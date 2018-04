Direto da fonte União faz a força A rebelião da Associação dos Produtores Audiovisuais surtiu efeito. Ela pediu aos filiados, por e-mail, que boicotassem a concorrência da Artplan para rodar filme dos Correios. Funcionou. A agência foi forçada a rever política de orçamento, inserindo discriminação de taxa de produtoras e impostos. Verde que te quero A ilustradora botânica Dulce Nascimento comanda a partir de hoje, em Vila Velha, no Espírito Santo, oficina do Projeto Jovens Ilustradores da Vale. Para 2 mil jovens de 17 cidades onde a Vale atua. Seis deles vão ilustrar as espécies selecionadas para o "Brasileiro Imortal 2009". Sonho meu? Em Brasília tem gente pensando longe. O prêmio que Lula vai receber da Unesco em Paris, daqui a alguns dias, já foi dado a Mandela, Kissinger, Pérez Esquivel, Itzhak Rabin, Arafat, Shmon Peres e Jimmy Carter. O que há em comum entre eles? Todos ganharam o Nobel da Paz. Os ilusionistas Haja poção para fazer sair o Festival Internacional de Mágica de Belo Horizonte. Os organizadores estavam mais que desanimados. Não conseguiram R$ 18 mil para realizá-lo e estavam a ponto de cancelá-lo. Vem Aladim, sai Mandrake e eis que surge o MinC acenando com a Lei Rouanet. Trem nada "bão" Para quem adora números: a China investiu US$ 24 bilhões em ferrovias somente de janeiro a maio deste ano. E construiu, nesse período, nada menos que 1.940 km de linhas. O trem-bala Campinas-SP-Rio está orçado em US$ 14 bilhões . E, se sair, vai demorar pelo menos cinco anos. Responsabilidade social As comunidades cristã, judaica e muçulmana de São Paulo vão se unir para o start up, dia 19, da 1ª Corrida da Amizade "Friendship Day". Objetivo: o entendimento entre as diferentes culturas. Acontece dia 7, no MuBE, o lançamento do livro "Vida e Obra", do artista plástico Inácio Rodrigues. O evento faz parte do Projeto Resgatando Cultura, organizado pelo Instituto Olga Kos de Inclusão. Caroline Valença será a estrela da campanha do McDia Feliz 2009, dia 29 de agosto. Com apenas 11 anos, ela venceu a luta contra o câncer. Cauã Reymond vai estrelar a campanha "Doe seu coração em vida". A ideia é ampliar em 50% o total de transplantes realizados no país. A ETH Bioenergia acaba de formar a primeira turma do curso de operadores industriais no setor sucroalcooleiro. No qual investiu R$ 5,2 milhões. A Odebrecht recebeu o prêmio Saipem QHSE & Sustainability Award. Pelos programas de tratamento de água e de desenvolvimento econômico de comunidades próximas às obras do Terminal Marítimo da Peru LNG. Osasco será a primeira cidade de São Paulo a receber o programa Empreendedorismo Juvenil, desenvolvido pela Fundação ArcelorMittal Brasil. Em parceria com a ONG Junior Achievement. Os fornecedores do Laboratório Buenos Ayres aderiram à campanha de inverno promovida pelo grupo de ciclistas da rede no Brasil. A Crocs, presente em mais de 100 países, doou mil pares de calçados ao GRAACC. Parte dos calçados vai para um bazar interno e o restante para a Casa Ronald McDonald, que apóia a instituição.