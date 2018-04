Direto da fonte Metrópole movida a pizza Brasília faz tudo o que pode mas não tira de São Paulo a glória de acabar tudo em pizza. O festival Sampa Pizza, a ser promovido entre hoje e domingo, vai comemorar o inédito faturamento de quase R$ 5 bilhões, obtido em 2008, pelas 5.895 pizzarias da cidade. Resultado da venda de 370 milhões de pizzas - nossos comilões só perderam, ano passado, para os de Nova York. É comida para todos os atos, públicos e secretos. Colocadas uma ao lado da outra, as pizzas paulistanas deglutidas em 2008 se estenderiam por 129,5 milhões de quilômetros. Ou seja, a distância entre Terra e Lua percorrida 128 vezes. Em apenas um ano! E de onde vem tamanha gula? "Toda vez que se fala em crise ou recessão o faturamento das pizzarias decola", avisa Carlos Saltal, da Associação Pizzarias Unidas de São Paulo. "É que ela substitui facilmente as saídas para jantar fora." Herdeiro de Gugu Celso Portiolli será o apresentador interino do Domingo Legal, enquanto Silvio Santos se decide. Na lista de SS, dois jovens talentos da casa: Luiz Bacci (Balanço Geral) e Beto Mazden (Astros), que podem vir a dividir o domingo com Netinho de Paula. Chama o síndico Vizinhos de Ronaldo passaram a noite em claro na madrugada de ontem. É que o fenomeno comemorou os três gols contra o Fluminense, quarta, no Pacaembu. A festa, para cerca de 30 pessoas, acabou as sete da manhã, embalada pelo funk do MC Sapão. Até a polícia foi chamada, mas... Bolo da Ivete Claudia Leitte, que comemora hoje 29 anos, ganhou festa-surpresa antecipada no Hopi Hari. O bufê? A Ivete Bolos, de Jundiaí. Sem pressa de ser feliz Em função da agenda monotemática do Congresso, o PSDB decidiu adiar para agosto a terceira etapa de seu "Prévias Tour". Semana que vem, começam as inscrições dos filiados, que votarão em Serra ou Aécio. Rodrigo Castro, de MG, assumiu a linha de frente. Com aval dos serristas... Meno male Fechada a arrecadação de São Paulo em junho, Mauro Ricardo contabiliza: no semestre, a queda de arrecadação foi de 2,2%. Muito? Na comparação com a União, absolutamente não. Qual o milagre? "Nota fiscal paulista, aperto aos sonegadores na substituição tributária", explicou ontem o secretário da Fazenda. Mesmo assim, São Paulo já teve que usar R$ 600 milhões do R$ 1,6 bilhão contingenciado no começo do ano, para pagamento de... Folha. Doce localização Negócio fechado: a Cosan, gigante do açúcar e álcool - e não a Esso -, é a nova patrocinadora do Palmeiras. Local escolhido para o logo: a parte de trás do calção. Back to the future Deu na Dow Jones: John Meriwether, prêmio Nobel de Economia e fundador do Long Term Capital Management - famigerado fundo de hegde que entrou em colapso em 98 - está fechando seu novo fundo, o Relative Value Opportunity, depois de perdas de mais de 44%. O gênio da matemática financeira, que deu um trabalhão ao Fed para segurar a crise internacional relacionada a alavancagens absurdas, conseguiu se manter de pé e... abrir nova empresa. Vai parar? Há quem acredite, em Wall Street, que ele quer abrir outro fundo. Não seria melhor se aposentar? Na frente Wanderley Luxemburgo não está nem aí por ter saído do Palmeiras. Seu instituto IWL, dedicado à formação esportiva - e com sedes em quase todos os Estados -, entrou na lista de selecionados do programa Finep-Prime. Em benefício de crianças excepcionais, a Associação Kodomo No Sono promove domingo seu 26º bazar beneficente. Com shows musicais, venda de brinquedos e artigos importados, comida brasileira e japonesa. Em Itaquera. Glenn Hamilthon leva, amanhã, suas esculturas para a Galeria Arte Aplicada. Reinhold Stephanes, da Agricultura, e Luiz Barretto, do Turismo, estarão no 14º Meeting Internacional do Lide, a ser comandado por João Doria Jr. na República Dominicana. Em outubro. Levando Pelé como convidado ilustre, desliza pelo Mediterrâneo, entre Veneza e e Míkonos, um cruzeiro "100% brasileiro". No programa do Costa Serena, além de escola de samba, o filme Pelé Eterno. Tem louco pra tudo. A primeira novela impressa em papel higiênico, no Japão, vendeu 80 mil exemplares em um mês. É um "terror psicológico" que se passa dentro de um pequeno banheiro japonês. Direto da fonte Colaboração Doris Bicudo doris.bicudo@grupoestado.com.br Gabriel Manzano Filho gabriel.manzanofilho@grupoestado.com.br Pedro Venceslau pedro.venceslau@grupoestado.com.br Marília Neustein marilia.neustein@grupoestado.com.br