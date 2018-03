Direto da fonte This is it para a AEG Live? Além de comover o planeta, a morte de Michael Jackson deixou a empresa AEG Live sem chão. A segunda maior promotora de shows internacionais do mundo estava prevendo que a turnê do cantor, que começaria na O2 Arena de Londres, bateria todos os recordes mundiais para um show solo. Algumas agências internacionais garantem que, nesta primeira etapa de venda ingressos, foram arrecadados entre US$ 75 milhões e US$ 120 milhões para as 10 primeiras apresentações. Ironicamente, a turnê foi batizada, pelo próprio artista, de "This is It". O que, em inglês, tem duplo sentido. Pode ser "é isso aí", mas também significa "é este o fim". This is It 2 Estima-se que a AEG Live já tinha investido US$ 30 milhões na produção do show e antecipado outros US$ 10 milhões para Jackson. Apólice de seguros cobriria isto? Para Fernando Alterio, da Time 4 Fun, a maior do ramo na América Latina, é normal que as empresas façam seguro da pré-produção mas não existe seguro para perda de receita. "Não sei até onde a AEG Live foi". poliesportivo Eike Batista é o novo reforço do vôlei de praia brasileiro. A OGX patrocina a ex-jogadora Isabel e seus filhos. Pedro, Maria Clara e Carolina participam neste fim de semana do Campeonato Mundial, na Noruega. Revivendo Sergio Carolina Larriera parte para Boston. Além de estudar em Harvard, pretende angariar apoio para o Centro Sergio Vieira de Mello, fundado no ano passado. Vlado na Tutoia A ideia circulou entre poucos, anteontem, no lançamento do Instituto Vladimir Herzog, na Cinemateca: montar sua sede na antiga Oban da rua Tutóia, exatamente onde Vlado foi morto em 1975. "O valor simbólico seria enorme", disse Alberto Goldman, o autor. Mas como a área é do Exército, "há longas conversas pela frente". Há um precedente. O antigo Deops abriga hoje o Memorial da Resistência. Só que ele não era do Exército. Me deixem aqui A pelo menos um interlocutor Lula deixou claro, esta semana, que ao término do seu mandato não pretende cargo no BID ou na ONU, como tem circulado. Motivos? Segundo o presidente, além do fato de que jamais moraria em Washington, ele acha que as estruturas dos organismos multilaterais são engessadas e difíceis de mudar. Gol de placa Em ano de Copa, Pelé é tema de documentário. Bill Guttentag, vencedor de diversos prêmios, incluídos dois Oscars e um Emmy, está no Brasil recolhendo dados para produzi-lo. O lançamento será da Fremantle Media. Meninas prodígios Antes mesmo da estreia carioca dia 3, a peça escrita por Maitê Proença já está com um pé no cinema. Assim como fez com Hamlet, a mulher de Wagner Moura, Sandra Salgado, registrou os ensaios de As Meninas. O resultado será tema de um especial do Multishow e depois... Telona. Plástica A Academia Paulista de Letras vai passar por um banho de loja. O Estado liberou R$3,3 milhões para deixá-la em forma a tempo para sua festa de 100 anos, que completa em outubro. C''est si bon Tem gente adaptando os códigos de etiqueta. Com direito a convite impresso em francês, new-socialite convocou amigos para um brunch - com opção para jantar - em sua casa de... Trancoso. Uma torta de banana acompanhava o mimo endereçado às Madames & Monsieurs. Na frente A noite era para ser de reggae, mas Thalma de Freitas e o grupo Instituto não deixaram de homenagear Michael Jackson. Anteontem, em show no Studio SP. A Record agiu rápido para evitar assédio de Silvio Santos. Renovou o contrato de Ana Hickmann por oito anos. A Spray Filmes fará o DVD Tanto Mar de Fafá de Belém . Bubi e Graziella Leonetti fazem despedida para o embaixador Michele Valensise. Terça, na Chácara São Francisco. Os 150 anos da Beneficência Portuguesa viraram exposição. Com direito a fotos da visita do Imperador Dom Pedro II ao hospital, em 1886. No melhor estilo cult, Wanderléa faz show, segunda, na Livraria da Vila do Cidade Jardim. No mesmo lugar, terça, os arquitetos Königsberger e Vannuchi lançam o livro Duo. Nos is: o "ato secreto" do Senado de 1985 , que nomeou Roseana Sarney, tem 24 anos. O presidente da American Airlines é Dilson Verçosa Jr. Vai ter festa junina hoje na Granja do Torto, em Brasília. Será que o Ecad vai aparecer por lá cobrando os direitos autorais da quadrilha?