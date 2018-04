Direto da fonte Vem aí a TV MinC Juca Ferreira terá um canal para chamar de seu. Avança a passos rápidos, na Secretaria do AudioVisual do Ministério da Cultura, a criação da grade de programação do futuro canal, ainda sem nome definido. Nada terá a ver com os variados tentáculos da EBC ou da TV Brasil. E entra no ar em 2010, na TV aberta, com os canais digitais. Pé morno Lula deve estar vingado. Serra e Aécio foram torcer para o Cruzeiro no Mineirão e deu Kirchner. Pé morno 2 Antes do jogo, Aécio foi pessoalmente buscar o amigo no aeroporto da Pampulha para levá-lo ao Mineirão. Às 3h39 de ontem, já em casa, o torcedor Serra postava no Twitter: "Cheguei há pouco de BH, onde fui torcer para o Cruzeiro, a convite do Aécio. Em resumo, achei o resultado injusto." Luz na selva A Santo Antônio Energia faz hoje, depois de longa pauleira ambiental, a primeira concretagem da usina de Santo Antonio, no rio Madeira, em Porto Velho. É a garantia de que a usina pode começar a operar em maio de 2012 - com seis meses de antecedência. São mais 3.150 MW acrescentados ao parque energético brasileiro. Se o Ibama não achar novos embargos. Volta aos trilhos A China veio às compras, o real ajudou e a Aracruz virou o jogo. Ao fim de dez meses de crise e duras medidas de contenção, a empresa festeja o primeiro lucro líquido trimestral desde setembro. De R$ 595 milhões. Voando baixo Muitos deputados em Brasília estranharam o preço médio, em torno de US$ 47 milhões, que os três concorrentes - França, EUA e Suécia - estão cobrando por cada um dos caças oferecidos para a renovação da frota da FAB. Só como comparação: sai por cinco vezes mais, cerca de US$ 250 milhões, cada um dos caças F-22 Raptor l que o Japão está negociando com os americanos. E ainda sem transferência de tecnologia. Motivo justo João Gilberto cancelou os três shows que faria em Madri. Desta vez, por orientação médica. O cantor passou por uma cirurgia de hérnia. O jogo do ar limpo Uma produtora de games de São Paulo, a Games for Business, criou um jogo de tabuleiro sobre meio ambiente - Climate Game - em que vence quem neutralizar maior quantidade de poluentes do ar. O Banco Mundial gostou e encomendou 350 jogos. Jorge, o amado Jorge Amado continua com alto prestígio lá fora. Os direitos de cinco de seus livros foram comprados para publicação em espanhol, pela editora Lumen. Saem em janeiro de 2010. Vai que vai Júnior, líder do AfroReggae, está animado. A equipe do Emmy sugeriu que seu programa Conexões Urbanas, no Multishow, que concorre ao prêmio, passasse de ?Documentary? para ?Current Affairs?. Sinal de que alguma estatueta pode estar a caminho. Pequeno príncipe De olho no movimento dos bailarinos do Cisne Negro, José Possi Neto bate ponto na estreia de Forrolins, dia 24, no Municipal. Será dele a próxima coreografia do grupo, Baobá. Material boy Madonna respira aliviada. Jesus Pinto da Luz está fora dos planos da Globo para estrelar a série Cinquentinha. Não foi bem nos testes. Na frente William Bonner e Cid Moreira vão virar verbetes. Da enciclopédia dos âncoras da TV brasileira, que está sendo finalizada por Caetano Bedaki. Com ingressos esgotados, Nelson Freire faz recital, com obras de Schumann, Brahms, Chopin, Debussy e Villa-Lobos. Hoje, no Festival de Inverno de Campos do Jordão. Os artistas Gene Johnson, Isabele Ribot e Fonthor de Luca representam o Brasil na mostra latina de Cuba. A partir de hoje, em Havana. Às vésperas de seu centenário, Adoniran Barbosa recebe homenagem especial. É ele o tema da coleção Anotações com Arte, de Fred Rossi. Cláudio Maksoud e uma orquestra cantam Frank Sinatra no Maksoud Plaza. Segunda, em homenagem ao programa Gente que Fala. Kate Moss foi escolhida por Anna Wintour para capa de setembro da Vogue America. A mais importante do ano. O centenário do Corinthians, em 2010, virou caso de política. A Câmara de SP criou uma "Comissão Extraordinária" para as celebrações. Interinos: Gabriel Manzano Filho, Doris Bicudo, Pedro Venceslau e Marilia Neustein. Direto da fonte Colaboração Doris Bicudo doris.bicudo@grupoestado.com.br Gabriel Manzano Filho gabriel.manzanofilho@grupoestado.com.br Pedro Venceslau pedro.venceslau@grupoestado.com.br Marilia Neustein marilia.neustein@grupoestado.com.br