir a emissão de gases de efeito estufa gerados pelas granjas, com a instalação de biodigestores. A WTorre Empreendimentos vai recuperar um mangue localizado em frente da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, que foi parcialmente destruído por um aterramento. Será com o uso de 5 mil cabides da lavanderia Lavasecco que a Fischer+Fala! lançará sua nova campanha voluntária. Pendurando nos cabides os pôsteres, vão estimular a doação de agasalhos para a ONG Agente Cidadão.