Direto da fonte O dia D da inflação Se não houver novo adiamento, o Conselho Monetário Nacional define hoje se o Brasil deve ou não reduzir sua meta de inflação para 2011. A decisão não é ponto pacífico dentro do governo Lula, apesar de o País ter condição de reduzi-la pelo menos de 4,5% para 4,25%. "Deveriam diminuir a meta, mas não acredito que vão fazê-lo", observou ontem o economista José Roberto Mendonça de Barros. Uma variação, ainda que pequena, seria importante. É voz corrente, entre economistas, que a redução da meta neste momento teria um impacto positivo sobre a percepção dos investidores - especialmente os estrangeiros - em relaçãoà economia brasileira.. No entanto, mantê-la em patamar mais alto dá mais folga para... gastos do governo. Ao som de Lula A "malícia" da festa junina do Torto, sábado, foi patrocinada pelo próprio Lula. Um a um, ministros e convidados iam caindo fora durante a dança das cadeiras. O vencedor? Pedro Brito... secretário nacional dos Portos. Notadas as ausências de Guido Mantega, Henrique Meirelles e Juca Ferreira. Sob controle Dilma - que tinha dito que não iria - não só apareceu como estava animada. Mas avisou: o médico mandou baixar a bola nos próximos dias. Olha eu aqui Para fazer publicidade e explicar o projeto do Rodoanel, o governo Serra está fazendo circular pela cidade dois ônibus com vídeos e exposição itinerante. O que estava parado durante o sábado, no Parque Alfredo Volpi, deve ter-se sentido algo... solitário. Hors concours Foram emocionantes as palavras de agradecimento de Fernanda Montenegro, domingo, em sua última apresentação paulista de Viver Sem Tempos Mortos, no Sesc Consolação. Aplaudida de pé, a atriz confessou que há muito tempo não via plateia tão receptiva como a dessas seis semanas em São Paulo. Ela volta em novembro. Hors concours 2 Mais tarde, no jantar-homenagem que Manuel Tavares, do Banco Luso Brasileiro, ofereceu à atriz, Orlando Silva quase roubou a cena, quando o anfitrião lhe "passou a palavra" enquanto o jantar era servido. Os elogios que ele fez a Fernanda provocaram reação bem humorada: "É, o Orlando não é baiano à toa..." Questão de pele A obsessão de Carla Vidal pela estética vai além das mulheres. Criadora de puro-sangue lusitanos, a dermatologista fará "aprovação morfológica de éguas da raça" entre os dias 24 e 26 de julho, na Expo Égua, em Atibaia. Ou seja: ela vai dar notas sobre os contornos desses belos animais irracionais. We are the world Nizan Guanaes decidiu: vai morar a partir de setembro em Nova York, onde abrirá escritório da Africa, do Grupo ABC. Mas não abandonará São Paulo, para onde virá a cada 15 dias. A intenção do publicitário é ficar na presidência do conselho do Grupo e intensificar radicalmente suas operações internacionais. Engajados Raí e Ana Moser se reuniram com Carlos Luppi. À frente da ONG Atletas pela Cidadania, discutiram mudanças na Lei do Aprendiz. Egotrip? Václav Havel, dramaturgo e ex-presidente checo, estreia no cinema. Adaptando e dirigindo sua peça Leaving. A protagonista? Sua mulher, a atriz Dagmar Havlova. Made in Bahia O Olodum faz homenagem a Michael Jackson. Vão gravar versão instrumental de They Don?t Care About Us. Música do videoclipe que ele filmou no Pelourinho em 96. Tempo que voa Ex-petista revirou seu baú e encontrou coleção de botons anti-Sarney feitos pelo PT em 88. Quando o partido queria tirá-lo da Presidência. Na frente O chef Roberto Ravioli e o DJ Felipe Venâncio agitarão o 4º Campeonato Brasileiro Amador de Esqui. Julho, em Vale Nevado, no Chile. Depois do sucesso na Bienal de Veneza, o artista plástico Delson Uchôa abre exposição, hoje, na Galeria Luciana Brito. Rodrigo Mindlin Loeb e Eduardo de Almeida assinam o projeto arquitetônico da nova Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin, na USP. Indecisa, Mariah Carey desembarcou no aeroporto de Londres com nada menos do que 23 malas. Detalhe: para passar apenas uma semana. Amílcar Dalevo Jr. lança hoje, no Jockey, o novo portal da Rede TV!, com a programação ao vivo da emissora. O dramaturgo Fernando Arrabal vai festejar em São Paulo, em agosto, os seus 77 anos. É que na véspera ele dá palestra no Instituto Cervantes. Dizem as más línguas que Madonna a-d-o-r-o-u a camiseta que Kaká exibiu depois da final da Copa das Confederações, domingo, na África do Sul. Onde se lia: "I belong to Jesus."