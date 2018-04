Direto da fonte Que grupo sou eu? Não está na agenda, mas certamente um dos itens do encontro do G-8, que começa amanhã em Áquila, na Itália, é a busca de uma nova identidade. O grupo "está um pouco sem enredo", admite o ex-chanceler Luiz Felipe Lampreia - fazendo coro, em termos, com a proposta de Lula e de Nicolas Sarkozy - e precisa abrir as portas e ampliar a discussão, para voltar a ter o peso de outros tempos nas negociações internacionais. "Mas não se trata de fechá-lo, e sim de ampliá-lo", adverte. Lampreia entende que, diante da importância adquirida no debate econômico pelo G-20, o grupo dos "7 mais Rússia" viu sua agenda superada nos fóruns mundiais. Ele tem de assimilar de vez o G-5 (Brasil, China, India, México e África do Sul), que já vem participando "como ouvinte", e ampliar a pauta política e econômica. In loco Que tecnologia, que video-conferência, que nada. Nildemar Secches, da Perdigão, terá que deixar sua férias na Europa. Para participar pessoalmente, amanhã, de reunião de conselho que definirá a Brasil Foods. Só no alimento Na costura Marfrig/Bertin, está acertado: os negócios não alimentares da Bertin, em áreas como a de construção, ficarão de fora. Andando... Submetido a delicada cirurgia, Carlos Alberto Menezes Direito, do STF, volta aos poucos à ativa. Caminha no calçadão do Rio e assiste às sessões do Supremo... pela TV. ...e cantando Passou pela Comissão de Constituição e Justiça um projeto que regulamenta a profissão de repentista. Resta saber se o diploma será obrigatório. Lá, não como cá. Já corre entre os brasileiros esquiadores a frase: "Melhor pegar a gripe no Chile que no Brasil". É que, em Santiago, a organização chilena se reflete no rápido diagnóstico da doença em menos de duas horas. Confirmada, não há necessidade de internação em 97% dos casos. Os "gripados" voltam para casa para tomar Tamiflu por sete dias. Simples assim. Ecos Da Flip A Flip deste ano sofreu e não conseguiu fechar suas contas, por falta de patrocínio. Fato inacreditável, ante a enorme repercussão, nacional e internacional, que fazem da feira um bom negócio para qualquer patrocinador. Logo depois da apresentação, Sophie Calle e Gregoire Bouillier foram vistos, conversando e rindo, no restaurante Banana da Terra. Provavelmente, surpresos com os fãs que levaram a sério a ação "midiática" em torno da briga e dos efeitos artísticos do romance mal acabado entre os dois. Gay Talese brilhou. "Melhor que ele, só os mortos", observou Cláudio Manuel, do Casseta e Planeta. O autor americano, depois de afirmar que durante 50 anos guardou todas as cartas da mulher, com as devidas explicações sobre o porquê de cada uma e o motivo das brigas, mais sua troca diária várias vezes por dia, além de seu apego incondicional à verdade, indicou que deve sofrer de ... TOC. Bruno Moritz, acordeonista, tocou na Off Flip. Patrocinado pela Rio Bravo, participa do campeonato mundial de acordeões na Austrália esta ano. Ex-psiquiatra, António Lobo Antunes ainda guarda, em seu trabalho, reminiscências da vida médica. Só escreve em receituários de hospital, a mão. Cabe à sua mulher, Maria João Espírito Santo, passar a limpo seus manuscritos - em uma letra maior - para enviar às editoras. Um dos mais aplaudidos da Flip, o autor português não tem computador, celular ou cartão de crédito. E quando o casal viaja, ele pede sempre à cara metade que "não esqueça do seu tricô". Ou seja, de seu pacote de bloquinhos de anotações. O franco-afegão Atiq Rahimi reinventou a história do Brasil. Jurou, depois de cambalear pelas pedras de Paraty, que elas haviam sido ali colocadas, no passado, para que os escravos não conseguissem levantar a cabeça. Vencedor do Goncourt 2008, Rahimi fala com leitores hoje, na Martins Fontes, onde lança o premiado Pedra de Paciência. Apesar de ter adorado a Flip, Catherine Millet aproveitou as noites de insônia - pois o barulho não a deixou pegar no sono - para abrir um "noitário" sobre o que se passava na Praça da Matriz durante a madrugada. Às duas da manhã. ouviu coro de jovens a cantar. Às cinco, os mesmos ( ou seriam outros?) gritam. Às seis, foi a vez dos cachorros e pássaros. E finalmente às sete, chegou a... limpeza. Ruth Rocha, convidada da Flipinha, deu banho em alguns escritores, assinando mais de 150 pessoas livros. Tanto assédio deixou Chico Buarque ansioso. Acabou tomando dois calmantes Frontal antes de dividir o palco com Milton Hatoum. O voto e a verba Cláudio Weber, da Transparência Brasil, fez uma comparação entre despesas com parlamentares e PIB per capita, entre os grandes países do mundo. Deu Brasil na cabeça. Com o PIB brasileiro a R$ 19,5 mil, cada cidadão paga o equivalente a 83 PIBs per capita por senador e 68 por deputado. É mais que o dobro do americano (32 PIBs por deputado) e o triplo do chileno (26 PIBs por senador e 21 por deputado). Cabo de guerra Tendo em plenário só um vereador do PT - um médico boliviano... -, a Câmara de Ribeirão Preto virou zona de guerra contra Antonio Palocci. Um vereador tucano propôs "diploma de mérito e agradecimento" ao caseiro Francenildo. Precisava de onze votos, e conseguiu 12. Miss Árvore? Estão pintando de verde o concurso Miss Mundo Brasil de 2009. Nas classificatórias no fim de semana, em Angra dos Reis, foi lançada a campanha "Sou Miss de um Mundo com Desmatamento Zero". Gripe na geral Na Argentina da era do vírus, a "moda" invadiu o campo. Na final do torneio Clausura, domingo, torcedores usaram máscaras. Com as cores de seus times, o Vélez e o Huracán. A agência de Fabio Fernandes ganhou a conta da Pinacoteca. A F/Nazca trabalhará de graça na criação de uma identidade institucional. Maria João Pires - que se apresenta quinta-feira na Osesp - pediu cidadania brasileira. Está revoltada com empecilhos contra projeto que pretende fazer em Portugal. Phil Popham, da Land Rover, chega hoje a São Paulo. Archalus Hamparian lança hoje o livro Leitura na Borra do Café. Na Livraria da Vila da Fradique. E Fábio Assunção reapareceu domingo. Um pouco acima do peso, ele foi assistir à Copa Nextel Stock Car. Com desfile de looks inspirados no personagem de Sandra Bullock,o filme Proposta tem pre-estreia hoje no Cinemark do Cidade Jardim. O PSDB não se conforma. Lula roubou suas bandeiras e o PT tomou-lhe o muro.