Direto da fonte Rafale com a mão na taça Para o pessoal do ramo, são cada vez maiores os indícios de que, na briga para oferecer os novos caças à FAB, vai dar Rafale. O jornal francês La Tribune noticiou há dias que Lula já teria anunciado a escolha a Nicolas Sarkozy. Mais significativo que a notícia foi o fato de que ninguém, nos dois governos, se deu ao trabalho de desmenti-la. Segundo indício: a escolha entre o modelo francês, o F-18E dos EUA e o Gripen sueco será no final de agosto. E dia 7 de setembro Sarkozy, Carla Bruni a tiracolo, será o convidado ilustre de Lula para ao desfile da Independência, em Brasília. Pé no chão Lula vai dar um tempo nas viagens ao exterior: até dezembro tem três agendadas. Para Assunção, semana que vem, Washington em setembro e a Copenhague em outubro. Ainda pode entrar no roteiro uma quarta visita, a Seul, na Coreia. Efeito Gravataí O anúncio dos R$ 2 bilhões de investimento da GM em Gravataí garantiu uma boa quinta-feira para Fernando Lemos, do Banrisul - que vai garantir R$ 344 milhões desse pacote. Dia seguinte, na Bovespa, as ações ON do banco gaúcho tiveram alta de 11,3% e as ações PNB, 3,7%. Pizzarney Marmelada e queijo suíço. Esse é um dos sabores da grande pizza que o Voto Consciente e o PNBE organizam segunda, contra os escândalos no Senado. Hora do chá A Academia Paulista de Letras acaba de eleger Pedro Kassab para a cadeira 25. Mesmo número do DEM, partido de seu filho, o prefeito Gilberto Kassab. Polka e chope Escolhida pela Câmara Brasil-Alemanha, a dupla Carlo e Sabine Lovatelli receberá a 30 de agosto o prêmio Personalidade Brasil-Alemanha 2009. Pelo lado alemão, a homenagem, na mesma cerimônia, será para Karlheinz e Angelika Pohlman. No Forte São Francisco Xavier, em Vila Velha. Black is beautiful Em show no jardim do MoMA, anteontem, em Nova York, Adriana Calcanhoto levou a sério sua teoria de que Vinicius de Moraes ajudou eleger Barack Obama. Por conta de Orfeu Negro, o filme. Que mudou o modo de ver o mundo de Stanley Ann Dunham, mãe de... Obama. China pop Isso é que é gostar de genérico. A China se prepara para receber... Neverland. A réplica do rancho será construída em uma ilha próxima a Xangai. O tributo está orçado em US$14 milhões. Clube da esquina Milton Nascimento e João Candido Portinari, filho do pintor, selaram parceria. Milton canta na estreia da mostra Guerra e Paz, ano que vem, em Paris. Na ocasião, os dois painéis Guerra e Paz, de Candido Portinari - presente do Brasil à ONU -, serão exibidos no Grand Palais. Teclado na tarde José Celso Martinez Corrêa está aprontando uma surpresa para os amigos. Vai presentear os que aparecerem na abertura da exposição - Ocupação Zé Celso - sobre sua obra, dia 29, no Instituto Itaú Cultural com... um solo de piano. Cara nova Daniela Mattos Tudo começou quando a arquiteta elaborou os projetos dos restaurantes Le Vin. Sem imaginar que se especializaria nesse campo, pegou gosto pela coisa. "Um restaurante tem que ser baseado na funcionalidade, sem deixar de lado a estética", explica. Depois de ganhar o prêmio Melhor Projeto Comercial da Casa Cor, ela diz que a paixão não se restringe apenas ao ofício: "É que eu adoro comer". Desculpa que usa em suas viagens para Estados Unidos e Japão, onde estuda as novas tendências da área. Na frente Lula foi o escolhido do Ministério Público do DF. Recebe dia 5 seu Grão-Colar da Ordem e do Mérito. Sem essa de gripe suína: em vez de viagem, o grupo Jota Quest se fecha em estúdio para gravar o primeiro álbum espanhol. Para Argentina, Chile e Uruguai. Decidido. O Santander anunciou ontem a escolha da Talent para fazer a integração do grupo Santander-Real. Com direção de Marcia Abujamra, A Bruxinha Atrapalhada estreia hoje. No CCBB. O jovem pianista Josias Matschulato faz concerto hoje, no Festival de Inverno de Campos do Jordão. Da torcida para os "improvisados" Jorginho, do Palmeiras, e Sergio Chulapa, do Santos: que seja interino enquanto dure... Interinos: Gabriel Manzano Filho, Doris Bicudo, Pedro Venceslau e Marilia Neustein.