Direto da fonte Obama es nuestro O instituto Latinobarómetro, que faz pesquisa política na América Latina, acaba de trazer informações úteis para Obama. Na barulhenta Venezuela, 41% das pessoas gostam dos EUA. Na Bolívia, a simpatia chega a 45%. No Equador, sobe a 59%. Mas na Argentina não passa de... 32%. Entre brasileiros, os pró-americanos chegam a 55%. Bicada no Planalto De tanto ver Lula fazer campanha para Dilma, o PSDB decidiu fazer grande sessão solene, no Congresso, nos 15 anos do Plano Real. A ideia de José Aníbal e Arthur Virgílio é mostrar que o Brasil está bem na crise porque há 15 anos tem moeda estável, há 12 arrumou a vida financeira com o Proer e há 9 tem a Lei de Responsabilidade Fiscal. A vida continua Ainda sob o impacto do acidente aéreo em Trancoso - onde perdeu filha, neto e genro -, José Luiz Alquéres, da Light, finalmente tomou posse, semana passada, na Associação Comercial do Rio. Antes de receber o cargo de Olavo Monteiro de Carvalho ele agradeceu o apoio, falou de "certas ausências" e, emocionado, parou o discurso. Foi aplaudiu de pé. Sampa & Oswald O clássico documentário São Paulo, a Symphonia da Metrópole, dos húngaros Adalberto Kemeny e Rudolph Rex Lustig, terá roupa nova. Lívio Tragtenberg e Wilson Sukorski criaram trilha inédita para o filme - que completa 80 anos - com vozes declamando o Verbo Crackar, de Oswald de Andrade. O filme será exibido amanhã, no Theatro São Pedro. De sua outra face Sorria, você esta sendo filmado. A curtíssima trajetória da criação do Facebook vai ser tema de filme. A direção é de David Fincher. E terá grande participação dos brasileiros. Motivo? É que, dos mais de 200 milhões de uma das maiores redes de relacionamento virtual, 600 mil estão conectados exatamente... por aqui. Responsabilidade social A Rede Energia fará na terça as provas que definirão os 60 jovens - de um total de 16 mil inscritos - que treinarão em seu centro esportivo em Bragança Paulista. O Instituto Pró-Queimados começa, em julho, a atender em sua nova unidade no Hospital São Paulo. O centro cirúrgico recebe quatro leitos de UTI e seis de enfermaria. A Nextel montará em Botafogo, no Rio, a 3ª unidade do Instituto Nextel. O programa, para jovens em situação de risco, atenderá a vizinhança. Os restaurantes do Aliança Gourmet decidiram: de cada sobremesa consumida, R$ 1,00 será da Aliança Misericórdia. Ensinar a prevenção de doenças bucais a alunos da rede pública. É o projeto Lição de Sorriso, da Ortodontic Center. Uma ação conjunta do Instituto Acaia e da Sabesp levou à implantação de rede de água e esgoto na Favela da Linha, na região do Ceagesp. A Associação de Assistência à Criança Cardíaca e à Transplantada do Coração realiza, hoje, sua Festa Junina. Por R$ 8 a entrada, em sua sede, na Oscar Freire. Chegam à M.A.C. essa semana novas edições de batom e gloss que revertem renda para o M.A.C. AIDS Fund. A Cufa - Central Única das Favelas - promove o CineCufa, Festival Internacional de Filmes de Periferia. A partir de terça, no CCBB-Rio. O "Chá da Tarde" da Sociedade Beneficente São Ricardo, no Rosa Rosarum, teve participação de 500 pessoas. Pela sustentabilidade, cerca de 75% das caixas de papelão que transportam os produtos da L´Oréal serão produzidas com bagaço de cana.