Direto da fonte Receita para domar Leão Depois de algum suspense, Guido Mantega baixou novo pacote de bondades na segunda-feira. O que deixa duas coisas bem claras. Primeira: os setores politicamente mais fortes são os que estão se dando melhor. Segunda: há espaço, sim, para redução da carga tributária. Muitos tributaristas defendem que o governo mexa em alíquotas dos atuais impostos, já que a reforma tributária está difícil. A arrecadação poderia até cair em um primeiro momento, mas depois, com o aumento das vendas, a perda seria reposta. O problema é que nenhum governo brasileiro até hoje teve coragem de reduzir impostos. Lula, por exemplo, só ficou sem a CPMF porque o Congresso a derrubou. Deu zebra Não foi desta vez que José Dirceu conseguiu se vingar. Na disputa para procurador-geral da República, ele torceu muito por Wagner Gonçalves - mas Lula escolheu Roberto Gurgel. Na verdade, Dirceu queria é que fosse derrotado Antônio Fernando de Souza, que o denunciou pelo mensalão e que apoiava Gurgel. Madeeeeira! Suspense no Ibama. Estão saindo os novos dados do Inpe sobre desmatamento. É bem possível que a área mensal desmatada fique, pela primeira vez, abaixo dos 10.000 km². Vida no papel A pedido de José Serra, os artistas que receberam a Ordem do Ipiranga terão sua história contada pela coleção Aplauso. Começam em agosto, pela lendária Inezita Barroso. Sol nascente Passada a ressaca da SPFW, Raquel Zimmermann aterrissou no Rio. Férias? Nada disso. A top vai ilustrar especial da Vogue Japão, que tem a Cidade Maravilhosa como tema. O italiano Mario Sorrenti assina as fotos. Flor do Lácio A família da língua portuguesa cresceu. Botox, blogueiro, pontocom, entre outros, já moram no Novo Dicionário Houaiss. O catatau saiu no fim de semana, pela Objetiva. Mangabeirices Com a despedida no horizonte e a volta a Harvard já definida, Mangabeira Unger fez sua última distribuição de pérolas, dias atrás, em seminário no Ipea, em Brasília. Algumas delas: "No Brasil, todos são social-democratas ou social-liberais. O social é um açúcar para dourar a pílula." "Nosso problema não é falta de convergência. É falta de divergência." "A tarefa do Ipea não é organizar o consenso, É organizar o dissenso." "Pensamento estratégico não é planilha, mas seqüência. Não é arquitetura, mas música." O homem, a lenda Pop é isso. A editora Bluewater Productions já está correndo para lançar, em outubro, biografia - em quadrinhos - de Michael Jackson. O autor de Tribute: Michael Jackson, King of Pop é Wey-Yuih Loh e os desenhos, de Giovanni Tímpano. Family Stone Quem diria, o funk vai virar quarentão... Mas nada de baile para comemorar. Festival dedicado a ele rola entre os dias 7 e 11, no Rio. Diga Cheese Com uma câmera profissional, o magnata mexicano Ricardo Salinas foi flagrado pela coluna registrando o Festival de Parintins, anteontem, no Amazonas. Mudança de profissão ante a crise? "Apenas um de meus hobbies", justificou. Na frente Vai sair pela Planeta, em novembro, o livro de Michael J. Fox, Always Looking Up, que relata como o ator lida com a Doença de Parkinson. Animado com o "papel importante" que terá no PPS em 2010, Itamar Franco lança hoje, em Juiz de Fora, livro contando a política social de seu governo. Em seguida, filia-se ao partido. Decidido. A primeira loja de Carolina Herrera no Brasil vai ser no shopping Cidade Jardim.Com inauguração em outubro. O Itaú Cultural abre hoje a exposição GamePlay. Com trabalhos de arte e tecnologia nacionais e internacionais. Mostra de Christian Lacroix com 80 croquis e 100 figurinos para balés, óperas e peças teatrais aterrissa por aqui, dia 24 de agosto. Na Faap. São os modernos do Stop Play Monn que tocam hoje, na segunda Gant Session. Organizada por Beto Amaral e Pedro Igor Alcântara, no Baretto. Papo zás-trás, entre dois políticos, em Brasília: "Até quando vai durar o escândalo do Senado?" "Até esquecerem da CPI da Petrobrás."