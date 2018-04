Direto da fonte Um IDH feito de valores Na primeira vez, no mundo, em que o Índice do Desenvolvimento Humano de um país é preparado de fora para dentro, o grupo encarregado de montar o do Brasil para 2010 consultou "apenas" 500 mil pessoas e descobriu que, muito mais que saúde, educação ou segurança, as pessoas entendem que o País precisa mesmo é de... valores. Para surpresa de Flávio Comin, o coordenador do trabalho - que será entregue em março ao PNUD, o órgão da ONU para o desenvolvimento - a pergunta sobre "o que o Brasil mais precisa para melhorar" teve menções muito mais frequentes a coisas como honestidade, responsabilidade, valor espiritual, justiça, respeito, ausência de preconceito, paz. "E há muita preocupação quanto à corrupção social, aquela que se pratica ali na esquina", diz Comin. Valores 2 Também ficou claro, para o pessoal brasileiro do PNUD, que educação e violência, principalmente a violência contra pessoas, são problemas graves para a maioria. O grupo montará quatro cadernos sobre a pesquisa. Um será sobre valores e outro de políticas setoriais. Dança da chuva Eduardo Paes foi eleito o fã mais animado do show de Roberto Carlos, sábado, no Maracanã. Enquanto os VIPs, com medo da gripe, se abrigavam da chuva no cercadinho, o prefeito ficou firme até o final. Já Miriam Rios, ex do Rei, ganhou o título de "Miss Low Profile". A atriz levou seus dois filhos para lá. Dança da chuva 2 Se Roberto ficou nervoso com o temporal? Bastante. Só relaxou depois de passar algum tempo sentado na cadeira de praia que exigiu em seu camarim. Promessa é dívida Paulo Skaf recebeu de Lula dois pedidos especiais. Receber Michelle Bachelet dia 30, na Fiesp, e tentar convencê-la a cumprir uma promessa que fez em 2007: implantar o uso do etanol brasileiro no Chile. Lula chegará à Fiesp com Miguel Jorge a tiracolo. Só no sapatinho Antes da abertura de sua exposição no Sesc Pompéia, na sexta-feira, Sophie Calle foi às compras. Encantou-se com o modelo "Fetiche", à venda na loja da Melissa. Comprou um de cada cor. Falar é fazer Drauzio Varella está treinando pra valer. Vai disputar a maratona de Chicago, em outubro. Em família Maysa Monjardim está procurando, via Lei Rouanet, recursos para seis shows. Todos em homenagem à tia, Maysa Matarazzo. O Brasil ''no radar'' Escolhido como um dos seis conselheiros do fundo soberano chinês, CIC, o ex-BC Armínio Fraga voltou de Pequim com uma constatação: "O Brasil está no radar de todo o mundo". O fundo tem US$ 200 bilhões para investir nos próximos anos, metade disso fora da China. Como consultor, Fraga - sócio da Gávea Investimentos - não tem nenhum papel nas decisões. Mas sentiu, nas paralelas, que o país "é visto por lá como uma grande oportunidade de investimento". O DONO DA VOZ A Canto Claro Produções - produtora do filme sobre Renato Russo - já está negociando com a EMI. Quer ter acesso às matrizes da voz do compositor para recriá-las no longa. Na frente Armações do destino. Enquanto Katie Kolmes filma em Melbourne, na Austrália, Tom Cruise passeia com a pequena Suri pela terra de sua ex, Nicole Kidman. Luciana Brito leva obras de Rochelle Costi, Regina Silveira e Delson Uchôa para o Loft Hair. No Cidade Jardim. O MIS abre hoje a mostra Staring Back, com fotografias do francês Chris Markero. Os finalistas do Prêmio São Paulo de Literatura, Emílio Fraia e Vanessa Bárbara, comandam amanhã bate-papo cabeça na Casa das Rosas. Começa hoje a temporada da culinária francesa na cidade. Com adesão do Bistrô Charlô, Freddy, Le Chef Rouge, e La Tambouille, entre outros. Ida Maria Frank e Paulo Barro, do Due Cuochi, comemoram o 14 de julho abrindo o Le Marais Bistrot, no Itaim. E em Campos do Jordão mais de 100 músicos franceses e brasileiros confraternizam após concerto. Com a presença confirmada do cônsul francês Jean-Marc Gravier. Ciro Gomes recebeu, no Guarujá, a notícia do casamento de Lívia, sua primogênita. Que só ligou depois do pré-aviso da mãe, Patrícia Saboya. Quinze estações de Tóquio instalaram máquinas para medir... o sorriso dos funcionários. Quem não sorrir o suficiente ao atender ao público será advertido. Interinos: Gabriel Manzano Filho, Doris Bicudo, Pedro Venceslau e Marília Neustein.