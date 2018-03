Direto da fonte As mudanças na vida de Lara Gerin aconteceram meio que por acaso. Bastaram apenas seis meses para que a requisitada ex-modelo e stylist se tornasse DJ das melhores festas da cidade. E é na música que ela pretende se firmar. ''Comecei tocando de brincadeira para meus amigos uma vez por semana, no Bar Secreto. Hoje em dia, tenho até agente'', comemora. Planos para o futuro? "Mudar para Londres e ganhar o mundo." Não a ?baleia à vista? A Whalewatch, que luta contra a caça às baleias, reuniu 70 mil assinaturas, em 63 países, para pedir que a Comissão Internacional da Baleia, condene o projeto que autoriza o Japão a caçar 750 baleias nos próximos cinco anos. Ela se reúne na Ilha da Madeira a partir de amanhã. O Brasil surpreendeu: entrou com 6 mil assinaturas. Força-tarefa Hortência já aceitou e outros foram convidados para ajudar na campanha de Valeria Baraccat. Ela lança terça-feira, com festa no Hotel Tivoli, o seu Instituto Arte de Viver Bem, em defesa de mulheres que tiveram câncer de mama. A ideia é mostrar a superação através do esporte. Banco Cruzeiro do Sul, GM, Tag Heuer e Rede Tivoli apoiam. De quem entende Antonio Lavareda tem uma aposta: o tema "crise" não chega a 2010. De olho nas pesquisas, ele acredita que "segurança pública e saúde serão os dois assuntos de maior apelo, sem nenhum fato novo". No seu ver, há uma percepção geral, pelo índice de consumo, de que a economia não será tão afetada pelos problemas internacionais. Oh, how awful... O príncipe Charles desbancou com uma carta o "projeto da vida" do arquiteto Richard Rogers, com custo de 1 bilhão de libras, que mudaria a cara do bairro mais chique de Londres, o Mayfair. Pediu ao patrocinador do projeto, o xeque Hamad bin Jabr Al-Thani (do Qatar), que cancelasse a encomenda do projeto futurista. O xeque acatou. Comer e rezar Com receitas do monge-chef Dom Bernardo Schuler, os beneditinos do Mosteiro São Bento inauguram, dia 30, um centro gastrônomico nos... Jardins. "O Mosteiro" vai ser vizinho de Alex Atala e seu DOM. Mas servirá apenas pães, geléias e bolos. A especialidade da casa? O bolo Dom Bernardo, feito de chocolate com conhaque. Responsabilidade social Zubin Mehta traz a Orquestra Filarmônica de Israel para apresentação em agosto na Sala São Paulo. A renda vai para obras da Conferência Israelita Paulista. O Instituto Abrace lançou a Cartilha das Mães de UTI, a ser distribuída em hospitais e maternidades públicas e privadas. Com patrocínio da Abbott. O Instituto Ecofuturo promove entre julho e agosto o 1º Prêmio Ecofuturo de Educação para a Sustentabilidade. A Associação Saúde Criança Renascer comemora. Depois de ganhar o Prêmio Internacional de Dubai, entrou na lista de programas sociais indicados pela ONU. A Fundação Gol de Letra abriu inscrições para a 7ª edição de seu torneio de futebol. O evento acontece em outubro, com presença de convidados de Raí e Leonardo. Um grupo de ciclistas entrou na onda da solidariedade. Vai recolher e distribuir agasalhos para os moradores de rua de São Paulo. A iniciativa dos Ciclistas do Bem é do Laboratório Buenos Ayres. Andrew Winston, diretor do Corporate Environmental Strategy Project, da Universidade de Yale, participa dia 23, no Grand Hyatt, do Pacto pela Sustentabilidade. Promovido pelo Wal-Mart Brasil. A Fundação Volkswagen lança amanhã o projeto "Costurando o Futuro'', que capacitará mulheres carentes a fazer os uniformes da empresa. A Global Reporting Initiative promoveu semana passada, em São Paulo, encontro de dez países sobre sustentabilidade. Organizado, aqui, por Itaú Unibanco, Natura, Wal-Mart e Itaipu. De 2007 a 2009, o volume de relatórios GRI produzidos no Brasil passou de 30 para 120 publicações. Direto da fonte Colaboração Doris Bicudo doris.bicudo@grupoestado.com.br Gabriel Manzano Filho gabriel.manzanofilho@grupoestado.com.br Pedro Venceslau pedro.venceslau@grupoestado.com.br Marilia Neustein marilia.neustein@grupoestado.com.br Produção Elaine Friedenreich