Direto da fonte

A batalha dos ônibus A Baixada Santista declarou guerra à lei que restringe a circulação de ônibus fretados em São Paulo. Os fretadores descobriram, numa pesquisa, que a maioria de seus passageiros vai voltar para os carros, já que o trajeto, com baldeação, vai durar uma hora a mais. João Paulo Tavares, prefeito de Santos, pediu a Gilberto Kassab que flexibilize a medida. E os fretadores assinaram manifesto pedindo que São Paulo estude o uso de vias alternativas próximas às grandes avenidas. Triângulo de dois Lula aproveitou o encontro com Obama na Itália para deixar clara a diferença entre sua posição e a de Hugo Chávez sobre Honduras. O presidente elogiou o colega americano por ter condenado o golpe e por defender o debate do assunto na OEA. Chávez considera a OEA "um feudo dos EUA" e quer debater o caso na Alba. Esperando Battisti Essa Lula não imaginava. Recebido na Itália por Giorgio Napolitano, teve de ouvir duras queixas sobre a resistência do Brasil a extraditar Cesare Battisti. O governo italiano espera, firme, que Ellen Gracie e Menezes Direito votem pela extradição, em agosto. Entre orquídeas Terá o nome de Ruth Cardoso o orquidário do Parque Villa Lobos, recém-criado por Décio Tozzi. Maranhão: a saída Nem tudo é má notícia na terra de Sarney. Antonio Maciel Neto, da Suzano, e Eduardo Bartolomeo, diretor da Logística da Vale, anunciaram parceria, ontem no Rio, para implantar a futura Unidade de Celulose do Sul do Maranhão. Criada para produzir, de 2014 em diante, 1,3 milhão de toneladas anuais de celulose. Udestoque, uai Chamada, nos anos 70, de Woodstock mineira, Três Pontas - terra de Milton Nascimento e Wagner Tiso - abre em setembro o Festival Música do Mundo. Além dos dois, confirmaram presença Ivan Lins, Jon Anderson e banda e Toninho Horta, entre outros. Domingo no parque Começa a funcionar em agosto a primeira ciclofaixa planejada pelo secretário Walter Feldman. Será uma pista de 4 km entre três parques - o das Bicicletas, o do Ibirapuera e o do Povo, nos Jardins. O plano completo prevê ligação de nove parques - 22 km com faixas exclusivas, aos domingos, entre 7 e 13 horas. O secretário mostra o projeto, hoje, a um expert no assunto, o ex-prefeito de Bogotá Enrique Peñalosa. Ui, que nervios Tudo ia bem, em um Airbus da TAM entre Buenos Aires e São Paulo, anteontem, quando o comandante começou a ler, para os passageiros, trechos... da Bíblia! "O que está havendo?", assustou-se um deles. "Nada não... É que ele ganhou o livro de um passageiro", avisou logo a aeromoça. Modéstia à parte Depois de Susan Boyle, o produtor inglês Simon Cowell aposta todas suas fichas em... Kate Moss. A dupla quer construir um parque temático nos moldes da Disney. No qual devem investir US$ 2 bilhões. Olho no olho Claudia Leitte e a Sony Music estão "se conhecendo". Se tudo der certo, o casamento sai em breve. Très bon Embora não esteja nos planos de Nicolas Sarkozy vir ao Festival de Gastronomia de Tiradentes, em agosto, o jantar de abertura terá seu tempero predileto. As caçarolas serão comandadas pelo chef do Palais de l? Elysée, Maurice Aléxis. Na frente Ana Petta, mulher do ministro Orlando Silva, tem sido vista com frequência na Corregedoria da Polícia Civil. É que a atriz faz laboratório para a segunda temporada da série, da FOX, 9mm. Isay Weinfeld acaba de ganhar o Red Dot Best of the Best pelos projetos das Livrarias da Vila da Lorena e do Cidade Jardim e pela loja da Havaianas. Karim Rashid aterrissa na cidade dia 3 de agosto. Para palestra na Escola São Paulo. Lorenzo Merlino faz desfile hoje no Hotel Tivoli. Os aliados de Antonio Palocci viraram o jogo na Câmara de Ribeirão Preto. O pedido de homenagem ao caseiro Francenildo, inicialmente aceito, acabou rejeitado por 12 votos a 5 - e arquivado. Amigos de Franco Montoro se reencontram amanhã, no Mosteiro São Bento. Na missa de 10 anos de morte do ex-governador. O Instituto Moreira Salles e o Museu Lasar Segall abrem, em parceria, duas novas exposições dia 25: Olhar direto: fotografias de Paul Strand e Lasar Segall no Instituto Moreira Salles. Cena inusitada no restaurante Barbacoa. Desconfiada turista japonesa usava guardanapo de papel como máscara cirúrgica. Seria medo do lombinho?