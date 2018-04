Direto da Fonte Prisioneiro da liberdade De passagem pelo Brasil para decidir, entre outras, até quando a sua exposição Mulheres do Planeta - patrocinada por aqui pelo Bradesco - vai ficar na Oca, o francomarroquino Titouan Lamazou impressiona de cara. Não só pela sua obra excepcional e surpreendente, retratando histórias de 238 mulheres pelo mundo - por meio de fotos, vídeos e desenhos. Mas também pela sua visível angústia de existir. O multimídia - que recebeu da Unesco o título de "Artista da Paz" pelo trabalho em defesa dos direitos das mulheres - buscou, entre outras, se aprofundar e conhecer melhor o universo das mulheres ao longo de seis anos. "Não consegui saber muito mais sobre as mulheres, mas pelos menos me conheci melhor", resumiu Lamazou, em conversa com a coluna. Você busca a liberdade. O que ela significa? Não sei ao certo, talvez enfrentar os próprios medos. Foi por medo que percorreu vários países, escolhendo e entrevistando mulheres? (risos) Talvez. Mas a mulher e o homem não são tão diferentes, foi a cultura que os tornou diferenciados. Religião? Não tenho. Acho que morremos e pronto. Para que serve a vida, então? Às vezes acordo com vontade de estar morto, quando me deparo com esta pergunta. Humanos? O ser humano, que era nômade, deixou sua natureza para trás assim que resolveu plantar a primeira semente. Se a intenção é se aproximar ao máximo da natureza, por que vive e expõe em metrópole? É o paradoxo do ser humano. Como escolhe as mulheres? Muita intuição e um pouco de informação. Busco pessoas inteiras. É isso que elas todas têm em comum. Nessa peregrinação, já se enganou? De todas, só conheci duas mulheres com brilho que foram ficando... feias. Foram excluídas. Porque você fotografa, em 100 pedaços, a mesma cena, durante um mês inteiro, para depois montá-la como um quebra-cabeça, de modo que ninguém perceba que você fez isso? Fica mais real do que a realidade. Próximo projeto? Mulheres do Sertão. Há 30 anos tenho como livro de cabeceira o Grande Sertão, de João Guimarães Rosa. E para isto, já estou apreendendo português. E por que não um livro sobre homens? Acho que eles não têm o menor atrativo. Lá vem o trem Cleonilson Nicácio, presidente da Infraero, prometeu ao governo Serra: vai sair na semana que vem - finalmente... - a autorização para a obra do metrô de superfície que ligará São Judas ao aeroporto de Congonhas. Sem isso, a obra não tinha como decolar da prancheta. A árvore e a floresta Duas ONGs de peso estão perplexas com a aprovação da MP 458. "Mais uma vez, a decisão foi forçada pelo lobby dos ruralistas que constróem o presente, comprometendo o futuro", adverte Álvaro de Souza, da WWF no Brasil. Ao que Roberto Klabin, da SOS Mata Atlântica, acrescenta: "A sociedade brasileira desconhece a importância da megabiodiversidade. E como não sabe para que serve, não lhe atribui valor nem faz pressão política em sua defesa, por seu conhecimento e uso". Para Klabin, a senadora Kátia Abreu seria mais útil se parasse de olhar a árvore e enxergasse a floresta... Tacada certeira Está no forno o IPO (abertura de capital) da Cetip, câmara de custódia e liquidação. Ponto a favor da Advent, que há dois meses comprou participacão de 30% da empresa e deve ganhar algo como 300%, em dólar, com a colocação das ações. Mar sem crise A septuagenária UNE, decidiu poupar José Sarney. O tema de sua passeata em Brasília, dia 15, é "O pré-sal é nosso". Todos os que acham que não é estão apavorados. Fica pra próxima Jânio Quadros Neto, que cuidou da Banda U2 e de Madonna - quando vieram ao Brasil - riscou de sua agenda, lamentavelmente, pedido recente. O de Michael Jackson, que planejava visitar o Brasil incógnito, acompanhado dos filhos - se é que isto seria possível - para um passeio pela Amazônia. Vale medalha Roger Agnelli, da Vale, e Nelson Jobim lançam na terça o programa "Brasil Vale Ouro", em busca de novos talentos em judô, natação e atletismo. Os jovens treinarão em centro especial na Vila Militar. Quem dá mais? Foi com mais de 50 imóveis, a maioria originária de arresto judicial, em leilão simultâneo e aberto, que José Sarney comprou sua casa na Península dos Ministros. A operação foi realizada a 19 de agosto de 1997. Jaboticaba do pé Pesquisa Global Financial Employment Monitor, realizada pela Robert Half, constatou: o Brasil está na frente quando se trata de rapidez em mudar estruturas diante do cenário econômico. Os dados: 54% das corporações mudaram sua estrutura de pessoal por aqui - bem mais que a média mundial, de 40%. Providências principais? Demissões, 40%, e contratações, 38%. Esta o Sul ganhou Nem o Centro Georges Pompidou, de Paris, nem a Tate Modern de Londres. Foi a Fundação Iberê Camargo, de Porto Alegre, que venceu a disputa para abrigar, ano que vem, a exposição Tangled Alphabets, com obras de León Ferrari e Mira Schendel. Na frente Madonna faz hoje mais um show da sua turnê Sticky& Sweet. Cantas músicas em homenagem a Michael Jackson. E por falar nele: cresceu 2.000% o número de downloads de suas músicas baixados nos celulares da Vivo. A recordista é Thriller, que foi baixada 4.377 vezes. Em operação pente fino, os jogadores do Vasco vão passar por uma espécie de scanner do corpo humano. O resultado será revertido em... uniforme. Ideia da Penalty. Erick Jacquin pilota, dia 12, banquete popular pelo Dia da França em São Paulo. Maria Adelaide Amaral lança, terça, o livro Aos Meus Amigos , na Cultura da Casa Cor. Em show anteontem, no Sesc, Mart''nália homenageou seus familiares. Não, não era Martinho da Vila. Ela lembrou o "irmão" Michael Jackson e citou o "tio" Obama. Leandra Leal e Leona Cavalli são as mestras-de-cerimônias do Festival de Cinema Latino-Americano. Segunda, no Memorial da América Latina. Com paisagismo de Marcelo Faisal como cenário, a Chandon arma "garden party" segunda. Na Casa Cor. Está virando moda um novo protesto contra os demandos praticados no Senado. Uma camiseta estampada mostrando o perfil dos dois prédios do Congresso e a seguinte mensagem: "Bin Laden, nós também temos torres gêmeas!!". Direto Da Flip Deus ajuda quem cedo madruga? Não no caso do português Lobo Antunes. O escritor adiou sua chegada a Paraty porque queria dormir mais. Ficou de fora do almoço na casa de d. João de Orleans e Bragança, na quinta-feira. Luxo ? Quase nada... Depois de aplausos calorosos em sua mesa, Richard Dawkins teve pressa: marcou voo de volta para ontem mesmo. E decolou de Paraty como carona de Pedro Herz, da Cultura. Antes, Dawkins curtiu um passeio de mar - apesar da falta de sol - como convidado de honra de Amir Klink. Quem chegou a Paraty este ano notou uma diferença. Não há mais escritores e poetas autônomos vendendo seus livros nas ruas. Os organizadores deixaram claro, para todos, que a Flip não é "evento comercial". Ansiedade para quê? O chinês Ma Jian teve seus cinco minutos. No meio do show de Adriana Calcanhoto encasquetou que queria um DVD da cantora "na hora". E ficou frustrado quando encontrou a loja fechada - já passava das dez da noite. José Serra não ia aguentar. Domingos de Oliveira, em pleno palco, durante a mesa "Separações", solicitou "um cinzeiro e dois cigarros". A tenda era fechada, mas ainda assim o cineasta fumou tranquilamente. Paraty é a cidade da cachaça. E a editora Cosac Naify ampliou os horizontes. Criou uma bolacha de apoiar o copo com fotos e frases do homenageado, Manuel Bandeira. Já a irlandesa Edna O?Brien enfrenta preocupações mais logísticas. Tem dificuldade para se locomover nas pedras da cidade. E não consegue dormir por causa do barulho na praça central, durante a noite. Seguindo a máxima de que por trás de um grande homem há sempre uma grande mulher, Gay Talese garantiu os exemplos. No almoço promovido pela imprensa oficial, foi Nan Talese quem fez o prato do marido. E , bem esperta, colocou pimenta para si, mas não para ele. Nan foi requisitada, também, para providenciar sua garrafinha de whisky enquanto ele falava sobre seu próximo livro - uma reportagem sobre o casamento dos dois. Anne-Solange Noble, da Gallimard, adorou o clima brasileiro de interação entre autores, editores e mediadores. Resultado? Quer trazer os autores que publica, para participar da festa. A novela Caminho das Índias pegou, não há dúvida. Uma em cada três cachorras de Paraty leva o nome de Maya, personagem de Juliana Paes. (Marília Neustein)D