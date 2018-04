Direto da fonte Dois pesos, uma agência A Moody?s escolheu má hora para iniciar processo de revisão do rating soberano brasileiro, coisa que a Fitch Ratings e a Standard & Poors já fizeram no ano passado. Anunciam a boa vontade justamente quando a discussão sobre a qualidade do ajuste fiscal brasileiro - o maior nó da economia nacional - está se intensificando, na medida em que as contas fiscais vão piorando. Trata-se de mais uma prova de que esse tipo de agência olha somente para a capacidade de se pagar contas no exterior, ignorando as contas internas. Quando as agências tratavam o Brasil mal, governo e economistas não poupavam farpas contra sua metodologia, altamente burocrática e manca. Na atual situação, só silêncio, mesmo depois que elas se afundaram nos ratings dos subprimes. Todos por uma O PT decidiu: começa a treinar, dia 10, um exército de militantes para ajudar Dilma Rousseff em 2010. A ideia, da Fundação Perseu Abramo, é montar em um ano uma rede de pelo menos 100 mil filiados. Azul, a mosca A síndrome do terceiro mandato contaminou até os síndicos. Levantamento feito por uma grande administradora revela que o feito já foi alcançado por... 42% deles. Pássaro na mão Ivan Valente e outros líderes do PSOL estão desolados. Heloísa Helena não quer nem saber de se candidatar à Presidência em 2010. Quer voltar ao Senado. Sim, é verdade Susana Vieira está escalada: vai ser A Falsária, de Oscar Wilde, a partir de setembro, em São Paulo. Produção do namorado e ilusionista Sandro Pedroso. Made in Iran O cineasta iraniano Mohamad Hussein Latifi quer realizar um filme sobre o Ronaldo. Vai conseguir? Era o que faltava E surge novo partido político: o Liber, dos... libertários. A turma, minarquista (defensores do Estado mínimo), já conseguiu o registro civil. Às origens Comenta-se na praça que Marisa Monte, Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown vão se juntar de novo. Para gravar os Tribalistas 2. Tomara. Barata, a vida? O real desvalorizado deixa suas marcas. São Paulo caiu de 25º para 72º lugar, na lista das cidades mais caras do planeta. Revelação do Cost of Living Survey, da Mercer, com dados de março. Tóquio e Osaka são as mais caras, Johannesburgo a mais barata, entre 143. versão homem Espécie de Susan Boyle de terno, o tenor hit da internet Paul Potts vem ao Brasil em agosto. Solta seus trinados ao som da Orquestra Bachiana Jovem. Com direito a participação especial do maestro João Carlos Martins. Sem sarcozy Carla Bruni deve matar saudades fashion no lançamento da MAG!, pilotado por Paulo Borges na livraria Galignani, hoje em Paris. A primeira-dama confirmou ao RSVP de Bethy Lagardère - homenageada da edição. Toma lá, toma cá Sarney saudou o "grande governo" feito por Aécio ontem, na festa dos 15 anos do Plano Real, no Senado. É que Aécio saiu a público em defesa do presidente do Senado, semana passada. Na frente Lázaro Ramos recebe, hoje, o título de Embaixador da Unicef no Brasil. No Palácio Guanabara, na presença de Sergio Cabral. Ex-tenente de Infantaria, Renatão Aragão gravou depoimento para o Projeto História Oral do Exército. Que vai aparecer como livro em agosto. Com presença confirmada de Caetano Veloso, Coração Vagabundo, de Fernando Andrade, estreia dia 14. No Cine TAM do shopping Morumbi. É TOC, Transtorno Obsessivo-Compulsivo, e não Toque, o distúrbio psicológico de que falou ontem a coluna. Renata Sorrah deixou o elenco da série Cinquentinha, de Aguinaldo Silva, que estreia em outubro, na Globo. Alegou compromissos com projetos cinematográficos. Providencial. Depois de trezentas dedicatórias, o último convidado a ganhar autógrafo, anteontem, no lançamento do livro de Costanza Pascolato foi... seu fisioterapeuta.