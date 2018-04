Direto da fonte No limite da lei Quem é capaz de tirar um presidente da República de sua casa, às 5 da manhã, e expulsá-lo do país, é capaz de muito mais. Esse é um ponto crucial, segundo o jurista Carlos Ari Sundfeld, para avaliar o que fizeram o Judiciário e as Forças Armadas de Honduras. "Os militares podiam recusar-se a fazer o referendo que ele queria. Podia-se pedir um impeachment. Enfim, ilegalidades desse gênero podem ser confrontadas dentro das regras instituídas. Não foi o que ocorreu", diz. Cafofo oficial I Bastante modesto. Assim a missão precursora do Itamaraty - que foi a Áquila, na Itália, onde ocorrerá o encontro do G8 - classificou o alojamento onde ficará Lula. Mas a ideia é essa mesmo: mostrar austeridade para a população que, meses atrás, foi atingida pelo terremoto. Cafofo oficial II Os prédios que acolherão as autoridades foram construídos especialmente para a ocasião e depois serão doados para os desabrigados. As delegações vão se hospedar nas cidades vizinhas de Pescara e Chieti. Devo, não nego Silvester Stallone deu calote até nas contas dos celulares utilizados durante as filmagens, no Rio, do filme Os Mercenários. Rodrigo Faro, da PressCell, ainda não recebeu R$ 10 mil referentes ao aluguel de dez linhas. "O negócio foi intermedidado pela O2, mas sei que a culpa não é deles", diz. Vire à esquerda São Paulo ficou para trás. A CET do Rio aderiu ao Twitter e está passando informações em tempo real sobre o trânsito nas ruas da cidade. De fogo, a prova Para provar que tem liberdade na Record, Gugu Liberato planeja levar Marcelo Rossi à sua estreia. Late e morde O SBT está lançando um reality show com... cachorros. Ideia de Daniela Beyruti. Café, leite e água O "meio-ambiente" entre São Paulo e Minas está ótimo. Os secretários Xico Graziano e José Carvalho definiram política comum sobre uso de terras, biodiversidade e conservação de água. Água no queixo Se os pedidos de recuperação judicial valem como espelho, a crise não está fácil. O Serasa somou 211 empresas pedindo socorro só no primeiro trimestre. No ano inteiro de 2008 foram 312. Continente a limpo FHC e o ex-ministro chileno Alejandro Foxley lançam terça, pelo Instituto FHC, o livro América Latina: Desafios da Democracia e do Desenvolvimento. Na Cultura da Paulista. De A a W-Z quadrado Concedida a prorrogação da isenção do IPI ao setor automotivo, os números sobre renúncia fiscal flutuam. "Não é possível haver gente prevendo desde R$ 2 bilhões a R$ 45 bilhões. É achismo puro", critica José Carlos Pinheiro Neto, da GM. Segundo o executivo, é muito difícil saber quanto se venderia se a alíquota fosse restaurada. A conta, na sua opinião, deveria ser feita assim: se a indústria não vender, qual será o custo social? Sufoco mundial A situação aperta. A Bombardier anda pedindo a clientes daqui que antecipem parcelas de aviões comprados. Fina estampa Antes da abertura da Flip, ontem à noite, o sempre elegante Gay Talese desfilou para poucos com seus ternos de três peças, lenços na lapela e chapéus Panamá, com direito a três trocas. Ele trouxe tanta bagagem que foi preciso mudar de acomodação na pousada: deram-lhe o quarto com o maior closet. Mesmo assim, a Cia. das Letras teve de arrumar nada menos que 25 cabides extras. Em frente A curadora Vera d?Horta, filha do desenhista Arnaldo Pedro d?Horta, está à procura de colecionadores de obras de seu pai. Para completar a montagem de exposição, na Pinacoteca, em outubro. O AfroReggae faz giro pelos EUA. O grupo está em peregrinação por Washington, Nova York, Los Angeles. Mariana Ximenes disse sim a Carlos Nader. Será dirigida por ele em Tela. Curta que tem como locação única uma sala de cinema. Davide Marcovitch, da LVMH, será condecorado, hoje, pelo cônsul francês Jean-Marc Gravier, com a cruz de Chevalier dans l''Ordre National du Mérite. Em São Paulo. Será hoje, na Livraria da Vila, o lançamento de O Livro Verde de Rastreamento, de Thomas Eckschmidt. Brasil, Brasileiro é tema da mostra que Vera Souto abre, terça, na Galeria Valu Oria. A grade de programação do SBT muda tanto que deixou sua diretora geral confusa. Daniela Beyruti postou errado o horário do programa da Hebe em seu Twitter. Em seguida, a primeira-filha pediu desculpas e arrumou...