Direto da fonte Pontapé no ar Deu no El Pais, de Madrid: a Ryanair, irlandesa, quer passageiros voando... em pé. Nas contas do executivo Michael O?Leary, daria para levar 30% mais passageiros. O?Leary já pediu à Boeing um projeto de avião adaptado para isso. A fabricante de aviões ainda não confirmou se vai topar a parada. Saúde para todos Abilio Diniz caiu na rede. Lança dia 10 de agosto um site para levar adiante sua cruzada sobre esporte e alimentação equilibrada. E no dia seguinte fará seminário com a presença de dois convidados ilustres - Wendy Kohrt, da Universidade de Denver, e o bioquímico Jacques Poortmans. Panfletagem A Prefeitura descobriu nova forma de badalar a Virada Esportiva, marcada para setembro. Vai "convocar" a população por meio de fotos e informações impressas em 1,5 milhão de boletos do IPTU. Querem levar de 2 milhões para 2,5 milhões o total de participantes no evento. Utilidade pública Já existem 68 animais prontos para adoção no site ProBem de Cães e Gatos, recém-instalado dentro do portal da Prefeitura, criado pela agência Nova/SB. O serviço divulga informações úteis sobre doenças, tratamentos, material didático e dicas para quem quer adotar um gato ou cachorro. Dura, a realidade Depois de Amor Nos Tempos do Cólera, o livro Notícia de um Sequestro, de Gabriel García Márquez,vai virar filme. Produzido pela Babel, será rodado no México e na Colômbia. O elenco conta com 80 personagens para representar depoimentos verdadeiros colhidos pelo escritor. Responsabilidade social O curso Ajudante de Cozinha ganhou novo parceiro. A Associação George Mark Klabin, que vai atuar, com a Universidade São Judas, na capacitação de jovens de baixa renda. O grupo teatral Ser em Cena, que atua na recuperação de pacientes afásicos, apresenta o espetáculo Piadas em Quadrinhos, amanhã e terça, no Centro Cultural Grupo Silvio Santos. A Escola Agropalma comemora. Foram arrecadados 3 mil livros com a Maratona da Leitura, do Pará. Já a Vicunha, em conjunto com a ONG Educa São Paulo, arrecadou 2.500 livros para doação. Lilian Pacce assina a curadoria e Felippe Crescenti responde pela cenografia do Leilão de Artigos Vintage que a Childhood Brasil realiza, em novembro, na Pinacoteca. Os institutos Camargo Corrêa e Alpargatas levam à Paraíba, semana que vem, o projeto Pró-Biblioteca, que vai disponibilizar quase 40 mil livros para 276 escolas públicas de seis cidades. A Fundação Iochpe abriu novas Escolas Formare nas empresas SYL, Eaton, Ericsson, Santos Brasil, DHL, Guerra e Suzano. Objetivo é beneficiar até 1.500 jovens em um ano. Estreou neste mês o Bom Dia Saúde, telejornal produzido pelo HC, com conteúdo voltado à saúde do cidadão. O programa poderá ser visto pelo site www.hctv.com.br. O Prêmio Instituto Claro - Novas formas para aprender vai distribuir cerca de R$ 100 mil para projetos que façam o uso das novas tecnologias para melhorar a educação. Desde 2004, a GM do Brasil, já deixou de descartar mais de 2.000 toneladas de resíduos orgânicos, que se transformaram em adubo para as áreas próximas de suas fábricas.