Direto da fonte Pagar é para quem deve Motoristas, cuidado. Vem aí uma cruzada, por inspiração de Marcio Fortes, das Cidades, para acabar com um dos truques mais comuns no trânsito - a transferência, para outros, dos pontos de uma infração. O golpe do "não era eu no volante". "A ideia é dificultar o preenchimento do atestado e punir a falsa informação", avisa Fortes. Entrou no novo texto do Código de Trânsito, já na Casa Civil. Lá vai ele Lula visita a Coreia do Sul em novembro - sem chance de passar pela do Norte. Para animar a turma, está sendo montado show do ex-ministro Gilberto Gil. O grande ausente Mistério no desfile do 14 de Julho, em Paris. Na tribuna, o grupo de convidados brasileiros incluía Nelson Jobim, pela Defesa, Michel Temer, pela Câmara, e três líderes partidários - José Aníbal, Cândido Vaccarezza e Ronaldo Caiado. Ninguém do Senado. Nós voltamos As três últimas secretárias de Educação estão agora juntas no mesmo batente. Maria Helena Guimarães, Maria Lucia Vasconcellos e Rose Neubauer foram convidadas por Paulo Renato para o Conselho Estadual de Educação. Paulo restrito Com um estranho selo "para maiores de 18", chega aos EUA a edição inglesa da biografia de Paulo Coelho, de Fernando Morais. Paulo Coelho: A Warrior''s Life sai pela Harper Collins, a 3 de novembro. Horácio ao vivo Vai ter gosto especial para Mauricio de Sousa a exposição de seus 50 anos de carreira, sábado, no MuBe. Ele e o público vão ver pela primeira vez a escultura de Horácio que virou animação 3D, para desenho animado. Presente da Digital 21. Olho no olho Raí desembarcou ontem no Palácio dos Bandeirantes. Foi pedir a José Serra que leve a sério, em São Paulo, a Lei do Aprendiz. E la nave va Cada um tem o Aerolula que lhe cabe. Um reluzente Dassault Falcon 7X está estacionado na base aérea de Villacoublay, perto de Paris, esperando pelo "dono", Nicolas Sarcozy. Bem-humorado, o presidente "batizou" o mimo de... Carla One. Valor de tanto amor? US$ 80 milhões. Na parede O aniversário é só em setembro, mas Bia Anthony já encomendou presente para Ronaldo Fenômeno. Uma tela da dupla os gemeos, feita "para ele". Anjo no papel Nelson Motta foi o escolhido por Marcelo D2 e Jonnhy Araújo para escrever o roteiro de Anjos da Lapa. O longa é baseado em fatos reais da vida do rapper. Tristes tigres O Banco Mundial está preocupado com os tigres asiáticos - os próprios. Pediu apoio mundial, em Genebra, para proteger os 3.500 ainda vivos, em 13 países. TOURO HERÓI Por falta de dinheiro, o prefeito Armando Carneiro, de Quissamã, interior do Rio, estava à beira de cancelar a feira agropecuária deste ano quando um fazendeiro amigo teve uma ideia: "Eu posso lhe emprestar o Touro Galego". Foi a salvação da lavoura. A notícia de que o touro estaria presente fez furor e garantiu o sucesso do evento, que começa hoje. O emprego principal do ilustre bovino, no momento, é como Matador, personagem da novela Paraiso, da TV Globo. Na frente Este é o cartaz brasileiro do polêmico filme de Lars von Trier, que deu a Charlotte Gainsbourg o prêmio de Melhor Atriz no Festival de Cannes. Estreia em 28 de agosto. Com entrada franca, Humberto Werneck é o convidado ilustre, hoje, de Sempre Um Papo. No Sesc Vila Mariana. Vinte espetáculos movimentam, de 3 a 30 de agosto, o Festival de Teatro de SP. Curadoria de Eduardo Marins. Abre sábado, na Pinacoteca, mostra das tapeçarias contemporâneas de Noberto Nicola. A voz de Áurea Martins virou filme. A cantora é personagem central do curta dirigido pelo sobrinho de Chico Buarque, Zeca Buarque de Hollanda. Michel Temer representa hoje, em Paris, os Parlamentos de todo o continente numa conferência mundial legislativa. Já circula na internet sugestão de um novo PAC para Lula: "Perdão Ao Collor". Interinos: Gabriel Manzano Filho, Doris Bicudo, Pedro Venceslau e Marilia Neustein.