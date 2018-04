Direto da fonte TJ mantém a mata em pé Defensores da mata atlântica comemoram: foi cancelada, por acordão do TJ paulista, a criação do Mosaico de Unidades de Conservação - um projeto da Assembleia que propunha desmembrar todas as áreas da mata atlântica povoadas e transformá-las em "reservas de desenvolvimento sustentável". Ou seja: quem invadiu áreas proibidas ficaria autorizado a continuar por lá. Como destaca o acordão, a mudança "só serviria para facilitar intervenções indevidas e acabar com o que resta da mata atlântica". É o que aconteceria, por exemplo, com a Estação Ecológica Jureia-Itatins. Com a decisão, a SOS Mata Atlântica pediu audiência para Xico Graziano. Quer debater novo projeto para a estação, criação de critérios mínimos para alterações e uma ampla discussão de projetos desse gênero enviados à Assembleia. Haverá vagas? Está para nascer, em Brasília, nova subsecretaria. Fará parte - se o Congresso a aprovar - da Secretaria Especial das Políticas para a Igualdade Racial. Sua tarefa? Cuidar só dos direitos dos índios. Pois a atual atende a índios, quilombolas, ciganos e terreiros. Colonial 2009 Paraty, pós-Flip, está formando grupo de trabalho, com participação de Prefeitura, governo do Rio, Iphan e até OAB. Vão reestudar sua ocupação urbana. Os resultados devem ser apresentados em 120 dias. Não se mova Os deputados que se cuidem: sensores de movimentos foram instalados nos banheiros da Câmara. Será que vão registrar, agora, os gestos secretos? Yes, I have Chaplin Geraldine Chaplin em um filme brasileiro? A atriz disse sim à diretora Ana Carolina e estará no elenco do longa A Primeira Missa - A Verdadeira História. O filme conta ainda com Sonia Braga, Antônio Fagundes e Tarcísio Meira. Casamento grego O violoncelista grego Dimos Goudaroulis, que se apresenta hoje no Festival de Inverno de Campos de Jordão, recusou todos os convites que recebeu para apresentações paralelas em outras salas do Brasil. Nada contra. Volta correndo à Grécia para... se casar. Os donos da bola Golfistas registram: a Azul cobra preços insignificantes pelas passagens mas na hora de embarcar tacos... cobra R$ 100 por viagem. Boa causa Artistas como Marcelino Freire, Leandra Leal, Gero Camilo, Lirinha e Carlos Rennó se uniram em manifesto. Querem angariar apoio para a Nação Xukuru, no interior de Pernambuco. Mulher ao volante Com a crescente participação de Tamas Rohonyi, da International Promotion, junto à FIA, a executiva Claudia Ito teve seu papel na organização ampliado. Comandará todas as questões operacionais do GP do Brasil de F-1 com o título de COO (chief operating officer). E Rohonyi, mal saiu da reunião do conselho mundial da FIA, programa ida a Londres e Budapeste. Na pauta, as eleições da FIA. Palanque musical Em fala calma e breve, no intervalo da noitada, FHC - presidente do conselho da Osesp - deu o tom da concorrida festa de 10 anos da orquestra, na Sala São Paulo. "Não batam tantas palmas. Senão vou começar a reger", disse, arrancando risos. Depois, fortes aplausos ao citar o "pai" da sala, Mário Covas. Ele mencionou também o nome do "pai" da orquestra, John Neschling, bem como o de Yan Tortelier. Neschling foi mais aplaudido. CONCERTO NA RUA O programa da noite era de primeira, mas começou pesado para Andrea Matarazzo. Ao chegar, cruzou pacientemente a rua e foi ouvir duras queixas dos moradores dos Campos Elísios, que condenam o projeto da Prefeitura para a Cracolândia. Na frente Se depender do Real Madrid, Kaká e Cristiano Ronaldo não terão um minuto de solidão na Espanha. O clube contratou 16 seguranças para escoltar os moços. Mário Gomes deixou a Globo depois de 40 anos de casa. E foi para a Record, onde vai integrar o elenco de Poder Paralelo. Com apoio da Lei Rouanet, a produtora Iracema sai em busca de R$ 1,5 milhão para trazer dois ícones da música de vanguarda europeia: Georges Aperghis e Pierre Henry. Fernando Meirelles está na Itália. Vai apresentar o compacto da série Som & Fúria no RomaFictionFest 2009. O mais novo queridinho da MPB, Marcelo Jeneci, ainda não tem gravadora. Mas já definiu o título do seu primeiro CD: Feito pra Acabar. Depois do Rio, começa dia 22, no Memorial da América Latina, o 17º Anima Mundi. A Tate Liverpool, inglesa, pediu e a Galeria Estação, do Brasil, disse sim. Peça do escultor Agnaldo Manuel dos Santos vai integrar a mostra Modernism and the Black Atlantic. Em janeiro. Isso é que é ser avesso aos excessos tecnológicos e à falta de coração. O produtor cultural Horácio Brandão acaba de personalizar seu Blackberry. Onde se lia "enviado do meu Blackberry", lê-se agora: "enviado por ser humano".