Direto da fonte Senado briga, a Justiça paga O tiroteio interminável no Senado está fazendo estragos no Judiciário e no Ministério Público, onde começam a faltar... braços. O Conselho Nacional de Justiça tem hoje apenas três dos 15 titulares. Já o do Ministério Público tem um, de 14. O que o Senado tem com isso? É que lhe cabe aprovar as indicações dos novos nomes para tantas vagas. No momento, ele tem mais o que fazer - inclusive entrar no recesso de julho. Senado briga 2 O caso do CNMP é típico. Ele tem cinco novos nomes já aprovados pelo Senado, que aguardam nomeação por Lula - e quem lhes dá posse, depois, é o procurador-geral da República. Tudo certo? Não. Pois o novo procurador, Roberto Gurgel, definido há três dias, só assume depois de confirmado...pelo Senado. Enquanto isso, a Procuradoria-Geral está com a vice Débora Duprat. Pois Antonio Fernando já foi embora. Dois pepinos Não falem em comissão perto de Nelson Jobim. A que ele mandou criar para procurar corpos de desaparecidos no Araguaia recebe críticas de todos os lados. E ele não sabe o que fazer com a que investiga o desaparecimento de documentos sobre os anos de chumbo. Na trave Roberto Justus convenceu Silvio Santos a chamar Walter Zagari de volta da Record. Manobra inútil: o contrato dele com a emissora foi renovado por 8 anos. A multa, se sair? R$ 53 milhões. Mundos e fundos Eike Batista está em Pequim costurando um fundo de infra-estrutura gigante,de US$ 15 bilhões, em parceria com os chineses e outros fundos soberanos. Na cola, BNDES e CEF estão tentando se "plugar" no fundo. Andre Esteves também mostrou interesse. Guerra dos canudos Cotado para suceder Sarney na presidência do Senado, Garibaldi Alves desfraldou nova bandeira. A volta da obrigatoriedade do diploma de jornalismo. Coisa de meninas No mundo da pintura, Pablo Picasso fez 67 quadros com o nome As Meninas e Diego Velázquez deu esse título a um dos seus mais famosos quadros. "O nome é de domínio público", diz Maitê Proença, que estreia hoje sua peça homônima. Mesmo assim, por deferência a Lygia Fagundes Telles, ela tentou mudar o título do seu trabalho ao saber que a autora vai adaptar seu livro - também As Meninas... - para o teatro. "A burocracia no MinC em relação à Lei Rouanet não permitiu", lamenta Maitê. Som do Brasil Vera Holtz foi a responsável pelo único susto da entrega do Prêmio de Música Brasileira, capitaneada por José Maurício Machline, anteontem, no Rio. Escalada para subir ao palco do Canecão ao lado de Fernanda Montenegro e Marcello Antony, a atriz não apareceu. Teve uma crise de labirintite. Já Wanderléa tirou de letra o que poderia ser um constrangimento. Saiu-se com um "Estamos velhos, mesmo" quando uma repórter confusa a chamou de "rainha da Velha Guarda", numa pergunta sobre o show feito em homenagem a Roberto Carlos. Na maior democracia, as estrelas dividiam os camarins em grupo de quatro. Fernanda Montenegro e Maria Bethânia foram as únicas que ganharam espaços individuais. Lado a lado. Algumas cervejas depois... chegou a vez de Zeca Pagodinho se apresentar. Assim que terminou a música, olhou para o maestro e perguntou: "Consegui?". Detalhe: não havia tirado o microfone. Momento frisson veio de Mariana Aydar e Leandro da Sapucahy, que cantaram juntos. O sambista, inclusive, foi alvo de atriz global, que pediu para ser apresentada a ele. Pela plateia, lotada de artistas, o sussuro que corria era um só: a TIM - que deixou o patrocínio do evento dois meses antes da festa, por causa de briga interna - "realmente não gosta nadinha da música brasileira..." Direto da Flip Foi entre sol e uma leve garoa que Paraty abriu anteontem a sétima Flip. Mesas esgotadas, apagão de uma hora no dia anterior, a festa começou com as tradicionais gringuices dos escritores estrangeiros e seus tropeções nas pedras das ruas centrais. O biólogo inglês Richard Dawkins foi surpreendido batendo dois pratos de arroz e feijão em um restaurante beira-de-estrada. E resmungou ao chegar em sua pousada, quando lhe pediram que calçasse sapatilhas esterilizantes de pano - iguaizinhas às de hospital. Os chineses, por sua vez, mostraram solidariedade. A escritora Xin Ran foi vista ajudando seu conterrâneo Ma Jian, que esperava por um tradutor que perdeu o ônibus. Jian é totalmente monoglota. Sophie Calle chegou mais mansa e fez um pedido somente: quer conhecer o trabalho dos irmãos Campana. E Gay Talese descartou Chico Buarque e Milton Hatoum, elegendo como seu preferido Bernardo de Carvalho. Talese está lendo, simultaneamente, os três autores. Já o mexicano Mario Bellatin escolheu para sua lista de ouro Machado de Assis, Mário de Andrade, João Gilberto Noll e Glauco Mattoso. E nada, até ontem, da esperada chegada de Chico Buarque. A gripe suína diz presente ao evento. Apesar do sol e do clima de festa, grupos de pessoas são vistos passeando pelas ruas... de máscara. (Marília Neustein)