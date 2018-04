Direto da fonte Tamanho das garras do leão Revolta geral ante o aumento da carga tributária no Brasil, mesmo sem a cobrança da CPMF. Ela atingiu 35,8% do PIB, crescendo 0,5 %. Se a contribuição ainda estivesse em vigor, o aumento teria ido a quase dois pontos porcentuais. Mas pode-se olhar este recorde com outros olhos. Nunca antes, neste País, arrecadou-se tanto. Bem como nunca antes, neste País, um governo - seja do PMDB, do PSDB ou PT - reduziu tributos. Houve uma exceção no ano passado, quando a CPMF saiu de cena, mas por mérito do Congresso, que a extinguiu. Para um exercício de comparação, no Japão a carga significa 18,4% do PIB. Nos Estados Unidos, 23,8%. Na Suíça, 29,7%. É, são países de Primeiro Mundo, pode-se alegar. Mas o argumento não vale. No México paga-se pouco menos de 20% do PIB e na Rússia a carga nem chega aos 22%. O Brasil perde, sim, para França, Alemanha e Inglaterra. No entanto, a contrapartida governamental desse países, nas áreas de saúde e educação, é infinitamente maior que a daqui. PAC na crise O governo já tem à mão uma saída para mudar o clima semana que vem. Lula receberá 3 mil prefeitos, com Dilma ao seu lado, num auditório de Brasília. O resto... pode deixar que o presidente resolve. All together now O bom entendimento entre ONGs e indústria impressionou Horácio Piva, em café da manhã em Brasília. Onde Frente Parlamentar Ambientalista, Ministério do Meio Ambiente, Bracelpa e a SOS Mata Atlântica lançaram "grupo temático" para discutir os gargalos no desenvolvimento. Verde na mesa Israel Klabin aceitou convite de Luiz Moreno, do BID, para integrar um grupo de avaliação da política ambiental do banco, já a partir de agosto, em Washington. Comparece na condição de presidente da Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável. Sem viúva negra O Homem-Aranha desembarca no Brasil. Roger Oliveira produz o musical Homem-Aranha, que estreia em outubro. O elenco já ensaia a versão em português. Noite do real FHC tentou um low profile, anteontem, no lançamento de America Latina: Desafios da Democracia e do Desenvolvimento, com o chileno Alejandro Foxley, na Cultura do Conjunto Nacional. Não conseguiu: só se falava do real. E como não poderia deixar de ser, Celso Lafer atirou: "Lula não olhou com o devido carinho para essa data". O ex-ministro foi além, dizendo que "não fosse esse plano, sequer o Bolsa-Família existiria". Já Gilberto Kassab repetiu um feito conhecido: furou a fila, indo direto cumprimentar Fernando Henrique. Baião de dois João Sayad está montando uma "mini-virada cultural" nos dias 17 e 18, no Anangabaú. "Vamos homenagear Luiz Gonzaga", explica. Com destaque para Dominguinhos. Papai nada sabe Graças à boa performance de Tom Veloso, o time do caçula de Caetano foi classificado para a final da 10ª Copa das Nações Danone, em outubro, no Pacaembu. Com a bênção de Zinedine Zidane, padrinho do evento. Composi-ator O longa O Gerente, de Paulo César Saraceni, baseado em conto de Carlos Drummond de Andrade, ganha "ator" de peso. Chico Buarque. Boa causa Tucanos apostam em novo encontro entre Serra e Aécio, em Goiânia, segunda. Na pauta, discussão sobre trabalho e renda. O mineiro confirmou. O paulista, ainda não... Coração ainda dói Wim Wenders colocou no estaleiro o filme que faria sobre sua amiga Pina Bausch. Na maior discrição Robinho diz sim hoje, em um terno Armani sob medida. Casa-se no Guarujá, onde disponibilizou 150 quartos do Hotel Casa Grande. Vic Meirelles despachou de SP 12 carretas lotadas de flores e o show fica por conta do ExaltaSamba. Na contabilidade, o pai do craque. De todos os integrantes do musical Hairspray, Edson Celulari foi o único que dispensou os sutiãs sob medida que a Duloren ofereceu ao elenco. Estreia amanhã, no Rio. Fernanda Motta já foi escalada para a terceira temporada do Brazil''s Next Top Model. Depois de um ano afastada, por causa da gravidez, Fernanda Torres volta a apresentar o Prêmio Multishow de Música Brasileira. Dia 18 de agosto, no Citibank Hall do Rio. Lenine desembarca no HSBC Brasil, para apresentação única. Dia 14 de agosto. Marcio Pitliuk, autor da Marcha da Vida, acompanha - in loco - grupo de 80 estudantes em curso pelo Leste europeu. O resultado da viagem será registrado em livro e filme. Nathalie Klein disse sim. Leva suas NK e Marc Jacobs para o Vogue Fashion?s Night Out. Dia 10 de setembro. Moacyr Scliar e Altair Martins se encontram para um bate-papo. Segunda-feira, na Livraria da Vila dos Jardins. O cafezinho pode virar item obrigatório na merenda escolar. A ideia, do capixaba Gerson Camata, já está na Comissão de Educação do Senado. E ontem, no centro do Rio, já estavam à venda DVDs piratas com a gravação do funeral do Michael Jackson. Os camelôs anunciavam a oferta pela bagatela de R$ 10.