Direto da fonte Estranha, a vida Revolta ontem no mercado de ações. No último dia do prazo para reserva de ações da Visanet, a CVM suspendeu praticamente todas as corretoras nacionais, alijando-as da oferta. A justificativa? Material promocional errôneo. Estranha, a vida 2 O mercado acusa manobra para que investidores estrangeiros fiquem com o maior número de ações. Fonte da CVM diz que a ação foi feita com base em dados do emissor, o Banco Bradesco Investimento, tirando do páreo até a corretora Bradesco. E que, para que isso não se repita, as corretoras deveriam apresentar o material promocional à CVM antes. Kassab faz escola? Serra deve receber em breve relatório de Sidney Beraldo, secretário de Gestão, com a modelagem de um novo site estadual em que constarão... os salários de todos os servidores. Transparência lá Aviso aos descontentes: países vizinhos, como Peru e Paraguai, já mostram na internet, há muito tempo, o salário dos servidores públicos. E o Chile aderiu à medida em abril passado. PSOL, Pcdb, Pqq Cada vez mais próximo do liliputiano PSOL, o delegado-candidato Protógenes Queiroz apareceu essa semana de surpresa em debate promovido pelo... PCdoB, na Assembleia Legisltativa. Stone em papel Mick Jagger é a mais nova conquista da Cia. das Letras. Sua biografia sai em 2011. Escrita por Philip Norman - que já havia lançado antes a de John Lennon. Isca e anzol Lula cria amanhã, em Itajaí, Santa Catarina, o indispensável... Dia do Pescador. Pirueta na TV Com Carol Trentini na passarela, Reinaldo Lourenço entra no set de Caminho das Índias. Grava amanhã desfile de moda com direito a Glória Perez na plateia. Internacionalização A Fundação Dom Cabral criou seu Conselho Consultivo Internacional. Com 60 empresários de peso. A primeira reunião será em agosto. Game super over Vai virar game o filme Anticristo, de Lars von Trier - que causou polêmica em Cannes com cenas de sexo e automutilação. Parceria Eden e Zentropa. Woman in Blue Soldado da guarda francesa não resistiu anteontem ao vestido azul Dior de Carla Bruni, na recepção oficial ao xeque do Qatar. Ela passou, ele desmaiou. Premissa dos tempos Paulo Bernardo tem discurso pronto para a reunião de Santiago do Chile, em julho, na qual o BID deve aprovar novo aporte de US$ 150 bilhões. Vai defender o que o governo brasileiro chama de "flexibilização dos critérios de alavancagem". Em suma, uma saída para que os governos possam gastar mais. Eu, ele ou você Com a recomendação do colega Temporão para que se evite viajar para Argentina e Chile, por causa da gripe, funcionária do Planejamento sugeriu a Bernardo que mandasse em seu lugar, para Santiago, o secretário de Assuntos Internacionais, Alexandre Meira Rosa. "Vão achar que eu quero me livrar dele...", discordou o bem humorado ministro. Artes arteiras O Museu da Imagem e do Som e o Museu da Casa Brasileira estão na mira do Gaeco, a tropa de elite do Ministério Público. O órgão investiga denúncias de improbidade administrativa nas últimas gestões. Quem tem título tem medo Conselheiros do Clube Harmonia estão algo nervosos. Cidadão "controverso" comprou dois títulos em leilão, semana passada, desembolsando mais de R$ 100 mil, para poder levar seu nome ao conselho de admissão do clube. A maioria é contra. Mas pensa em aprovar por medo da reação negativa do moço. Na frente É com show do Lulu Santos e almoço que Beto Coutinho Nogueira inaugura sábado o empreendimento San Silvano, em Morungaba. Hello Brazil! Brenda Costa e Karim Al-Fayed - irmão de Dodi - estão de mudança para o Rio. Instalam-se no apartamento da modelo, no Leblon. Em um espaço de 800 metros, os irmãos Fernando e Humberto Campana ganharam retrospectiva que reúne trabalhos dos 20 anos de trajetória da dupla. No Vitra Design Museum, na Alemanha. A Galeria Vermelho prepara mais uma edição da Verbo, performance multimídia que reúne mais de trinta artistas brasileiros e estrangeiros. Entre os dias 6 e 11 de julho. Dez anos depois, Cher volta às telonas cantando. No longa Burlesque, de Steve Antin. Com direito à participação especial de Christina Aguilera. Nem só de papo cabeça será pontuada a passagem do escritor mexicano Mário Bellatin pelo Brasil. Pediu para conhecer a Mercearia São Pedro, depois do lançamento de seu livro Flores, dia 3, na Livraria Cultura. Pela Cosac Naif. Stalin, Mao e Pol Pot perderam a briga. A medalha de ouro dos ditadores vai para Kim Jong-Il, da Coreia do Norte, que acaba de nomear o próprio filho para chefe da polícia secreta nacional.