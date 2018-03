Direto da fonte Marfrig no encalço da BF Alem de feliz com a compra da Frangosul, Marcos Molina, do Marfrig, comemorava ontem elogio que recebeu do Greenpeace. "Eles me deram parabéns por nosso compromisso com o verde", contou Molina - fato raríssimo, vindo dessa ONG. Em conversa com a coluna, acompanhado de Alan Toledo, vice do BB - o banco foi o advisor do frigorífico nessa operação -, Molina avisa que entra para brigar com a Brasil Foods, dona de 80% do mercado de peru no Brasil. Com faturamento anual de R$ 12 bilhões, a Marfrig, aliás, está quase comprando o concorrente Bertin. O que falta? "Sobre isso não posso falar", desconversa Molina. Airbus remontado A autoridade aeronáutica da França alugou um hangar no aeroporto Encanta Moça, no Recife. Para quê? Estão remontando o Airbus da Air France. Quem viu o trabalho está de queixo caído. A aeronave já tem forma clara, principalmente por causa da cauda de 10 toneladas encontrada - além da cozinha, também inteira. A reconstrução faz parte dos procedimentos para descobrir as causas do acidente. Proibido parar Alexandre de Moraes, da Secretaria Municipal de Transportes, começou a sentir ontem a grande pressão contra a proibição dos ônibus fretados no centro. "Dos 5 mil fretados hoje, há cerca de 2 mil fazendo paradas ilegais. Frete é frete e esse tipo de ilegalidade não pode continuar", justifica. Para tanto, 60 radares vão controlar o fluxo nas ruas, a partir de agosto. batalha dos vices A guerra declarada entre o SBT e a Record está inflacionando o preço dos artistas. Na mira do SBT, está agora Britto Jr., da Record. A emissora do bispo convocou ontem Celso Freitas, para conversar sobre o assédio da concorrente. Moda e música Fechado o time de estilistas para o Oi Fashion Rocks. Alexandre Herchcovitch completa o elenco formado por Lenny Niemeyer, André Lima e Lino Villaventura. Dia 24 de outubro... no Jockey Club do Rio. De volta a casa "Somos a primeira siderúrgica do mundo a começar suas recontratações". Com esta frase, Benjamin Steinbruch, da CSN, mostra seu otimismo em relação ao futuro. "Reformamos, durante 90 dias, um alto-forno que entra agora em operação", explica o presidente do conselho da CSN. Pés de barro Enio Tatto não quer saber de apoio do PT a Ciro Gomes em São Paulo. Acha inadequado trazer "um estrangeiro" para representar os paulistas. Em tempo: Tatto é gaúcho. Farda programada Começou a caminhar, na Câmara, a lei que torna facultativa a prestação de serviço militar. A ideia é que os interessados possam se apresentar a qualquer momento entre 17 e... 45 anos. O texto passou na CCJ e vai agora à comissão especial. Régua e compasso E não é que Oscar Niemeyer entrou em avião? A convite do amigo Domenico De Masi, o arquiteto foi até Ravello, na Itália, conferir a localização do auditório que leva sua assinatura. Oswald revisitado O caso da reserva Raposa Serra do Sol virou livro. Makunaima Grita! vai sair pela editora Azougue e reúne opiniões de personalidades como Marina Silva, Carlos Ayres Britto e Eduardo Viveiros de Castro. Na frente Estreia hoje o espetáculo Para Todo Sempre, das Cias. Sociedade Masculina e Studio 3, no Teatro Sérgio Cardoso. Com renda para o Instituto Se Toque, de Monica Serra. As viagens de Beto Pandiani a bordo do barco Bye Bye Brasil vão virar livro, O Mar é Minha Terra. Dia 7 de julho, no Refúgio do Velejador na Casa Cor. Pela Editora Grão. Betina Samaia abre mostra de fotografias a partir do dia 30. No novo espaço de arte do restaurante Trio. O chef boliviano Checho Gonzales e Alexandre Negrão inauguram hoje o restaurante Ají. Nos Jardins. A Avon lança hoje pedra fundamental de novo centro em Cabreúva. Investimento de US$ 150 milhões e certificado verde. As editoras francesas que acompanharam in loco os desfiles da SPFW foram unânimes em suas opiniões. Acharam as apresentações inconstantes. Não deu outra: Jesus Pinto da Luz está cotado para o elenco de As Cinquentinhas, de Aguinaldo Silva. Elementar...