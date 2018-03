Direto da fonte Os sem kibe A que ponto chegou a política do casal Kirchner. Enquanto o governo brasileiro lança pacote de R$ 10 bilhões a favor da agricultura, a Argentina se prepara para importar tanto trigo como carne. Seria o mesmo que o Brasil importar café. A informação circulou por jornais de Buenos Aires: o campo argentino terá em 2010 o pior resultado dos últimos 100 anos. E a plantação de trigo será do mesmo tamanho que a de... 1902. Vai ocupar pouco mais de 3 milhões de hectares. Os sem kibe 2 Já a criação de gado - que alegra os restaurantes com a famosa carne argentina - está em franca diminuição. O país nem exporta mais. "A insegurança jurídica por lá é gigante e a rentabilidade pequena. Os pecuaristas estão desistindo", pondera Roberto Giannetti, da Abiecs, associação de gado brasileira. "E se o Brasil não se cuidar no lado do meio ambiente, podemos cair na mesma situação", avisa. Cloro no gado Giannetti, aliás, vai à Camara hoje contestar o Ministério Público e o governo do Pará. "Há um conluio entre os dois para criar, no Estado, uma situação de crise ambiental que não existe." Giannetti levará provas. Grande tacada Salo Seibel era só sorrisos na manhã de ontem. Com a unificação da sua Satipel com a Duratex, de Paulo Setubal, está criada a maior empresa de painéis de madeira do hemisfério Sul. Grande tacada 2 Segundo Seibel, as negociações foram rápidas. "Encontrei enormes afinidades com as famílias". Participaram do acordo Alfredo Villela, Alfredo Setubal, Rodolfo Villela e Ricardo Setubal. Quem vem A alemã Grohe - líder mundial no mercado de metais sanitários - chega ao Brasil. Em parceria com a Vallvé. From the heart Sergio Sant?Anna firmou a parceria. Cedeu para o cinema, sem cobrar nada, os direitos de seu livro Um romance de Geração. Eu, não No meio dessa confusão toda no Senado, José Sarney achou tempo para acionar a Polícia Legislativa da casa. Quer urgência na identificação da pessoa que criou um falso perfil seu no... Twitter. Absurdo verde Árvores centenárias do quadrado de Trancoso, na Bahia, foram cortadas no fim-de-semana pela prefeitura. O argumento? Estavam obstruindo a passagem do... caminhão de lixo. A população - que é contra o caminhão da coleta e defende uma solução alternativa, tipo jegue - se mobiliza para penalizar o ato. Que acha "irresponsável e arbitrário" Plano A João Castro Neves, da AmBev, anuncia a criação de uma nova cerveja: a Antártica SubZero. Assinada pelo mestre-cervejeiro Luciano Horn. Pintou sujeira Bateu desespero no setor da limpeza. Levantamento do Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação revela que 30% dos empregados da área perderam o emprego desde o começo da crise. Do luxo ao lixo Eli Rodrigues, presidente da American Airlines, desistiu. Contratou advogado para processar a Jaguar. Cansou-se de reclamar, durante quase seis meses, sem sucesso, de problemas surgidos no sistema de freio de seu carro novinho. Só faltou fogueira Depois do jantar a Joshua Bell e Frederic Chiu, em seu apartamento na praça Roosevelt, domingo, o maestro Roberto Minczuk ainda os levou, com outros convidados, a uma festa junina. No Miniteatro de Marília Toledo, na própria Roosevelt, onde rolou até cartinha de correio elegante. Direto Da SPFW O novo marcou o fim de semana da SPFW. O primeiro impacto foi causado, sábado, pelas botas com salto em forma de chifre, no desfile de Gloria Coelho. Criação assinada por seu filho Pedro Lourenço. No dia seguinte, a Cavalera homenageou São Paulo fazendo apresentação em altíssimo astral no Minhocão. Já no Ibirapuera, na marquise do MAM, a Neon fez um dos melhores desfiles da temporada. Presenças ilustres no Prédio da Bienal? Dona Mariza Alencar, que foi até lá para conferir a exposição dos vestidos de alta-costura de Bethy Lagardère. Simpática e discreta, foi embora sem assistir a nenhum desfile do dia. Gilberto Kassab, um pouco confuso, bateu ponto na primeira fila de Lino Villaventura. Fez questão de dizer que adora moda e que não podia deixar de prestigiar o último dia de evento. Que, por sinal, só terminou ontem. Celebridade da vez? Bruno Gagliasso, na Triton. Anna Hickmann, que abandonou as passarelas e agora é apresentadora de TV, deve ter-se emocionado ao voltar à Bienal. Derrubou um manequim da mostra. Por sorte, o valioso vestido era preto. A Raia de Goeye não participou da maratona de moda. Mesmo assim, os modelos da marca brilharam na SPFW. Por meio de Bethy Lagardère, homenageada desta temporada, que encomendou seis looks. Um para cada dia. Enquanto isso, nos corredores, o painel cenográfico composto por mais de 600 pares de Havaianas virou pano de fundo para poses e cliques de convidados e... penetras. DORIS BICUDO Na Frente Nem tudo vai bem para Rubens Ometto. Fim de semana ele perdeu disputa de golfe para espaçoso funcionário da Cosan. Idealizador da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo Leon Cakoff será nomeado Cavaleiro das Artes e das Letras Francesas. Quinta-feira, em jantar na casa do consul francês Jean-Marc Gravier. Laura Góes lança hoje, seu livro A Cozinha da Alcobaça/Receitas e Histórias, na Cultura do Conjunto Nacional. Começa hoje, no Jacaré Grill, na Vila Madalena, o Festival de Carne de Jacaré. Autor de livros sobre lideres mundiais, o húngaro John Lukacs confirmou participação na Bienal Internacional do Livro. Em agosto, no Rio. Comentário que corre sobre José Sarney: "Secreta mesmo, nesse episódio, só o mordomo de Roseana Sarney".